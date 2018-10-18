​СурГУ занялся допобразованием школьников

Более 320 школьников Сургута поступили на курсы дополнительного образования, организованные Сургутским государственным университетом. В экспериментальных лабораториях дети попробуют себя в 16 программах, в частности это Web-дизайн, робототехника, биолюминесценция.

«Мы открылись 1 сентября, но на самом деле наша работа началась еще за год до этого. Была создана рабочая группа, которая посетила многие города, университеты, встретилась с преподавателями и ознакомилась с программами, которые составили наши коллеги.

В нашем университете мы будем работать по трем направлениям: техническое, естественно-научное и педагогическое. Все эти профили заложены в приоритетном проекте «Доступное дополнительное образование для детей», – рассказала директор Регионального модельного центра дополнительного образования детей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Эльмира Насырова.

Она призналась, что на стадии планирования проекта был страх неудачи – переживали, что группы не наберутся. Однако результат превзошел все ожидания. Желающих отдать своих детей на курсы было очень много, некоторые даже записывались сразу на два-три направления.

Еще одна особенность таких курсов – бонус при поступлении.

«По окончанию одного года обучения мы будем выдавать сертификаты, которые дадут три дополнительных балла при поступлении в наш университет. В случае, если будет закончена программа, предусматривающая обучение в объеме 2-3 лет, тогда будет выдаваться свидетельство на право получения пяти балов», – пояснила Эльмира Насырова.

Обучением школьников занимается преподавательский состав университета. Они разработали свои собственные программы. Один из преподавателей – Регина Руднева –рассказала, как она проводит свои уроки: «Я занимаюсь с детьми рисованием. Моя задача — сделать процесс обучения максимально интересным. Интеллект можно развить разными способами, например, как в школе – штудированием, либо же как мы, через игры. Это могут быть подвижные, настольные или экономические игры, направленные на совершенно разные сферы».

Все занятия, которые предлагает университет, абсолютно бесплатны для детей.