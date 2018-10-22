Евровидение в масштабах Сургута

«Это можно считать Евровидением в масштабах Сургута», — подытоживает разговор главный режиссер Городского культурного центра Александр Стойко. Мы беседовали о подготовке концерта ко Дню народного единства. Сложно не согласиться с организаторами — программа «Россия народом сильна!», которую учреждение представит 4 ноября, напоминает гала-концерт после отборочного тура. Все как на крупнейшем международном музыкальном конкурсе.

Главный режиссер рассказал, что в этом году организаторы решили уйти от привычного формата, когда мероприятие строится на выступлениях коллективов диаспор и учреждения. Подготовка ко Дню народного единства началась с совместного проекта Городского культурного центра и Сургутского музыкального колледжа — «Колорит мелодий». Его можно считать отборочным туром для итогового события. Около десяти многочасовых репетиций на сцене Городского культурного центра предшествовали яркому концерту. Студенты колледжа подали традиционную национальную культуру в современной обработке.

«Такой формат ближе для молодежи, с помощью него мы можем привлечь нынешнее поколение к организации мероприятий в области межнационального сотрудничества, — отметил Александр Стойко. —

Программа состоит из популярных песен, которые исполняют на армянском, башкирском, татарском, румынском и других языках, а эстрадный вокал соединен с хореографией.

Образы, которые использованы в номерах, выбирали сами артисты. Лучшие выступления станут художественным наполнением для празднования Дня народного единства».

Участница вокального ансамбля «Росинка» Городского культурного центра Надежда Федотова рассказала, что коллектив усилено готовится к концерту. «В этом году мы совместно с ансамблем народного танца «Калына» представим стилизованный русский номер, которым откроем мероприятие и поприветствуем гостей, — поделилась артистка. —

На репетициях царит волнительная, но сосредоточенная и дружелюбная атмосфера.

Эта наша первая совместная работа. Но думаю, что все получится на «отлично», и постановка «Разбросала косы русые береза» покажет зрителям красивый женский вокал и элементы традиционной русской хореографии».





Программа концерта разножанровая: включает в себя вокальные, инструментальные и хореографические номера. Кроме того, в рамках проекта готовится выставка национальной культуры и быта. В сборе экспонатов помогли представители диаспор, предоставив предметы из собственных домашних коллекций.

Это некий абстракционизм. Мы пытаемся «нарисовать» музыку. Как правило, это объединяет гамму оттенков и чувств,

— пояснил режиссер.

Второй год подряд 4 ноября в учреждении проходит награждение лучших представителей национально-культурных объединений. Каждая диаспора выбрала самого достойного своего кандидата. «Преемственность поколений идет лейтмотивом всей концертной программы. Мы планируем, что у мероприятия будет преимущественно молодежная аудитория. Когда на одной сцене встретятся и лучшие представители национальностей, которые служат примером для присутствующих в зале, и юные талантливые студенты, событие получит объединяющий дух», — заявил Александр Стойко.

«В прошлом году мы запустили подпроект, в который входит множество различных мероприятий — это «Этногостиная», «Арт-десант», цикл «Национальная мозаика» и многие другие события, — отметила руководитель Городского культурного центра Ванда Болотнова. — Организация концертных программ ежедневно в течение года позволяет объединять представителей различных национальностей и просто горожан».

Справка: Концертная программа «Россия народом сильна!» станет итоговой для проекта «Сургут — наш общий дом», который реализовывается в городе более пяти лет. В этом году инициатива включила три мероприятия: вечер памяти певца и народного артиста СССР Муслима Магомаева, праздник «Навруз», в котором приняли участие восемь национально-культурных объединений города, а заключительным станет программа в День народного единства.

Фото из архива ГКЦ.