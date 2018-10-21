​Это - нож с двумя лезвиями

То, что в России собираются вводить специальный закон о мигрантах - это, на мой взгляд, нож с двумя лезвиями. Важно, какие принципы заложены будут в этот закон.

Считаю, что закон должен учитывать тот факт, что бОльшая часть этих мигрантов из стран бывшего Советского Союза. Россия заявила себя правоприемницей СССР, следовательно мигранты из этих стран должны иметь право получения особого статуса или даже двойного гражданства.

Второе, Россия должна обеспечить возможность изучения родного языка. И обеспечить для желающих факультативное обучение на родном языке по национальным учебным программам и образовательным стандартам, чтобы дети мигрантов, пожелавших вернуться на родину, могли беспрепятственно продолжать учебу.

Третье. Россия ДОЛЖНА открывать русские школы в бывших странах СССР, чтобы русские, проживающие там, могли получать полноценное образование по действующим в РФ учебным программам и образовательным стандартам и беспрепятственно переезжать в Россию и продолжать образование на Родине. В этих русских школах наравне с русскими должны иметь свободную и бесплатную возможность обучаться и дети нерусских национальностей с правом продолжать образование в вузах России.