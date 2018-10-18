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Что в имени тебе моем?

Вчера в Сургуте озвучили список великих людей, чьими именами может быть назван местный аэропорт.

В комментариях под статьей, да и вообще в соцсетях сейчас идет активное обсуждение, стоит ли переименовывать нашу авиагавань, и если да, то чьим именем.

Люди во всех затронутых регионах условно разделились на три лагеря. Первые инициативу воспринимают в штыки и ищут в ней неких подвох. К примеру, вот пара комментариев от сургутян:

«Как же достала тупая имитация демократических механизмов. А заборчики вам в какой цвет покрасить? А лавочки где поставить? А вот тут как сделать? А вон там? Березки посадим или рябинки? В школе какие шторки повесить? Раздельный сбор мусора будем делать? А аэропорт как назвать? Голосуйте, голосуйте, только вы решаете, как оно будет! Мы вас слышим! Ваш голос важен! (оставайтесь пожалуйста на линии)».

«Уже не знают на чем можно деньжат отмыть. Это сколько сейчас средств вложить в переименование и переоформление документов».

«Вот других проблем нет у нас в стране? Как изменять, название, символики и т.п.? Вот что-нибудь изменилось от изменения символики Сбербанка? Или изменение названия милиции в полицию? Что-то изменилось в лучшую сторону? Только бюджетные деньги рекой льются в пустоту».

Вторая категория — те, кому идея понравилась. Некоторые даже выдвигают небанальные варианты. В Омске, например, даже состоялся одиночный пикет: один из горожан предложил назвать местный аэропорт в честь Егора Летова — рокера, лидера группы «Гражданская оборона». Этот претендент, кстати, по данным СМИ, стал одним из лидеров голосования.

В Челябинске члены регионального штаба «Союз добровольцев России» поддержали предложение назвать аэропорт именем Владимира Путина.

А в Татарстане в претенденты выдвинули Ольгу Бузову, причем если поклонники певицы активизируются, то она оставит далеко позади своих соперников, ведь голосовать могут жители из любых регионов страны.

У нас также выдвигались разные варианты. Например, назвать авиагавань именем Руслана Проводникова, Александра Дунина-Горкавича, Андрея Тарханова и проч.

Но немалая часть сургутян, да и в целом россиян, вообще не принимают инициативу переименования аэропортов. Так, например, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман прокомментировал для одного местного СМИ эту идею так: «Эта инициатива сверху никого не вдохновила. Есть замечательная русская пословица: «Не чеши там, где не чешется». Если бы это была инициатива снизу, если бы у жителей это назрело, и они бы очень хотели, чтобы аэропорт назывался чьим-либо именем, поверьте, его бы уже сто раз переназвали».

Из наших топ-10 претендентов лично я бы исключила Айпина, Солохина, Филипенко и Богданова. Да, они сделали многое для Югры, но все же считаю, что называть аэропорт именем живых людей как-то неправильно.

Фарман Салманов в топе у Нижневартовска и Тюмени. Как будем его делить, если он станет лидером где-то еще?

Остаются Бахилов, Башмаков, Ермак, Кукуевицкий и Урусов. Я в нашем опросе из всех претендентов выбрала Ермака. Если можно было бы голосовать за двух, то еще бы кликнула на вариант «Виктор Башмаков». Бахилов и Кукуевицкий уже увековечены в названиях улиц, Урусов, к сожалению, мне не знаком.

Очень интересно, кого же предложат сургутяне в ходе опроса.


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Сегодня в 13:01, просмотров: 347, комментариев: 15


