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Руби сплеча

Еще пару дней назад на одной из улиц Калуги стоял Дом Яковлева — дореволюционное здание 1910 года постройки. Звучит, конечно, внушающее, но выглядит попроще. Примерно вот так:

Вернее, выглядело. Намедни его снесли.

Ирония в том, что около года назад волонтеры, желая привлечь внимание к постройке, отреставрировали ее, приведя в божеский вид. Хотели сохранить культурное наследие города, как говорится. Но от ковша экскаватора это не спасло.

(Фото: kaluga24.tv)

Две недели назад в Новой Ладоге точно так же на выходных снесли два исторических здания — бывший Дом Шаршовина и Дом Агаповой. Последний был внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. В этой истории тоже есть ирония: за несколько недель до сноса местный Комитет культуры пообещал, что проведет в здании ремонт (который был ему необходим после прошлогоднего пожара).

(Фото: gazeta.spb.ru)

Ровно за неделю до Новой Ладоги (да-да, снова на выходных) снесли здание бывшего спорткомплекса «Труд» в Вологде. Как сообщают местные СМИ, это строение обладало признаками объекта культурного наследия. Те же СМИ пишут, что уничтожение здания «продолжилось даже после того, как подрядчика уведомили, что снос запрещен».

(Фото: newsvo.ru)

В те же выходные на станции Волковской в Санкт-Петербурге снесли дореволюционное здание товарной станции.

(Фото: kanoner.com)

В Сургуте тоже есть строение, ставшее культовым в информационном пространстве города, за которое общественники бодаются с городской администрацией уже не первый год. Речь, конечно, о Доме Пионеров.

Вадим Шувалов в конце сентября объявил, что в следующем году там наконец начнется реконструкция.

(Фото: И. Швец)

Похвально, отлично. Хочется верить, что так и произойдет.

Но в Новой Ладоге тоже много чего обещали. Да и в Калуге. В итоге кончилось все очень плохо.

В комментариях ко всем этим новостям часто пишут: «Ну и хорошо, что снесли. Кому нужны эти старые развалины? Никакой эстетики, никакой культурной ценности». И наверняка и у многих из вас, уважаемые читатели, возникли точно такие же мысли.

Однако эти здания — и есть наше наследие. Местами простое, местами ничем не примечательное, одноэтажное и чуток покосившееся. Важно то, что наследия этого в «неисторических» городах России осталось не так уж и много. От этого еще обиднее видеть, как его с корнем выдирают, словно здоровый зуб из десны.

И вот еще пара историй вдогонку. Для тех, кому не жалко снесенных построек ввиду их непривлекательности.

(Фото: wikipedia.com)

Это грузопассажирский дебаркадер на озере Денежном в Волгограде. Его построили в 1954 году. В 2000-х настойчиво хотели уничтожить, но не получалось. Активистам удалось его отбить. Они даже устроили палаточный лагерь рядом с ним, чтобы не допустить повторной попытки сноса. Однако в 2013 году «неустановленные лица» подожгли здание. Из-за этого в 2014-м его все-таки решили ликвидировать.

А это Новая Казенная гостиница в Ессентуках. Ее построили в 1903 году по проекту архитектора Иосифа Зелинского. В ней в свое время останавливались Федор Шаляпин, Владимир Маяковский, Максим Горький.

В феврале 2017 года гостиницу под видом реконструкции просто разобрали.

(Фото: bloknot-stavropol.ru)

Такое вот простое, житейское наследие, которое в иных странах уважается и бережно сохраняется, в России просто идет под снос в угоду безызвестным дельцам.

Словом, ничего нового.

Ну а сургутянам остается лишь повнимательнее следить за Домом пионеров. Чтобы в очередной октябрьский выходной с ним не приключилось того же, что и со всеми вышеперечисленными обломками истории.

А то кусок земли-то под первой сургутской школой смачный, хоть облизывайся.


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Сегодня в 14:53, просмотров: 214, комментариев: 0


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