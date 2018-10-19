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Врата позора

Груз тянет меня вниз. Шквальный ветер хлещет в лицо. Вот-вот пойдет снег, и взбираться на вершину станет проблематично. С каждым шагом стараюсь преодолевать максимальное расстояние, но ступаю аккуратно – ноги норовят сорваться. Перед глазами маячит последний рубеж, еще немного, и я окажусь наверху. Мешает груз, но бросить его нельзя – там лежат припасы.

Финальный рывок.

Я это сделал.

Если вы думаете, что это рассказ о покорении горной вершины, то нет. Это я пишу, как взбирался с коробками и сумками на пешеходный мост на сургутском железнодорожном вокзале. Ничего особенного – с братом встречали маму с поезда. А тот, как назло, остановился на третьем пути, и ближайший выход с перрона был как раз через злополучный мост. С разбитыми ступенями, длинными пролетами и без пандуса. Можно было бы, конечно, пойти по переходу через рельсы, предварительно взяв одного из грузчиков, но их явно на всех не хватало – выгружался целый пассажирский состав. Или можно было отправиться самим через пути, но переход находился в другом конце поезда и в стороне от вокзала, так что пришлось бы потом возвращаться обратно, чтобы зайти в здание. Поэтому мы, как и еще десятки, если не сотни других людей, потащились цивильно — по мосту. Ладно я еще молодой, но там были и пожилые люди, и женщины с детьми. А грузчиков, напомню, всем не досталось.

На вокзале в Омске, кстати, есть подземный переход к перронам. Он, хоть и имеет свои недостатки, явно удобнее сургутского моста.

К чему я все это? Фиг с ней — с реконструкцией вокзала, ее должны начать только в следующем году, а закончить – в 2021 (дай бог). Дайте железнодорожным воротам города хотя бы нормальный мост да пандусы. Не позорьтесь.


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Сегодня в 20:08, просмотров: 70, комментариев: 2


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Комментарии:
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 20:20
В Тюмени тоже вполне себе комфортные подземные переходы к поездам. А они делают еще лучше. В крайнем случае, так озвучивают. А у нас сплошной ужас. С автором согласна на 1000%
Моби
не нравится
Сегодня в 20:26
да, это адово позорище. Надо белозерова с комаровой и шуваловым посадить с инвалидные коляски и отправить на третий путь, пусть карабкаются.

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