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Комментарии:
Моби
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Сегодня в 13:05
а башмакова кто знает? Кукуевицкий - чего великого в заместителе по капстроительству? Его фаимилию знают только потому, что улица такая
Моби
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Сегодня в 13:06
"В Челябинске члены регионального штаба «Союз добровольцев России» поддержали предложение назвать аэропорт именем Владимира Путина." - подобные лизоблюды уже и детей так скоро будут называть, это не ново
Ал_
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Сегодня в 13:33
Зачем вообще всё это надо? Очередная имитация какой-то бурной деятельности.
Вольдемар
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Сегодня в 13:51
Читайте внимательно условия конкурса "В качестве имен-претендентов для названия не могут рассматриваться имена политиков периода новейшей истории страны (последние 100 лет). "
Вольдемар
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Сегодня в 13:53
в качестве имен претендентов для присвоения аэропортам могут быть предложены имена выдающихся россиян, чья деятельность может быть связана с литературными, музыкальными, художественными и другими культурными достижениями, научными и географическими открытиями, военными победами, общественными преобразованиями, экономическим развитием. Главный критерий — исторический деятель должен быть связан с той территорией, где находится аэропорт
альберт леонов
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Сегодня в 13:56
По мне , таки Аэропорт Сургут - звучит гордо! Зачем тратить денег не его переименование? Денег девать некуда?! Кому это надо?!
Если брать "исторических деятелей!, коих у Нас нет! Может оставим как есть, ну на худой конец назовем Аэропорт нейтрально, без деятелей но с историей: ХАНТ!
Моби альберт леонов
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Сегодня в 14:02
именно! Сургут нормально звучит на всех языках
Вольдемар
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Сегодня в 14:38
Из известных людей имеющих к Сургуту отношение Ф. Барятинский, Г. Пирожников. Если за уши притягивать, то Николай II в юном возрасте были с проездом) Колчак золотишко где-то здесь заныкал
Вольдемар
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Сегодня в 14:53
Достойный кандидат

Выдающимся священнослужителем, прославившим деревню, является Иоанн Яковлевич Тверитин. Родился он, вероятно, в 1806 г., в 1821 г. определен пономарем в Сургутскую Троицкую церковь, в мае 1834 г. «произведен дьяконом», а в 1837 г. «рукоположен» священником в селе Юганском [17]. Два десятилетия, начиная с 1855 г., он проводил исследовательскую работу по акклиматизации ряда зерновых культур -ячменя, овса, гречихи, ржи, пшеницы - с применением удобрений. Побудила его к этому идея доказать возможность самообеспечения северян хлебом. Опыты получили поддержку Тобольского гражданского губернатора и генерал-губернатора Западной Сибири. Его работой «интересовались авторитетнейшие научные общества России, в архивах которых до наших дней сохранились многие письма и отчеты о его занятиях на поприще земледелия» [17]. Тверитин - участник Всероссийских выставок, состоявшихся в 1860-1864 гг., член-корреспондент Вольного экономического общества с 1864 г и Русского географического общества. Был отмечен шестью медалями от четырех крупнейших научных обществ России, а в 1867 г. по высочайшему повелению И.Я. Тверитин награжден 15 десятинами 1496 саженями земли «в вечное и потомственное владение» [19].
Марина Соболевская Моби
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Сегодня в 15:36
Лучше, чем аэропорт Сургут, ничего не будет. Чьё бы имя не было присвоено, оно никогда в народе НЕ ПРИЖИВЕТСЯ. Пустая трата денег. Согласна с Ройзманом - не чеши там, где не чешется!!!!
Net
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Сегодня в 16:22
Аэропорт все равно будет переименован, поэтому сейчас бессмысленно писать, чтобы оставили все как есть. Или выбираем из предложенных вариантов, или предлагаем свои
Ал_ Net
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Сегодня в 16:36
А что, есть официальное решение, что "Аэропорт все равно будет переименован" ???
Серж
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Сегодня в 16:44
Считаю, что называть что-либо именами ещё живущих людей, неприлично. Да и назвали бы просто Аэропорт "Кедровый" или " Норд". Фамилия Салманов уже везде "ходит" по северу. А уж очень великих людей, кто бы жил в Сургуте, я не знаю больше. Первопроходцев много, и они достойны памяти, но назвать аэропорт их именами,это уж слишком. Я так думаю.
Net Ал_
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Сегодня в 16:47
Есть утвержденный список, в котором 45 российских аэропортов и наш там тоже. Не думаю что список составили без согласия владельцев
Ал_
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Сегодня в 16:52
не вводите в заблуждение. Зайдите на сайт проекта и почитайте. А, вообще, всех этих "общественников" да, "волонтеров", отправить бы инвалидам что-ли реально помогать или что то реально полезное делать.

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