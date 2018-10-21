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​Это - нож с двумя лезвиями

То, что в России собираются вводить специальный закон о мигрантах - это, на мой взгляд, нож с двумя лезвиями. Важно, какие принципы заложены будут в этот закон.

Считаю, что закон должен учитывать тот факт, что бОльшая часть этих мигрантов из стран бывшего Советского Союза. Россия заявила себя правоприемницей СССР, следовательно мигранты из этих стран должны иметь право получения особого статуса или даже двойного гражданства.

Второе, Россия должна обеспечить возможность изучения родного языка. И обеспечить для желающих факультативное обучение на родном языке по национальным учебным программам и образовательным стандартам, чтобы дети мигрантов, пожелавших вернуться на родину, могли беспрепятственно продолжать учебу.

Третье. Россия ДОЛЖНА открывать русские школы в бывших странах СССР, чтобы русские, проживающие там, могли получать полноценное образование по действующим в РФ учебным программам и образовательным стандартам и беспрепятственно переезжать в Россию и продолжать образование на Родине. В этих русских школах наравне с русскими должны иметь свободную и бесплатную возможность обучаться и дети нерусских национальностей с правом продолжать образование в вузах России.


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Сегодня в 15:40, просмотров: 215, комментариев: 4


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 16:43
Должна, но не ОБЯЗАНА!
Пора ужесточать миграционное законодательство!
Откройте глаза! Мигранты не хотят социализироваться, не видно желания гармонично влиться в Общество. Они живут своими анклавами и своими законами!
Ринат Кадыров
не нравится
Сегодня в 17:23
Еще один фантазер. Всем опять Россия должна, вали в свою Болгарию и строй хоть китайскую школу
Аванес
не нравится
Сегодня в 17:55
Русским беженцам в РФ зелёный коридор, трудоустройство и пособие первое время, остальных к чёрту! Вспомните как совсем недавно в Азии и на Кавказе гнали русских, резали и грабили. Да и сейчас, казахский доктор отказала в помощи ребёнку под предлогом, что он русский!!! А сколько казахов здесь в Сургуте процветает? Хоть кто из них осудил такой поступок?? ГнАААААААть в три шеи....
Сергей Б Аванес
не нравится
Сегодня в 19:00
Да, про этот «зеленый коридор» по ТВ показывают. Как русскоговорящие на историческую Родину через заставы государственных чиновников с боями пробиваются.

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Мнения

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