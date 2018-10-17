У жителей микрорайонов компании "Сибпромстрой" появился новый технологичный сервис

РКЦ Система запустил мобильное приложение для своих потребителей – жителей микрорайонов, построенных компанией «Сибпромстрой» в Сургуте, Сургутском районе, Подмосковье и Нефтеюганске.

Сервис позволяет клиентам любой управляющей компании, которой РКЦ Система оказывает услуги , увидеть информацию о начислении жилищно-коммунальных услуг, передать показания ИПУ и оплатить ЖКУ. И это все –в телефоне.

«Мобильное приложение достаточно удобное. Кроме того, оно не требует личного обращения за логином-паролем, как часто это требуется при установке подобных систем, - пояснила руководитель РКЦ Система - замдиректора ООО «СПС-Логистик» Галина Лобачева. – Необходимо просто знать свой номер лицевого счета, а также последние дату оплаты и сумму. Этих данных достаточно для того, чтобы завести личный кабинет, получить пароль на электронную почту и пользоваться нашим мобильным приложением».

«Информацию о новом сервисе мы разместили в единых платежных документах за ЖКУ, а также на сайте РКЦ Система и рассчитываем, что оно будет по достоинству оценено и востребовано нашими клиентами», - рассказала Лобачева.

Удобство разработки уже оценили и опробовали не только жители микрорайонов крупнейшего застройщика Сургута, но и собственники квартир одной из центральных территорий, которую обслуживает УК «Уют». Управляющая компания, обслуживающая порядка 400 тыс. кв.м. жилого фонда – это семь тысяч лицевых счетов, стала новым сторонним клиентом РКЦ Система.

«Используемый нами программный комплекс с широким функционалом дает управляющим компаниям очень много возможностей, а не только услугу в проведении расчетов ЖКУ и изготовлении платежных документов. В частности, у нас есть модули по работе с должниками, модуль «Аварийно-диспетчерская служба», модуль «Подомовой учет», модуль «Интеграция в ГИС ЖКХ», без которого сегодня уже ни одна управляющая компания не может обойтись, это требование федерального законодательства», - перечислила возможности руководитель РКЦ Система.