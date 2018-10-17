​В Сургуте озвучили список великих людей, чьими именами может быть назван местный аэропорт

Сегодня на пресс-конференции в администрации Сургута был озвучен список великих людей, чьими именами может быть назван местный аэропорт.
Топ-10 вариантов был сформирован из наиболее популярных предложений, поступивших от разных муниципалитетов Югры (в голосовании участвовали чиновники и общественные организации).
- Еремей Айпин — хантыйский советский и российский писатель;
- Василий Бахилов — герой Социалистического Труда. В 1959-1975 годах — первый секретарь Сургутского, Нижневартовского районного и городского комитетов КПСС;
- Виктор Башмаков — герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны;
- Владимир Богданов — генеральный директор Сургутнефтегаза;
- Ермак — казачий атаман, исторический завоеватель Сибири для Русского государства;
- Григорий Кукуевицкий — заместитель гендиректора Сургутнефтегаза по капитальному строительству;
- Фарман Салманов — первооткрыватель нефти в Сибири;
- Валентин Солохин — мостостроитель;
- Семен Урусов — буровой мастер, почетный гражданин Урая;
- Александр Филипенко — первый губернатор Югры.
Сбор мнений сургутян и жителей других муниципалитетов Югры будет проводиться с 22 по 28 октября. По итогам те варианты, которые наберут более 500 голосов, добавят в общий список от региона.
Претендентов из этого лонг-листа до трех лидирующих кандидатур будут отсеивать через общее голосование на сайте www.ВеликиеИмена.рф с 29 октября по 7 ноября.
Голосование за определение победителя из оставшейся тройки пройдет с 8 по 30 ноября на том же сайте.
5 декабря мы узнаем, в честь какого деятеля будет назван наш аэропорт.
После переименования в нем установят электронную экспозицию, которая будет рассказывать о человеке, чье имя носит авиагавань.
Кстати, организаторы пока не могут сказать, что будут делать в случае, если в Сургуте и Нижневартовске в лидеры вырвется один и тот же великий деятель.
Подробнее о проекте по присвоению международным аэропортам России имен великих российских соотечественников можно узнать на сайте www.ВеликиеИмена.рф