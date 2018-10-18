​В Сургуте открыли памятник жертвам политических репрессий

Сегодня в Сургуте состоялось открытие памятника «Жертвам политических репрессий».

Идея воздвигнуть монумент появилась у сургутянина Павла Акимова пятнадцать лет назад. Реализовывать ее он начал в 2010 году, зарегистрировав общественную организацию "Наша память".

В 2016 году организации удалось получить окружной грант – миллион рублей. Но сумма покрыла только десятую с небольшим часть расходов.

В итоге большую часть денег выделил бюджет Сургута - добиться финансирования общественникам помогла депутат городской думы Татьяна Калиниченко.

Подробнее о судьбе памятника и людей, которым его посвятили, читайте на нашем портале в субботу, 20 октября.