Как изменить жизнь отдаленного поселка за полтора месяца и 3,5 миллиона рублей?

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк продолжает лично контролировать ремонты социальных объектов на отдаленных территориях муниципалитета. В конце прошлой недели состоялась рабочая поездка в сельское поселение Сытомино, расположенное в 200 км от Сургута.

На понимание: дорога в один конец занимает около трех часов, но задача стоит затраченных времени и бензина. В Сытомино сегодня проходит ремонт очень важного объекта – Центра досуга и творчества, который является настоящим центром притяжения всего села. Контролирует работу подрядной организации, в основном, директор учреждения культуры Надежда Баклыкова. Дополнительный догляд, тем более – мужской и хозяйский, в такой ситуации лишним не будет. Тем более, что именно депутаты Думы района в свое время и приняли решение – здание Центра необходимо ремонтировать, и чем раньше, тем лучше.

«Это здание мы осмотрели прошлой зимой. Его состояние удручало – в плачевном состоянии были кровля, цокольный этаж. Сейчас об итоге говорить рано, работы в самом разгаре. Но то, что я увидел сегодня, нареканий не вызывает. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Но руководитель ЦДиТ говорит, что подрядчик добросовестный: в сроки укладывается и работы выполняет качественно», - говорит председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк.

Подрядчик приступил к работе 20 сентября, полностью работы должны быть завершены 30 ноября. На момент визита сделано оказалось немало – подрядчик успел отремонтировать крышу, входные группы, заменить сантехнические трубы, но, самое сложное и, пожалуй, главное – провести частичный ремонт цокольного этажа.

«Цокольный этаж пришел практически в аварийное состояние из-за отсутствия вентиляции. Кроме того, разрушалось крыльцо, не было водоотводов. Дума Сургутского района приняла решение выделить средства на ремонт нашего здания», - пояснила журналистам директор Сытоминского Центра досуга и творчества Надежда Баклыкова.

Капитальный ремонт «под ключ» обошелся бы районному бюджету без малого в десять миллионов рублей. Решили проводить работы по частям. Так и по финансам подъемнее, и занятия останавливать не надо. Центр досуга и творчества для сытоминцев – действительно, центр притяжения. Только детей тут занимается 280 человек, это на полуторатысячную-то деревню. Ну а взрослые здесь даже браки регистрируют, а порой и юбилеи отмечают. Ближайший населенный пункт, где есть хотя бы общепит – Лянтор. Но до него пешком не добраться, расстояние почти 60 км.

В сытоминском ЦДиТ проходят занятия по хореографии, причем посещают их жители поселка от мала до велика. Есть группы и для дошкольников, и для людей серебряного возраста. Есть вокальные коллективы, хоры, театральная студия и студия изобразительного искусства. Кроме того, на базе школьного музея специалисты Центра проводят занятия по краеведению, а в сельской библиотеке всех желающих обучают фото- и видеосъемке и видеомонтажу.

«Решили сперва решить глобальные проблемы нашего учреждения, - продолжает объяснять Баклыкова. – У нас текла крыша, что мешало занятиям творческих коллективов, а также угрожало испортить дорогостоящее оборудование».

Откладывать замену сантехники, отопления и освещения в цокольном этаже дальше было нельзя.

Цокольный этаж сельского клуба пустует с 2016 года – раньше и здесь проходили занятия. Дело в том, что второй этаж здания занимает администрация поселка, а остающихся площадей для досуга всех желающих не хватает. Сейчас в Сургутском районе раздумывают – а не переселить ли сельсовет? Например, в пустующее, но добротное здание магазина «Уют».

«Кабинеты администрации в этом здании – неправильно. Это учреждение культуры, здесь дети должны заниматься, взрослые досуг проводить. Поэтому вопрос прорабатываем. Сургутский район предлагает построить в Сытомино многофункциональный спортивный зал. Поэтому людям придется выбирать, причем выбирать самим: ведь именно они здесь живут и работают, - считает Анатолий Сименяк. – Если есть необходимость именно в спортивном зале – давайте строить зал. Если надо освобождать помещения ЦДиТ, то давайте переселять администрацию и ремонтировать «Уют». Решение должно быть взвешенным».

«Много обращений от жителей организовать обучение по игре в бильярд – раньше эти занятия как раз и проходили в цоколе, - поясняет директор учреждения культуры. – Можно было бы открыть фитнес-зал: специалист в поселке есть, желающие тоже, а места пока нет. Работающему населению тоже ведь надо чем-то заниматься в свободное время. А существующие помещения расписаны от и до: занимаются дети».

Сытоминский Центр досуга и творчества уже пять лет сохраняет статус лучшего учреждения культуры сельского типа Сургутского района. Только на прошлой неделе коллективы ЦДиТ привезли сразу три гран-при с муниципального конкурса – за лучшие рисунок, видеосюжет и поэтическое произведение.

Центр досуга и творчества – один из трех объектов в Сытомино, на которые Дума Сургутского района выделила деньги. Вторым стал полигон для вывоза крупногабаритных отходов, правда – в миниатюре, сельского масштаба. Дело в том, что централизованно вывозом крупногабаритного мусора из отдаленного села никто не занимался лет тридцать. Бытовые и производственные отходы жители поселка просто вывозили за околицу.

«Свалку ликвидировали силами всего района, - рассказал Анатолий Сименяк. – Сейчас это чистое поле, даже успевшее порасти травой. Но не только. Мы установили на нем площадку под контейнеры, а также – видеокамеры, о которых предупредили жителей. А также о том, чтобы мусор выбрасывали именно в контейнеры, а не на поле рядом».

У поля же скоро должна начаться новая жизнь. У главы поселения Вячеслава Парначева на него большие планы: «Когда-то у нас здесь даже капусту выращивали! Найдем, что посадить».

Третий объект – здание почты в пос. Горный, который входит в состав сельского поселения Сытомино. «Это единственное здание в Горном, где могут собраться и собираются жители поселка, в том числе – и с нами, депутатами, - пояснил Анатолий Петрович. - Это не просто почта, а своего рода клуб – в нем даже культурные мероприятия проводят. Но сейчас в нем практически невозможно находиться». Контракт на проведение работ будет заключен в следующем году, работы начнутся летом. По словам председателя районного парламента Анатолия Сименяка, зданию предстоит капитальный ремонт с заменой отопления, кровли, оконных блоков и даже пола.

В следующий раз председатель районной Думы планирует наведаться в Сытомино через пару недель – к полному завершению ремонта. Примерно на эти же дни – 30 октября – у него запланирована поездка в Локосово, там тоже идет капитальный ремонт, и тоже очень важного объекта – спортивного комплекса «Старт».