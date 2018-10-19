​И в тебя выстрелят

После трагедии в Керчи, которая унесла жизни 21 человека, началась уже так привычная всем нам суета. Мы наблюдали ее после нападений на школы в Перми и Улан-Удэ. Уже нашли и подозреваемого, и виноватых, в глобальном смысле этого слова.

18-летний Владислав Росляков пришел в свой колледж и совершил массовое убийство. В суде этого не доказано, но, наверное, так все и было. Сейчас проверяются и другие версии, в том числе и о том, что у стрелка были сообщники.



Фото: vk.com/ofnv86

Естественно, возбуждения уголовного дела и даже последующих за ним судебных решений - мало. Все хотят разобраться в причинах - как и почему такое могло произойти? И, кажется, уже через сутки после трагедии разобрались. Виноват, конечно, Интернет (ну и в какой-то степени внешние враги России, наверняка).

«Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно», - заявил первый заместитель директора ФСБ РФ Сергей Смирнов (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу» - прим.авт.).

«Хотел бы начать со вчерашней трагедии. Это, в том числе, судя по всему, результат глобализации. Как ни странно. В соцсетях, в интернете мы видим, что целые сообщества созданы <...> Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лже-героев для себя создают. Это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, в мире в целом плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма. Это и приводит к трагедиям подобного рода», - сказал президент РФ Владимир Путин на дискуссионном клубе «Валдай».

реализация любой из этих идей - контроль за интернетом, ужесточение правил выдачи оружия и прочее - что-то запретит. Но не защитит нас от того, кто придет с ружьем в школу, офис, магазин.

Депутаты Госдумы, со своей стороны, уже прорабатывают инициативу об ужесточении правил выдачи и хранения оружия. Владислав Росляков получил разрешение на ружье, получив заключение психиатра.

У кого-то все эти заявления и инициативы вызовут одобрение, у кого-то - нет. Но реализация любой из этих идей - контроль за интернетом, ужесточение правил выдачи оружия и прочее - что-то запретит. Но не защитит нас от того, кто придет с ружьем в школу, офис, магазин.

Иногда случается, что к убийству массы людей приводит не брешь в системе, а нездоровье одного единственного человека. И полностью исключить этого нельзя. И любые запреты не улучшат наше качество жизни.

И (кидайте в меня тапки) в российской системе предусмотрено все, чтобы нездоровый человек не смог купить ружье и не вышел с ним на улицу. Будете спорить?

Пока в нашем обществе иметь душевную болезнь - стыдно. Любое психическое расстройство в народе описывается несколькими обидными словами - «дебил», «шизик», «даун»...

Перед тем, как ребенок идет в детский сад, его осматривает психиатр. В школу нужно заключение психиатра. Для получения прав - тоже нужно заключение этого специалиста. Разрешение на ружье? «Вам в стопятый, с вас тыща».

Не буду продолжать. Контроль предусмотрен на всех уровнях. А вот если говорить о его качестве...

Чаще всего психиатр взрослому россиянину может не выдать нужную справку только, если этот россиянин стоит на учете у нарколога, даже если он в глубокой ремиссии (что, кстати, ужасно). Ну не будет он во время стандартной процедуры, за которую уже уплачено, искать у вас симптомы ОКР, депрессии или какого-то расстройства личности. Он вообще в этом кабинете не для этого сидит.

Я уверена, что в любом городе России работает ни один прекрасный психиатр, который правильно ставит диагнозы, назначает верное лечение и помогает своим пациентам нормально жить. Но кто к нему пойдет и поведет своего ребенка? Даже чувствуя, что помощь нужна. Единицы. Пока в нашем обществе иметь психическое расстройство - стыдно. Любое психическое расстройство в народе описывается несколькими обидными словами - «дебил», «шизик», «даун». Чаще всего обзывающиеся не попадают в точку.



Колледж в Керчи после нападения, фото: Ruptly

Кроме того, многие боятся, что после визита к психиатру их поставят на учет. Хотя этого не делают уже 25 лет.

При этом ребенок с особенностями психического развития зачастую становится предметом травли в школе с молчаливого одобрения педагогов. Потому что нам пока не присылают из космоса умных и справедливых педагогов. Большинству из них присуще все те же стереотипы, что и обществу в целом. Поэтому, когда они видят, что дети дергают «недоразвитого» Ваню, они к этому относятся как к должному.

В общем, что я хочу сказать. Можно запретить «весь интернет». И тогда о том, что массовое убийство произошло в Керчи, узнают только в Керчи. Можно запретить продавать оружие простым смертным. И тогда убийца придет с топором (кстати, так уже было).

Но, наверное, таких случаев было бы меньше, если бы душевные расстройства не были стигматизированны и, грубо говоря, не обязательны к лечению.

У одной моей знакомой (не буду показывать пальцем ↑) в этом году в школу, где учится ее ребенок, наняли психолога-консультанта. И она обещает всех вылечить, продвигая параллельно гомеопатическое лечение. Потому что она не просто психолог-консультант, а еще и сертифицированный специалист в области гомеопатии... На дворе XXIвек, на минуточку.

P.S. О том, было ли психическое расстройство у Владислава Рослякова, достоверно неизвестно. Ему назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. СМИ пишут, что он рос в непросто семье и был не самым общительным подростком.