​Шубу на хлеб не намажешь

Последние новости «экономики»: торговые центры терпят убытки из-за... тёплой погоды. Народ мол не покупает шубы и зимнюю одежду из-за этого. Предпочитает это народ-капризулька ходить по паркам и сидеть на верандах кофеин. Выручка ТЦ упала аж на 15 процентов. Вот уж бедняги наши ТЦ.

Вот уж странное объяснение. С начала года малый бизнес в реальном секторе сократился по выручке почти в два раза - и никто что-то не корит в этом «аномально тёплую погоду».

Не покупают шуб - продавай демисезонку. Не купят в октябре - купят в ноябре, или когда придёт зима. Погода-то причём?

У народа пустые карманы - вот и не сметает он прилавки торговых центров с шубохранилищами.

Тут, правда, нюанс: есть отдельная категория граждан, которые шубохранилища не сметают, а, простите за выпуклую тавтологию, хранят в своих роскошных резиденциях. Да и с «гражданами» в этом случае вопрос - по большей части это элементарное ворье, высасывающее из бюджета страны миллиарды. Но об этом лучше всех расскажет специалист по высокодуховному ворью в погонах А. Навальный, рекомендую к просмотру его одповедь тов. Золотову.

То есть.

Народ беднеет. Как следствие, меняет поведенческие и потребительские модели. Становится экономней. Если раньше новая шуба полагалась к новому сезону (юбилею, вылазке в свет), то сегодня достаточно одной. Или куртки-пуховика.

Раньше грели жильё до умопомрачения - так, что из открытых окон пар валил на улицу, - теперь научились пользоваться вентилями на батареях.

Гребли в супермаркетах тележками - и выбрасывали половину в помойку, потому что не успевали съесть до окончания срока годности. Сейчас же тележки не с горкой, а еле наполовину (привет бедным ТЦ).

Вроде бы, отлично! Кризис учит бережливости. Беда лишь в том, что разумная экономия в растущей экономике приводит росту личного достатка граждан. А экономия в экономике стагнирующей - к маргинализации и нищете. Немцы или англичане (и не только они) экономят на всём буквально - но не приходит же в голову назвать их нищими. Мы же - нищие, и нищаем на глазах. Несмотря на то, что по несколько шуб у женщин, по три телевизора на семью и открытые форточки в разгар отопительного сезона. Такой вот парадокс.

Ах, да! Немцы и англичане (и не только они) кое-на чем всё-таки не экономят. Они не экономят на своих гражданах.

Профицит федерального бюджета России только за первое полугодие позволил бы на 4 года забыть о проблемах пенсионного фонда. Ожидаемый профицит бюджета по концу года будет максимальным за все годы существования страны. Стоимость нефти в рублевом эквиваленте достигла исторического максимума.

Но народ воротит морды от шуб.