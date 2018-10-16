По запросу СИА-ПРЕСС администрация Сургута заблокировала доступ к недостроенному моргу

9 октября редакция портала siapress.ru направила запрос в администрацию города с требованием ограничить доступ посторонних на территорию заброшенного здания бюро судмедэкспертизы на улице Иосифа Каролинского.

По исходу семи дней, в течение которых должен быть дан официальный ответ, корреспонденты СИА-ПРЕСС снова съездили к недостроенному моргу. Выяснилось, что администрация Сургута на письмо редакции все-таки отреагировала. Правда, весьма специфичным образом.

Окна здания заколотили досками. Но только со стороны улицы. Те же окна, которые выходят «во двор», оставили нетронутыми. Ровно как и дверные проемы.

Еще любопытнее дела обстоят с сеткой рабицей, которая огораживает территорию. Огромные дыры, что были в ней, просто заштопали проволокой.

Или прикрыли стальными листами, подперев обломком плинтуса.

Возможно, это лишь первый этап, и в ближайшее время морг действительно огородят высоким, труднопроходимым забором.

СИА-ПРЕСС продолжит с интересом следить за развитием событий.

Напоминаем, что здание бюро судмедэкспертизы начали возводить в 1998 году, а в 2005 стройку заморозили. По информации предоставленной администрацией города, в 2007 году объект «законсервировали». Однако месяц назад корреспонденты СИА-ПРЕСС выяснили, что доступ к аварийному зданию ничем не ограничен, чем и пользуется местная молодежь, приходя туда на фотосессии и играя по ночам в страйкболл.

Большой фоторепортаж на эту тему можно посмотреть здесь.

А тут можно подробнее прочитать, почему с этим зданием так много проблем.