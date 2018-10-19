Одной из главных преград при переходе на пятидневный режим обучения является наличие второй смены в школах. В Сургуте есть всего четыре образовательных учреждения, в которых детей обучают в одну смену. Информационный портал СИА-ПРЕСС связался с одним из них — Сургутским естественно-научным лицеем. Его директор Наиля Ялчибаева пояснила, почему для ее лицея переход на пятидневку не является приоритетной задачей.

У нас собирался управляющий совет по этому вопросу. Мы неоднократно в последнее время обсуждали эту тему. Все до единого члены управляющего совета — а он включает и родительскую общественность тоже — выступают за шестидневку, потому что мы реализуем программу углубленного изучения предметов. Это не позволяет нам [перейти на пятидневный режим, — прим. редакции].

Родители учеников старшей школы готовы, чтобы их дети чуть ли не по воскресеньям ходили на занятия, — им не хватает шести дней. Мы прислушиваемся ко мнению всех родителей. Но пока нам никаких предложений по пятидневке не поступало, мы этого перехода не планируем.

Ну, разгрузим мы один день, нагрузим остальные. Количество часов в учебном плане уменьшится, это беспокоит больше всего.

У нас ведь лицей, мы занимаемся углубленной подготовкой. Она предполагает соответствующее расширение, изучение предметов в большем объеме. Дети пришли в лицей, чтобы получить образование именно на таком уровне.