Не верю! // ИНФОГРАФИКА

Абсолютное большинство голосующей аудитории заявило, что не верят в то, что реформа энерготарифов не приведет к росту платежей за ЖКУ. Такую позицию заняли 78,3 процента респондентов.

Согласных поверить в это 17,2 процента. Еще 4,5 процента, участвующих в опросе, затруднились ответить.

Напомним, что в начале месяца вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что новые тарифные планы на электроэнергию, которые могут ввести с 1 июля 2019 года, не приведут к росту платежей за ЖКХ для населения.

О том, кого коснутся новые тарифы вы можете почитать по ссылке.