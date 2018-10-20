​Шубу на хлеб не намажешь

Последние новости «экономики»: торговые центры терпят убытки из-за... тёплой погоды. Народ мол не покупает шубы и зимнюю одежду из-за этого. Предпочитает это народ-капризулька ходить по паркам и сидеть на верандах кофеин. Выручка ТЦ упала аж на 15 процентов. Вот уж бедняги наши ТЦ.
Вот уж странное объяснение. С начала года малый бизнес в реальном секторе сократился по выручке почти в два раза - и никто что-то не корит в этом «аномально тёплую погоду».
Не покупают шуб - продавай демисезонку. Не купят в октябре - купят в ноябре, или когда придёт зима. Погода-то причём?
У народа пустые карманы - вот и не сметает он прилавки торговых центров с шубохранилищами.
Тут, правда, нюанс: есть отдельная категория граждан, которые шубохранилища не сметают, а, простите за выпуклую тавтологию, хранят в своих роскошных резиденциях. Да и с «гражданами» в этом случае вопрос - по большей части это элементарное ворье, высасывающее из бюджета страны миллиарды. Но об этом лучше всех расскажет специалист по высокодуховному ворью в погонах А. Навальный, рекомендую к просмотру его одповедь тов. Золотову.
То есть.
Народ беднеет. Как следствие, меняет поведенческие и потребительские модели. Становится экономней. Если раньше новая шуба полагалась к новому сезону (юбилею, вылазке в свет), то сегодня достаточно одной. Или куртки-пуховика.
Раньше грели жильё до умопомрачения - так, что из открытых окон пар валил на улицу, - теперь научились пользоваться вентилями на батареях.
Гребли в супермаркетах тележками - и выбрасывали половину в помойку, потому что не успевали съесть до окончания срока годности. Сейчас же тележки не с горкой, а еле наполовину (привет бедным ТЦ).
Вроде бы, отлично! Кризис учит бережливости. Беда лишь в том, что разумная экономия в растущей экономике приводит росту личного достатка граждан. А экономия в экономике стагнирующей - к маргинализации и нищете. Немцы или англичане (и не только они) экономят на всём буквально - но не приходит же в голову назвать их нищими. Мы же - нищие, и нищаем на глазах. Несмотря на то, что по несколько шуб у женщин, по три телевизора на семью и открытые форточки в разгар отопительного сезона. Такой вот парадокс.
Ах, да! Немцы и англичане (и не только они) кое-на чем всё-таки не экономят. Они не экономят на своих гражданах.
Профицит федерального бюджета России только за первое полугодие позволил бы на 4 года забыть о проблемах пенсионного фонда. Ожидаемый профицит бюджета по концу года будет максимальным за все годы существования страны. Стоимость нефти в рублевом эквиваленте достигла исторического максимума.
Но народ воротит морды от шуб.
Так же и с продуктами питания, закупая за цену, которой хватает на покрытие расходов производителя навернуть свое и продать в три дорога!
Дело в алчности предпринимателей, хотя кроме них еще куча тех, кто желает без зазрения совести залезть в карман гражданину. Одно правительство чего стоит, поднимая бесконечно налоги и акцизы. Депутаты, оторванные от реалий жизни, несут всякую чушь и оформляют ее в законы, потом когда народ бунтовать начинает, понимают и правят. Ни кто же сперва подумать, взвесить а потом принять закон или еще чего. Живем сиюминутно! Все хотят жить, многие не просто жить, а хорошо жить! Поэтому пихают фуфло за высший сорт, а когда не берут - плачутся, убытки и все такое.
Государство тоже, любит оно три шкуры снять с предпринимателя, сперва морковку правда показать, а потом сдирает шкуру!
Не приятно то, что все эти чиновники и предприниматели живут тут, в стране, вроде нормальные адекватные люди, хорошие соседи, некоторые, отличные семьянины, многие, само - собой патриоты ...только своего кармана. Им бы отчитаться по красивее, денег больше получить, при этом желательно приложить немного усилий...