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Транспортная прокуратура не теряет надежды привлечь сургутский аэропорт к ответственности в деле о пьяных пилотах «Победы»

Несмотря на то, что месяц назад арбитражный суд оказался именно на стороне аэропорта

Фото: И.Швец
Фото: И.Швец

Сургутская транспортная прокуратура собирается оспорить решение арбитражного суда округа в деле о нетрезвых пилотах авиакомпании «Победа». Об этом сообщает Znak.com. Издание пишет, что апелляция была подана 12 октября

Что произошло

26 мая самолет а/к «Победа», который должен был лететь из Сургута в Махачкалу, был задержан из-за того, что его пилоты пребывали в состоянии алкогольного опьянения.

4 июня появилась информация о том, что оба пилота были уволены. Но не по статье, а по «соглашению сторон». Якобы из-за нарушения порядка медицинского освидетельствования, которое провел сургутский аэропорт.

Но «Победе» было мало, и она обратилась в транспортную прокуратуру Сургута, чтобы та оценила правильность проведения медицинского освидетельствования.

Прокуратура действительно обнаружила ряд нарушений. Например, то, что медработники провели исследование только выдыхаемого воздуха, не проверив кровь, мочу и слюну пьяных пилотов. Кроме того, аэропорт не выдал справку о недопущении тех к управлению воздушным судном.

Аэропорт в стороне не остался и решил оспорить решение прокуратуры в арбитражном суде ХМАО. И таки выиграл это дело.

Позиция аэропорта

«Они написали нам представление, что мы нарушили какие-то требования: не собрали мочу, — рассказывает генеральный директор ОАО «Аэропорт Сургут» Евгений Дьячков. — Я понял бы суть этих претензий в том случае, если бы пилоты не признали себя пьяными. А они подписали нужные бумаги. Соответственно, мы их отстранили. А теперь транспортная прокуратура пытается уличить нас в нарушении. Ну, один суд они проиграли и, я так думаю, проиграют второй. Что интересно – факт пьянства пилотов никто не оспаривает.

Нестыковка закона в том, что нужны какие-то дополнительные анализы. Я не могу понять эту логику. Вот представьте: остановили водителя, предложили ему дунуть в трубочку. Выяснилось, что он пьян. Подписал соответствующие бумаги, а потом говорит: «Ага, ребята! Я хоть и пьяный был, но где дополнительные анализы? Где направление в диспансер?»

Когда такие ситуации случаются, например, с кабинным экипажем [стюардами, — прим. автора], авиакомпании всегда только приветствуют наши действия. Они благодарят, что мы нерадивых работников не допустили к полету. А здесь вместо того, чтобы просто уволить пилотов и забыть, тему не отпускают с информационной повестки».

Позиция прокуратуры

Транспортный прокурор Сургута Николай Ширяев был краток: «Первое наше представление арбитражный суд округа не удовлетворил. Мы намерены оспорить это решение».

Причины таких действий прокурор не назвал.

СИА-ПРЕСС продолжит следить за развитием событий.


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Сегодня в 16:59, просмотров: 140, комментариев: 0


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Транспортная прокуратура не теряет надежды привлечь сургутский аэропорт к ответственности в деле о пьяных пилотах «Победы»

Транспортная прокуратура не теряет надежды привлечь сургутский аэропорт к ответственности в деле о пьяных пилотах «Победы»
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