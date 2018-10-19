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От стойбищ оленеводов до культурных «якорей»

Фото: Л. Захаровой
Фото: Л. Захаровой

В Сургутском районе в ближайшие годы будут развивать новые направления туризма. В администрации муниципалитета планируют расширять перечень доступных для туристов услуг и внедрять новые методы работы с гостями муниципалитета. Подробности на встрече с журналистами рассказал директор историко-культурного научно-производственного центра «Барсова Гора» Виталий Малыхин.

На отдых с оленями

Сургутский район является идеальным местом для развития этнического туризма, о чем много говорят как представители отрасли, так и чиновники муниципалитета. Такой вид отдыха может быть особенно привлекательным в одной связке с просветительскими экскурсиями в музеях.

«Еще пять-шесть лет назад мы вряд ли могли представить, что в районе будет такой перечень услуг для туристов, приезжающих в Сургутский район. Сейчас на сайте туристско-информационный центре Сургутского района уже более 20 предложений для наших гостей. – объясняет Виталий Малыхин. – Это в основном музеи в поселениях муниципалитета. Но мы понимаем, что проехать 100-150 километров для того, чтобы посетить полуторачасовую экскурсию – это не совсем то, что нужно туристу. Поэтому сейчас мы прорабатываем связку стойбищ коренных народов Севера с посещением музеев, где человек получает теоретические и практические знания о жизни в лесу».

На данный момент в Сургутском районе есть несколько предпринимателей, которые уже работают в сфере этнического туризма.

Запостил – было

Для продвижения туристического бренда Сургутского района в администрации разрабатывается проект медиацентра. Он позволит через систему социальных сетей и видеотрансляций доносить важные культурные события во всех поселениях муниципалитета.

«Главная цель проекта – расширить аудиторию наших культурных событий. Еще год назад фестивали и концерты в муниципалитете были достоянием только тех людей, кто пришел на них, то есть 200-300 человек. В 2018 году мы стали активно работать в социальных сетях и проводить онлайн-трансляции, что позволило сильно расширить аудиторию. Рекордсменом стал фестиваль «Серебряная карусель», который только в Одноклассниках собрал 15 тысяч просмотров. Причем зрители у таких событий живут не только в Сургутском районе, но и за его пределами», – продолжает Виталий Малыхин.

Культурные якоря

Туристическое продвижение коснется не только Сургутского района, но и всех его поселений. Сейчас в администрации готовится предложение о брендировании каждой территории муниципалитета в отдельности. В рамках этой кампании планируется сформировать элементы культурной «портрета» каждого поселения Сургутского района. Где-то такие культурные «якоря» уже есть – слет охотников и оленеводов в Русскинской, бардовский фестиваль в Высоком Мысу, а где-то их нужно будет искать и закреплять. После того, как культурные «портреты» поселений будут составлены, на их основе создадут стратегии туристического продвижения для местных властей.

«Если мы представим себе жителя Сургута, который приехал в Сытомино или Локосово, то что он там увидит? Улицы, качество асфальта или домов? Что еще он сможет узнать? Культура должна ощущаться на ощупь, на вкус, на запах. Только в этом случае человек сможет почувствовать себя частью этой культуры», – заключил Виталий Малыхин.

Инициатива ненаказуема

При этом в администрации муниципалитета уверены, что ведущую роль в развитии туристического бренда Сургутского района должна принадлежать бизнес-сообществу. В задачу чиновников в такой ситуации входит создание культурной базы, которую можно сделать привлекательной для туристов.

«У меня есть четкое убеждение, что туризм – это бизнес. На старте культура действительно включается для создания тех самых якорей, а дальше уже должны работать предприниматели. Культура поднимает пласт традиций, обрядов, наполняя те или иные материальные объекты смыслами, которые были бы привлекательными для туристов. Это нормальная мировая практика. Ну не бывает туризма за бюджетный счет. Это показывают и успешные туристические кейсы в нашей стране. Самые лучшие из них были созданы не за счет гигантских финансовых вложений государства, а благодаря частной инициативе», – заключил Виталий Малыхин.


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Сегодня в 11:29, просмотров: 80, комментариев: 0


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