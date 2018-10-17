​В Сургуте озвучили список великих людей, чьими именами может быть назван местный аэропорт

Сегодня на пресс-конференции в администрации Сургута был озвучен список великих людей, чьими именами может быть назван местный аэропорт.

Топ-10 вариантов был сформирован из наиболее популярных предложений, поступивших от разных муниципалитетов Югры (в голосовании участвовали чиновники и общественные организации).

Еремей Айпин — хантыйский советский и российский писатель;

— хантыйский советский и российский писатель; Василий Бахилов — герой Социалистического Труда. В 1959-1975 годах — первый секретарь Сургутского, Нижневартовского районного и городского комитетов КПСС;

— герой Социалистического Труда. В 1959-1975 годах — первый секретарь Сургутского, Нижневартовского районного и городского комитетов КПСС; Виктор Башмаков — герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны;

— герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны; Владимир Богданов — генеральный директор Сургутнефтегаза;

— генеральный директор Сургутнефтегаза; Ермак — казачий атаман, исторический завоеватель Сибири для Русского государства;

— казачий атаман, исторический завоеватель Сибири для Русского государства; Григорий Кукуевицкий — заместитель гендиректора Сургутнефтегаза по капитальному строительству;

— заместитель гендиректора Сургутнефтегаза по капитальному строительству; Фарман Салманов — первооткрыватель нефти в Сибири;

— первооткрыватель нефти в Сибири; Валентин Солохин — мостостроитель;

— мостостроитель; Семен Урусов — буровой мастер, почетный гражданин Урая;

— буровой мастер, почетный гражданин Урая; Александр Филипенко — первый губернатор Югры.

Сбор мнений сургутян и жителей других муниципалитетов Югры будет проводиться с 22 по 28 октября. По итогам те варианты, которые наберут более 500 голосов, добавят в общий список от региона.

Претендентов из этого лонг-листа до трех лидирующих кандидатур будут отсеивать через общее голосование на сайте www.ВеликиеИмена.рф с 29 октября по 7 ноября.

Голосование за определение победителя из оставшейся тройки пройдет с 8 по 30 ноября на том же сайте.

5 декабря мы узнаем, в честь какого деятеля будет назван наш аэропорт.

После переименования в нем установят электронную экспозицию, которая будет рассказывать о человеке, чье имя носит авиагавань.

Кстати, организаторы пока не могут сказать, что будут делать в случае, если в Сургуте и Нижневартовске в лидеры вырвется один и тот же великий деятель.

Подробнее о проекте по присвоению международным аэропортам России имен великих российских соотечественников можно узнать на сайте www.ВеликиеИмена.рф