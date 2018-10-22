Я никогда не мог понять, как соната Бетховена меняет IQ у человека. Причем меняет резко.

Тем не менее, это установленный факт. Если вы посмотрите на детей, которые прошли даже средненькое музыкальное образование, то увидите, как они отличаются от людей, которые этого образования не получили. У них совершенно другие жизненные параметры, совершенно другой тип интеллекта, совершенно другой процент криминогенности – он резко – резчайше! – снижается. Другой тип отношения к людям.

Культура, которая у нас финансируется по остаточному принципу, один из цивилизационных столпов. Столпов этих два: культура и вера, это составляющие понятия «цивилизация». Третий столп – маркер «свой – чужой», это язык.

Разрушение этих цивилизационных столпов означает разрушение цивилизации. Поэтому многие историки (и я с ними согласен) говорят, что гибель Рима началась с лозунга «Хлеба и зрелищ!», который начал менять менталитет римских граждан. Это привело к менталитету нахлебников: они стали ждать, пока им раздадут деньги и продукты, перестали работать. Менталитет нахлебников привел к тому, что римские граждане перестали служить в армии – не захотели умирать за свою страну. Менталитет нахлебника привел к изменению типа экономики.

То, что римские граждане перестали заниматься производством, привело к увеличению нагрузки на рабов. Изменение в менталитете привело к тому, что стойкость Рима, который во времена Цезаря армией в 40 тысяч победил войско галлов в 250 тысяч, ушла в прошлое. Процесс этот был небыстрым. Он длился около четырехсот лет, но свершился.

У каждой империи свой процесс разрушения. То, что я наблюдаю сейчас в изменении культурной и образовательной политики, я считаю диверсией.

Задачей, направленной на долговременное разрушение российского государства.

Культуру обозвали дополнительным образованием, за которое надо платить, и есть ощущение, что люди, которые это сделали, не знают, что такое «японское чудо».

После Второй мировой войны их было два: немецкое чудо и японское чудо. Это два противоположных явления. Немецкое было построено на гигантских вливаниях денег – нужен был форпост против Советского Союза, и этим форпостом должна была служить Германия. В ФРГ были влиты невероятные средства. Немцы очень тяжело работали: привлекли четыре миллиона турок, привлекли югославов и отстроили Германию. Тем более, что при разделении страны на ФРГ и ГДР вся ресурсная и индустриальная база осталась на стороне ФРГ.

«Японское чудо» построено совсем на другом. Денег там было влито не на порядок, а на много порядков меньше. Да и вливали их только для того, чтобы превратить Японию в форпост против СССР на востоке.

Но японцы мудры. Их чудо заключалось в том, что они сделали ставку на детей. Они все деньги вливали в культуру и образование. По сегодняшний день сто процентов японских детей умеют играть на клавишных инструментах. 70 процентов японских детей владеют тем или иным видом художественного образования: умеют рисовать, танцевать и так далее. Знаменитая японская «детская свобода» в определенном возрасте сменяется жесточайшим воспитанием.

Сейчас армия Японии – пятая или шестая в мировом рейтинге (статистика плавающая). Потому что у них нет ядерного оружия. Было бы оно – армия была бы первой. У них также одна из первых наук мира, одна из первых экономик мира. А количество населения этой страны практически такое же, как в России, хотя по площади она в полтора раза меньше.

Посмотрите на уровень культуры в могущественных Соединенных Штатах, посмотрите на уровень культуры в могущественной Германии, в могущественной Японии, в могущественной по производству, но отказавшейся от армии Европе. Попробуйте найти в Соединенных Штатах хоть один колледж без оркестра, без джазового бенда. Это также невозможно, как и найти колледж без спортивной команды. Сочетание культуры и спорта делает нацию могучей.

На спорт у нас начали обращать внимание, но забыли опыт 90х. Когда спортсмены вышли на улицы, в том числе и потому, что были подпитаны не культурой, а субкультурой, которая у нас сейчас изо всех сил поддерживается.

Совершенно непонятно, откуда в Мнкульте взялись умники, которые решили поддерживать русский шансон. Это страшное направление. Как раковая опухоль. Это блатная субкультура. Оно сейчас занимает около 70 процентов русской сцены. Можете представить, на каком уровне вырастают дети, которых мамы и папы с детства пичкают «Владимирским централом»? Нечего жаловаться на криминогенную ситуацию, на то, что полиция не справляется… Полицейские, кстати, тоже люди, которые вырастают из этих самых мальчиков и девочек на русском шансоне.

Культура – это чудовищное обоюдоострое оружие. Оно может убивать, а может лечить. Оно может создать государство, а может его разрушить. Культура кардинально меняет государства – либо в сторону плюса, либо в сторону минуса.