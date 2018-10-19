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Как Навальный ответил на вызов главы Росгвардии на дуэль?

В четверг, 18 октября, политик Алексей Навальный опубликовал видеоролик, в котором ответил на предложение главы Росгвардии Виктора Золотова провести поединок. Напоминаем, что последний бросил вызов оппозиционеру еще 11 сентября, когда Навальный находился под арестом. Тогда Виктор Золотов заявил: «Вызываю вас на поединок, на ринг, на татами — куда угодно где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную». Однако Навальный, похоже, понял предложение главы Росгвардии по-своему. Ниже краткий пересказ ответа Навального.

«Вы говорите об офицерской чести, но чем вы это заслужили? Вы обстряпывали для Путина разные делишки, типа дворца в Геленджике, и за это получили погоны. В вашей биографии есть работа на авторитета Романа Цепова. Своими угрозами вы надеетесь заставить меня молчать. Но я не откажусь от своего мнения. Вы вор. Ваша семья живет на грязные деньги. Вы хапнули себе госдачу Микояна. У вашей семьи недвижимости на 3,5 миллиарда рублей. Вы даже на шевронах воруете. Вызов на дуэль принимаю. Она состоится в виде дебатов в эфире Первого канала или любого федерального канала. Или на ютьюбе. Даю неделю на размышления. Шлите секундантов».

На следующий день Виктор Золотов ответил на видео Навального и выразил свое недовольство реакцией политика на свой вызов.

«На дебаты? Я его приглашал на другое. Мы с ним не сходимся. Но на вопрос я его отвечу. И то, в чем он меня обвиняет, я тоже отвечу», – заявил Золотов.


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19 октября в 19:51, просмотров: 160, комментариев: 0


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