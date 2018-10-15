​Сургут без пробок // ИНФОГРАФИКА

Совсем недавно в Сургуте остро стоял вопрос транспортного коллапса в районе Грибоедовской развязки. Из-за ремонта дороги там скапливалось очень много машин вследствие чего образовывалась пробка.
Мы опросили читателей портала siapress.ru и выяснили, что большинство (73,7 процента) респондентов тратя на дорогу до работы менее получаса. Еще 12,5 процентов опрошенных заявили, что у них на это уходит менее часа.
Более часа тратят на поездку до работы лишь 6,5 процента участвующих в опоросе.
Оставшиеся 7,3 процента заявили, что не работают.
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