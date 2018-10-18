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Сибпромстрой удостоен премии RREF AWARDS - престижной награды в сфере недвижимости

Сегодня у покупателя в цене надежность вложенных средств и репутация застройщика

Жилой комплекс «Первый Зеленоградский», строительство которого в Московской области ведет компания «Сибпромстрой», получил авторитетную премию в области жилой недвижимости в номинации «Городское строительство: Подмосковье. Лучший строящийся жилой комплекс». Всего в премии, которая является признанным знаком качества для объектов жилищного строительства, доверия потребителей и признания экспертов рынка, приняло участие 623 жилых комплекса из более чем 20 городов России, а в голосовании - более 31 тыс. человек. Как известно, покупатели голосуют своим кошельком, соизмеряя цену и качество.

Ценность компании «Сибпромстрой» в том, что она предлагает рынку жилье разного сегмента. В портфеле реализуемых проектов компании в разных регионах страны - высотное монолитное строительство, жилье эконом-класса, малоэтажное комфорт-жилье, а также социальное и арендное жилье. Реализуя проекты комплексной застройки, компания внутри микрорайонов строит детские сады и школы. Группа компаний расширило границы строительства, и успешно реализует новые проекты за пределами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: в Московской и Белгородской областях.

К «Сибпромстрой» – девелопер с более чем 20-летним опытом работы на рынке жилой недвижимости. Помимо строительства жилых домов, компания, которую возглавляет Н.К. Сторожук, ведет активную благотворительную деятельность: при ее непосредственном участии были возведены 15 храмов и храмовых комплексов, Дом притча, Центр социальной помощи семье и детям, Воскресная школа, Центр спорта инвалидов.

Для группы компаний выход в финал престижной премии стал еще одним ярким свидетельством того, что руководство выбрало верную стратегию в строительстве и реализации жилья. Это достижение приобретает особую ценность в связи с тем, что шорт-лист формировался при помощи голосования покупателей, а финалистов определяло экспертное жюри – то есть это результат народного и экспертного выбора.

Также осенью текущего года ЖК «Первый Зеленоградский» группы компаний «Сибпромстрой» признан лучшим по версии премии PROESTATE & CRE Federal Awards в номинации «Жилой проект стандарт-класса».

Флагманский проект группы компаний «Сибпромстрой» расположен в 2-х километрах от Зеленограда и реализуется в концепции «город в городе». Комплекс включает в себя 6 очередей строительства: первая из них уже введена в эксплуатацию, третья - находится в завершающей стадии строительства. Собственная инфраструктура ЖК состоит из детских садов, школы, коммерческих площадей. В планах обустройство природного водоема, находящегося на территории жилого комплекса и строительство дороги, облегчающей выезд на Ленинградское шоссе.

В руководстве компании отмечают, что в настоящее время, когда экономика находится в стадии стагнации, а доходы населения сокращаются, наблюдается рост количества клиентов, для которых бюджет покупки имеет критическое значение. Группа компаний «Сибпромстрой» предлагает таким клиентам доступное и качественное жилье, а ключи от него - без задержек и в назначенный срок! Темпы продаж ЖК "Первый Зеленоградский" ежемесячно доказывают, что продукт ГК «Сибпромстрой» востребован и получил не только признание жителей, но и всего профессионального рынка недвижимости.

Оригинал - портал СТРАТЕГИЯ.РФ


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Сегодня в 09:19, просмотров: 122, комментариев: 0


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