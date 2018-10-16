Руби сплеча

Еще пару дней назад на одной из улиц Калуги стоял Дом Яковлева — дореволюционное здание 1910 года постройки. Звучит, конечно, внушающее, но выглядит попроще. Примерно вот так:
Вернее, выглядело. Намедни его снесли.
Ирония в том, что около года назад волонтеры, желая привлечь внимание к постройке, отреставрировали ее, приведя в божеский вид. Хотели сохранить культурное наследие города, как говорится. Но от ковша экскаватора это не спасло.
(Фото: kaluga24.tv)
Две недели назад в Новой Ладоге точно так же на выходных снесли два исторических здания — бывший Дом Шаршовина и Дом Агаповой. Последний был внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. В этой истории тоже есть ирония: за несколько недель до сноса местный Комитет культуры пообещал, что проведет в здании ремонт (который был ему необходим после прошлогоднего пожара).
(Фото: gazeta.spb.ru)
Ровно за неделю до Новой Ладоги (да-да, снова на выходных) снесли здание бывшего спорткомплекса «Труд» в Вологде. Как сообщают местные СМИ, это строение обладало признаками объекта культурного наследия. Те же СМИ пишут, что уничтожение здания «продолжилось даже после того, как подрядчика уведомили, что снос запрещен».
(Фото: newsvo.ru)
В те же выходные на станции Волковской в Санкт-Петербурге снесли дореволюционное здание товарной станции.
(Фото: kanoner.com)
В Сургуте тоже есть строение, ставшее культовым в информационном пространстве города, за которое общественники бодаются с городской администрацией уже не первый год. Речь, конечно, о Доме Пионеров.
Вадим Шувалов в конце сентября объявил, что в следующем году там наконец начнется реконструкция.
(Фото: И. Швец)
Похвально, отлично. Хочется верить, что так и произойдет.
Но в Новой Ладоге тоже много чего обещали. Да и в Калуге. В итоге кончилось все очень плохо.
В комментариях ко всем этим новостям часто пишут: «Ну и хорошо, что снесли. Кому нужны эти старые развалины? Никакой эстетики, никакой культурной ценности». И наверняка и у многих из вас, уважаемые читатели, возникли точно такие же мысли.
Однако эти здания — и есть наше наследие. Местами простое, местами ничем не примечательное, одноэтажное и чуток покосившееся. Важно то, что наследия этого в «неисторических» городах России осталось не так уж и много. От этого еще обиднее видеть, как его с корнем выдирают, словно здоровый зуб из десны.
И вот еще пара историй вдогонку. Для тех, кому не жалко снесенных построек ввиду их непривлекательности.
(Фото: wikipedia.com)
Это грузопассажирский дебаркадер на озере Денежном в Волгограде. Его построили в 1954 году. В 2000-х настойчиво хотели уничтожить, но не получалось. Активистам удалось его отбить. Они даже устроили палаточный лагерь рядом с ним, чтобы не допустить повторной попытки сноса. Однако в 2013 году «неустановленные лица» подожгли здание. Из-за этого в 2014-м его все-таки решили ликвидировать.
А это Новая Казенная гостиница в Ессентуках. Ее построили в 1903 году по проекту архитектора Иосифа Зелинского. В ней в свое время останавливались Федор Шаляпин, Владимир Маяковский, Максим Горький.
В феврале 2017 года гостиницу под видом реконструкции просто разобрали.
(Фото: bloknot-stavropol.ru)
Такое вот простое, житейское наследие, которое в иных странах уважается и бережно сохраняется, в России просто идет под снос в угоду безызвестным дельцам.
Словом, ничего нового.
Ну а сургутянам остается лишь повнимательнее следить за Домом пионеров. Чтобы в очередной октябрьский выходной с ним не приключилось того же, что и со всеми вышеперечисленными обломками истории.
А то кусок земли-то под первой сургутской школой смачный, хоть облизывайся.
О капремонте, ветхом жилье и обустройстве мусорных полигонов расскажет директор ДГХ Роман Богач // ONLINE 16 октября в 12.00