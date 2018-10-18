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​Пятидневка в сургутских школах: да или нет

А если нет, то с чего ради?

Фото: И.Швец
Фото: И.Швец

Сегодня, 18 октября, в администрации Сургута проходила пресс-конференция с участием директора департамента образования Анны Томазовой. Главной темой обсуждения стал гипотетический переход сургутских школ на пятидневное обучение.

«Хочу обратить внимание, что эта тема обсуждается не только в Сургуте и округе, — заметила Томазова. — Почти в каждом регионе страны в той или иной степени эта тема затрагивается ежегодно. Два года назад был даже инициирован законопроект: некоторые депутаты предложили внести изменения в статью 66 [закона «Об образовании в РФ», — прим. автора], которые регламентировали рассматривать только пятидневный режим. После анализа отзывов из разных регионов, этот законопроект был отклонен в первом же чтении по причине того, что и так сегодня законодательство позволяет образовательным организациям, учитывая целый ряд факторов, самим определить, в каком режиме организовывать свой образовательный процесс».

Кстати, СанПиН допускает как пятидневную, так и шестидневную учебную неделю с установкой предельной нагрузки. Если говорить о Сургуте, то здесь каждый год примерно в апреле-мае департамент образования проводит совещание с руководителями школ, на котором утверждаются режимы работы всех образовательных организаций на будущий год. Именно тогда и решается, в каком формате будет работать та или иная школа.

Какие школы Сургута учатся пять дней в неделю?

Целиком — ни одна. В городе есть пять пилотных площадок, на которых апробируется подобный режим. Это начальные школы №30, 37, 42, «Прогимназия» и «Перспектива». В таком формате они функционируют уже два года.

Помимо этого, в соответствии с санитарными нормами, пять дней в неделю учатся абсолютно все первые классы и классы, сформированные для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Риск №1. Потеря часов

Родители, плохо знакомые с ситуацией, предлагают просто распределить субботние уроки на остальные пять дней. Но это невозможно сделать все из-за того же СанПиНа, который не позволяет учиться больше положенного. Так что при пятидневной учебной неделе максимальная нагрузка на учащихся 2-11 классов будет на три часа меньше, чем при шестидневке. То есть, проще говоря, это недобор трех уроков в неделю. Это минус 105 часов в год. За десять лет обучения — минус тысяча часов.

Риск №2. Слишком много уроков

Второй риск перехода на пятидневку — количество уроков, которые школьникам придется посещать за день.

Для примера возьмем старшеклассников. При шестидневке у них пять дней по шесть уроков и только в один день — семь уроков.

При переходе на пятидневку ситуация будет зеркально противоположной: один день — шесть уроков, остальные четыре — по семь уроков.

Риск №3. Вторая смена

Но если со старшеклассниками все несколько проще из-за того, что они учатся в первую смену, то у средней школы все куда плачевнее. Например, при новом режиме у восьмиклассников трижды в неделю будет по семь уроков. Это значит, что уходить со школы они будут в половину девятого вечера.

Ах да, и не стоит забывать о домашних заданиях, которых при семи уроках будет еще больше.

Словом, пятидневка и вторая смена, которой страдают 90 процентов школ города, — вещи несовместимые.

Риск №4. Упущение программы из-за актировок

Мы живем в северных широтах, и актировки каждую зиму для наших школьников — норма. Ровно как и карантины один-два раза в год. Как сообщила Анна Томазова, за прошлую зиму образовательная деятельность в школах в очной форме была приостановлена на 25 дней. Эти показатели необходимо учитывать при формировании пятидневки, которая и без того тяжелым грузом ложится на плечи учеников, которым нужно в более сжатом формате пройти весь положенный материал. Тем более, что государственные образовательные стандарты никто менять не собирается. Есть нормы — выполняйте их.

Суббота все равно не будет выходным днем

Те начальные школы, в которых введена пятидневка, все равно продолжат учиться по субботам. Там обязательно внедряются десять часов внеурочной деятельности, для которых нужен ресурс в виде педагогов и свободных классов. Вуаля — и суббота снова становится учебным днем. Только в более щадящем режиме с минимальной нагрузкой. То есть не русский-математика-биология, а изо-труд-физкультура. Субботу здесь называют «школьным днем без костюмов». И без выставления оценок.

Если говорить о пятидневке для старшеклассников, то их суббота будет наполнена многочисленными факультативами и допзанятиями по подготовке к экзаменам. Об отдыхе речи не идет.

Что можно сделать, чтобы разгрузить школьников

«Многие родители говорят, что в 6-11 классах они считают нецелесообразным вводить пятидневку с точки зрения качеств реализации программы, - отмечает Анна Томазова. - Чтобы снизить нагрузку, не нужно объявлять дополнительный выходной день. Дозировка домашних заданий — вот та тема, которая постоянно поднимается и коллективами, и родителями. Плюс — снижение числа домашних работ на выходные дни или вообще их ограничение в начальной школе. Это реальные механизмы, которые позволят снизить учебную нагрузку».


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Сегодня в 16:42, просмотров: 431, комментариев: 7


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 16:52
"После анализа отзывов из разных регионов, этот законопроект был отклонен в первом же чтении по причине того, что и так сегодня законодательство позволяет образовательным организациям, учитывая целый ряд факторов, самим определить, в каком режиме организовывать свой образовательный процесс»." - давайте не будем лукавить - ни один директор школы НЕ сможет принять такое решение, потому что департамент негласно категорически против этого
Моби
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Сегодня в 16:57
"Но если со старшеклассниками все несколько проще из-за того, что они учатся в первую смену, то у средней школы все куда плачевнее. Например, при новом режиме у восьмиклассников трижды в неделю будет по семь уроков." - а вот то, про что я говорил и чего категорически не могут понять обеспокоенные активисты - сначала надо чиновников заставить сделать одну смену, потом на пятидневку будет перейти очень просто
Lylka Моби
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Сегодня в 19:15
С вашими доводами соглашусь. Так нехотят наши чиновники ничего. Первую смену неделают мотивируя тем, что школ на всех не хватает, пятидневку не делают часов мало. Получается выхода нет пусть будет как будет?
Lylka
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Сегодня в 19:18
У нас 8 классы в 19 школе во вторую смену учатся , обращались и в департамент образования , везде и всем фиолетово.
Моби Lylka
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Сегодня в 19:22
фик знает, надо долбить и мэра, и губернатора, и в администрацию президента, чтобы школы строили новые активнее, а не занимались болтовней. А то они пиарятся каждый на своем уровне вещами, которые на данном этапе пока не нужны, а нужные вещи - типа школ - откладывают на потом.
Моби
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Сегодня в 19:25
пафсно говоря, шувалов с комаровой должны сидеть в маленьком кабинетике, пока каждый школьник не получит возможность учиться в комфортных условиях. Вот тогда и можно нормальное здание чиновникам построить. А то они они нет-нет да на новое здание газпрома посматривают, мол туда всех чиновников пересадить.
Моби
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Сегодня в 19:32
те же 40 тысяч участников в группе вкантакте - вот пожалуйста, могут прямо после сегодняшней прессконференции среагировать - ах, чиновники, вы не можете перевести детей на пятидневку\в одну смены, потому что школ не хватает? ну ок, пока не начнете вводить школы болт вам вадим николаевич, наталья владимировна и прочие единороссы, а не явка на следующих выборах. И никакой викториной вы нас не купите.
Как пример.

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