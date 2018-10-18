​Пятидневка в сургутских школах: да или нет

Сегодня, 18 октября, в администрации Сургута проходила пресс-конференция с участием директора департамента образования Анны Томазовой. Главной темой обсуждения стал гипотетический переход сургутских школ на пятидневное обучение.

«Хочу обратить внимание, что эта тема обсуждается не только в Сургуте и округе, — заметила Томазова. — Почти в каждом регионе страны в той или иной степени эта тема затрагивается ежегодно. Два года назад был даже инициирован законопроект: некоторые депутаты предложили внести изменения в статью 66 [закона «Об образовании в РФ», — прим. автора], которые регламентировали рассматривать только пятидневный режим. После анализа отзывов из разных регионов, этот законопроект был отклонен в первом же чтении по причине того, что и так сегодня законодательство позволяет образовательным организациям, учитывая целый ряд факторов, самим определить, в каком режиме организовывать свой образовательный процесс».

Кстати, СанПиН допускает как пятидневную, так и шестидневную учебную неделю с установкой предельной нагрузки. Если говорить о Сургуте, то здесь каждый год примерно в апреле-мае департамент образования проводит совещание с руководителями школ, на котором утверждаются режимы работы всех образовательных организаций на будущий год. Именно тогда и решается, в каком формате будет работать та или иная школа.

Какие школы Сургута учатся пять дней в неделю?

Целиком — ни одна. В городе есть пять пилотных площадок, на которых апробируется подобный режим. Это начальные школы №30, 37, 42, «Прогимназия» и «Перспектива». В таком формате они функционируют уже два года.

Помимо этого, в соответствии с санитарными нормами, пять дней в неделю учатся абсолютно все первые классы и классы, сформированные для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Риск №1. Потеря часов

Родители, плохо знакомые с ситуацией, предлагают просто распределить субботние уроки на остальные пять дней. Но это невозможно сделать все из-за того же СанПиНа, который не позволяет учиться больше положенного. Так что при пятидневной учебной неделе максимальная нагрузка на учащихся 2-11 классов будет на три часа меньше, чем при шестидневке. То есть, проще говоря, это недобор трех уроков в неделю. Это минус 105 часов в год. За десять лет обучения — минус тысяча часов.

Риск №2. Слишком много уроков

Второй риск перехода на пятидневку — количество уроков, которые школьникам придется посещать за день.

Для примера возьмем старшеклассников. При шестидневке у них пять дней по шесть уроков и только в один день — семь уроков.

При переходе на пятидневку ситуация будет зеркально противоположной: один день — шесть уроков, остальные четыре — по семь уроков.

Риск №3. Вторая смена

Но если со старшеклассниками все несколько проще из-за того, что они учатся в первую смену, то у средней школы все куда плачевнее. Например, при новом режиме у восьмиклассников трижды в неделю будет по семь уроков. Это значит, что уходить со школы они будут в половину девятого вечера.

Ах да, и не стоит забывать о домашних заданиях, которых при семи уроках будет еще больше.

Словом, пятидневка и вторая смена, которой страдают 90 процентов школ города, — вещи несовместимые.

Риск №4. Упущение программы из-за актировок

Мы живем в северных широтах, и актировки каждую зиму для наших школьников — норма. Ровно как и карантины один-два раза в год. Как сообщила Анна Томазова, за прошлую зиму образовательная деятельность в школах в очной форме была приостановлена на 25 дней. Эти показатели необходимо учитывать при формировании пятидневки, которая и без того тяжелым грузом ложится на плечи учеников, которым нужно в более сжатом формате пройти весь положенный материал. Тем более, что государственные образовательные стандарты никто менять не собирается. Есть нормы — выполняйте их.

Суббота все равно не будет выходным днем

Те начальные школы, в которых введена пятидневка, все равно продолжат учиться по субботам. Там обязательно внедряются десять часов внеурочной деятельности, для которых нужен ресурс в виде педагогов и свободных классов. Вуаля — и суббота снова становится учебным днем. Только в более щадящем режиме с минимальной нагрузкой. То есть не русский-математика-биология, а изо-труд-физкультура. Субботу здесь называют «школьным днем без костюмов». И без выставления оценок.

Если говорить о пятидневке для старшеклассников, то их суббота будет наполнена многочисленными факультативами и допзанятиями по подготовке к экзаменам. Об отдыхе речи не идет.

Что можно сделать, чтобы разгрузить школьников

«Многие родители говорят, что в 6-11 классах они считают нецелесообразным вводить пятидневку с точки зрения качеств реализации программы, - отмечает Анна Томазова. - Чтобы снизить нагрузку, не нужно объявлять дополнительный выходной день. Дозировка домашних заданий — вот та тема, которая постоянно поднимается и коллективами, и родителями. Плюс — снижение числа домашних работ на выходные дни или вообще их ограничение в начальной школе. Это реальные механизмы, которые позволят снизить учебную нагрузку».