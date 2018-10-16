​Комарова. Итоги

В прошлой статье, в несвойственной мне предельно эмоциональной манере я набросился на правительство округа за то, что оно подставляет губернатора. А в конце я стал угрожать ему же, что вот, мол, доберусь до Натальи Владимировны и открою ей глаза на их пакости. Ну так вот, в личном приеме у губернатора мне отказано!

После того, как приступ ярости вперемешку с беспомощностью постепенно отступал, во мне так же постепенно стала укрепляться мысль, высказанная некоторыми комментаторами о моей наивности в идеализировании губернатора. И действительно, до недавнего времени мне казалось, что Наталья Владимировна нормально выполняет свои губернаторские обязанности. Развивает регион, работает над ростом экономики, печется о людях. Меня, как активиста, подкупало то, что Комарова очень внимательно относилась к общественным инициативам, поддерживала проекты, сама всегда принимала участие в заседаниях общественных советов. В общем, производила впечатление человека, который искренне болеет за регион и за людей, в нем проживающих. И когда я узнал, что 16 июля 2018 года Комарова подписала положительный отзыв на предельно несправедливый, людоедский законопроект по повышению пенсионного возраста, я растерялся, стал обвинять всех вокруг, кроме нее самой.

И вот когда я думал об этом, вдруг осознал, что совершенно ничего не знаю об этом человеке. Ведь очевидно, что образ губернатора в моей голове, как и в головах тысяч югорчан — это результат публичного обаяния Комаровой и результат деятельности армии ее пиарщиков. Но какая она на самом деле? Насколько эффективный хозяйственник, насколько компетентный управленец? Болеет ли душой за Югру, или она временщик для которой наша земля всего лишь источник личного обогащения? На эти вопросы у меня ответа нет, а ведь на них ответить нужно.

Кроме того, Комарова руководит нашим регионом восемь лет. И за этот период никто даже не пытался дать оценку ее работе. Мне кажется, время пришло.

Пора начать обсуждение деятельности Комаровой на посту губернатора. Попытаться разобраться, что ей удалось сделать, что не удалось. Сколько обещаний выполнено. Сколько планов реализовано. В каком состоянии пребывают отросли региона. И какую, в конечном итоге, мы, югорчане, поставим ей отметку.

Подписание Комаровой отзыва является прекрасным примером ее поведения в сложной ситуации выбора. А, значит, эта история как нельзя лучше подходит для начала намеченной работы. И в следующей статье я постараюсь дать оценку личным качествам и ведущим мотивам деятельности Натальи Владимировны на посту губернатора.