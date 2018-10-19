Одной из главных преград при переходе на пятидневный режим обучения является наличие второй смены в школах. В Сургуте есть всего четыре образовательных учреждения, в которых детей обучают в одну смену. Информационный портал СИА-ПРЕСС связался с двумя из них — Сургутским естественно-научным лицеем и лицеем им. Хисматулина. Директор последнего,Семен Фисун, рассказал, почему для его лицея переход на пятидневку невозможен.

Пятидневный режим работы рассматривается для тех образовательных организаций, которые работают в одну смену. За исключением лицеев, гимназий и школ с углубленным обучением. Потому что для этих категорий образовательных организаций СанПиНом не предусмотрено другого режима работы кроме как шестидневного. Иначе программу углубленного уровня реализовать невозможно в принципе. Потому что тот объем часов, который выделяется при пятидневной неделе, не сможет обеспечить ни профильного, не углубленного изучения.

Поэтому для нас этот вопрос не только не актуальный, он не стоит вообще. Для нас возможен только шестидневный режим работы.