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​Рудион по пятницам: «Ты, конечно, сразу в рай, а я не думаю, что тоже»

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Трагедия в Керчи стала самой кровавой из тех, что в этом году происходили в учебных заведениях России. И одной из самых страшных за последние 14 лет. Сегодня в Керчи простились с 17-ю погибшими. Всего в колледже погиб 21 человек. СИА-ПРЕСС скорбит вместе с Керчью.


Фото: vk.com/ofnv86

К новостям.

После случившегося в Крыму вновь заговорили о том, как опасен бесконтрольный интернет. Такое мнение высказал заместитель директора ФСБ РФ Сергей Смирнов. И президент России Владимир Путин на дискуссионном клубе «Валдай»: «Хотел бы начать со вчерашней трагедии. Это, в том числе, судя по всему, результат глобализации. Как ни странно. В соцсетях, в интернете мы видим, что целые сообщества созданы <...> Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лже-героев для себя создают. Это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, в мире в целом плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма. Это и приводит к трагедиям подобного рода».

Пресс-служба СКР сегодня сообщила, что следователи изучат личность стрелка Влада Рослякова, а также психологическую обстановку в коллективе.

Мы рассчитываем на то, что сыщики разберутся в том, что привело к этой бойне, и трагедию не будут использовать для запретов ради запретов.

Владимир Путин, между тем, на «Валдае» также успокоил нас всех: Россия не будет наносить превентивного ядерного удара, но «агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют».

Ранее президент страны договорился о полном восстановлении авиасообщения с Египтом. Чартеры могут полететь уже в середине ноября. Россиян там ждут, пишут египетские СМИ. Правда, по их данным, большинство отелей и автобусов нуждаются в ремонте.

Пока Владимир Путин делает важные заявление, его бывший охранник, а ныне глава Росгвардии Виктор Золотов, кажется, отказался от дуэли с Алексеем Навальным. Говорит, что на другое его приглашал. Так что мы снова остаемся без дебатов на федеральном канале.

В Югре же, тем временем, на снос ветхого жилья в округе выделили аж 17 миллиардов рублей - беспрецедентная сумма. Все балки - аж 2,5 тысячи штук - планируют снести к концу 2019 года. Югра уже не будет прежней. И это хорошо.

Также окружные депутаты порадовали матерей округа - «тихий час» узаконен. Теперь тех, кто будет шуметь с 13.00 до 15.00, будут штрафовать.

В Сургуте выбирают имя авиагавани. Топ-10 вариантов уже выбраны. Даже не пытайтесь сопротивляться - аэропорт в честь кого-то назовут обязательно. С 29 октября клацайте за свой вариант здесь (я клацну за Владимира Богданова).

Пока же аэропорту Сургута выбирают имя, сотрудники компании недоумевают. Транспортная прокуратура пытается наказать аэропорт за нарушение в инциденте с пьяными пилотами «Победы». Напомним, в мае сотрудники авиагавани не разрешили нетрезвым летчикам садиться за штурвал и везти пассажиров в Махачкалу. Но, по мнению надзорного ведомства, сделали это в аэропорту с нарушением. Суд не согласился с прокуратурой. Но прокуратура настойчива и подала новый иск. Зачем? Мы попытались уточнить , но транспортный прокурор был неразговорчив.

Еще в Сургуте снова обсуждали пятидневку. Она обсуждается уже несколько лет и все это время мы слышим одни и те же аргументы разных сторон. Сейчас вроде бы некоторые школы начали переводить детей на обучение в один день. А глава Сургута Вадим Шувалов снял с себя ответственность за любое принятое решение в этой ситуации. Говорит: все решают директора школ. Интересно, сильно удивились директора школ? Мне кажется, они позвонили в департамент образования, чтобы уточнить - можно ли... удивиться (но это не точно).

И последнее. Реальные доходы россиян снизились на 1,5 процента, а состояние десяти богатейших россиян по темпам роста обошло всех в мире, увеличившись на 10,8 процента.

Самое последнее: здесь можно посмотреть на Шувалова с бревном, а здесь - почитать интервью с Маршалом .

И вот вам еще шуточка от Игоря Сечина. Хороших выходных. Веселитесь также, как глава Роснефти.


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Сегодня в 17:31, просмотров: 97, комментариев: 0


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