Что в имени тебе моем?

Вчера в Сургуте озвучили список великих людей, чьими именами может быть назван местный аэропорт.

В комментариях под статьей, да и вообще в соцсетях сейчас идет активное обсуждение, стоит ли переименовывать нашу авиагавань, и если да, то чьим именем.

Люди во всех затронутых регионах условно разделились на три лагеря. Первые инициативу воспринимают в штыки и ищут в ней неких подвох. К примеру, вот пара комментариев от сургутян:

«Как же достала тупая имитация демократических механизмов. А заборчики вам в какой цвет покрасить? А лавочки где поставить? А вот тут как сделать? А вон там? Березки посадим или рябинки? В школе какие шторки повесить? Раздельный сбор мусора будем делать? А аэропорт как назвать? Голосуйте, голосуйте, только вы решаете, как оно будет! Мы вас слышим! Ваш голос важен! (оставайтесь пожалуйста на линии)».

«Уже не знают на чем можно деньжат отмыть. Это сколько сейчас средств вложить в переименование и переоформление документов».

«Вот других проблем нет у нас в стране? Как изменять, название, символики и т.п.? Вот что-нибудь изменилось от изменения символики Сбербанка? Или изменение названия милиции в полицию? Что-то изменилось в лучшую сторону? Только бюджетные деньги рекой льются в пустоту».

Вторая категория — те, кому идея понравилась. Некоторые даже выдвигают небанальные варианты. В Омске, например, даже состоялся одиночный пикет: один из горожан предложил назвать местный аэропорт в честь Егора Летова — рокера, лидера группы «Гражданская оборона». Этот претендент, кстати, по данным СМИ, стал одним из лидеров голосования.

В Челябинске члены регионального штаба «Союз добровольцев России» поддержали предложение назвать аэропорт именем Владимира Путина.

А в Татарстане в претенденты выдвинули Ольгу Бузову, причем если поклонники певицы активизируются, то она оставит далеко позади своих соперников, ведь голосовать могут жители из любых регионов страны.

У нас также выдвигались разные варианты. Например, назвать авиагавань именем Руслана Проводникова, Александра Дунина-Горкавича, Андрея Тарханова и проч.

Но немалая часть сургутян, да и в целом россиян, вообще не принимают инициативу переименования аэропортов. Так, например, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман прокомментировал для одного местного СМИ эту идею так: «Эта инициатива сверху никого не вдохновила. Есть замечательная русская пословица: «Не чеши там, где не чешется». Если бы это была инициатива снизу, если бы у жителей это назрело, и они бы очень хотели, чтобы аэропорт назывался чьим-либо именем, поверьте, его бы уже сто раз переназвали».

Из наших топ-10 претендентов лично я бы исключила Айпина, Солохина, Филипенко и Богданова. Да, они сделали многое для Югры, но все же считаю, что называть аэропорт именем живых людей как-то неправильно.

Фарман Салманов в топе у Нижневартовска и Тюмени. Как будем его делить, если он станет лидером где-то еще?

Остаются Бахилов, Башмаков, Ермак, Кукуевицкий и Урусов. Я в нашем опросе из всех претендентов выбрала Ермака. Если можно было бы голосовать за двух, то еще бы кликнула на вариант «Виктор Башмаков». Бахилов и Кукуевицкий уже увековечены в названиях улиц, Урусов, к сожалению, мне не знаком.

Очень интересно, кого же предложат сургутяне в ходе опроса.