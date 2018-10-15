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​Отторжения между народами нет

Владимир Самборский: Украинцы стали лучше относиться к России
Владимир Самборский: Украинцы стали лучше относиться к России

Украинцы стали лучше относиться к России. К таким выводам пришли социологи двух стран – Левада-центра и Киевского международного института. В сентябре они провели опрос, согласно которому 48 процентов населения Украины положительно относятся к России. Этот показатель, по сравнению с прошлым годом, вырос на 11 процентов. В то же время, отношение россиян к Украине, по данным социологов, существенно не изменилось, т.е., к счастью, не стало хуже.

Глубинное отношение в Украине к России испорчено на века, если не навсегда. Не только фактом войны и взятием Крыма, а фундаментальной, мерзкой ложью. Они врут, при этом все знают, что они врут, но они все равно продолжают врать, зная, что об этом все знают!

К результатам исследования Левада-Центра я отношусь доверительно. Он относительно независим, поэтому подвергать эти данные сомнению мне бы не хотелось. Цифры эти, возможно с оговорками, верны, но необходимо задаться вопросом: где географически был проведен этот опрос, насколько он научен и репрезентативен?

Если в Днепропетровской, Запорожской, Киевской или Черниговской областях, то такие результаты вполне могут быть. Но, как вы думаете, какие цифры получились бы, если этот опрос был проведен в Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях? Уверен: позитива к России там вряд ли прибавилось.

Я думаю, что вывод руководителя украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фисенко о том, что рост симпатий украинцев к России связан с усталостью от войны, частично верен. Психологически это состояние ни войны, ни мира уже зашкаливает. Гибнут люди и самое страшное - гражданские. Это угнетает. Более того нет никаких перспектив решения проблем, тем более, учитывая позицию России, которая заявляет: это не ее проблема – это внутренний украинский конфликт и «нас там нет»!

При этом стоит отметить, что отторжения между народами не произошло. Как жили украинцы в России, так и живут. Как жили русские в Украине, так и живут! К примеру: министр иностранных дел Украины - русский Павел Климкин! Есть раздражение от лжи. Недоумение и отчаяние от того, что гибнут люди, казалось бы, в мирное время. Когда непонятны цели, когда у власти в т.н. республиках оказались либо торговцы курями либо, мягко выражаясь, неадекватные люди которых никто не выбирал!!!

Тем, что отношение русских к украинцам не изменилось, я не удивлен. Почему? А вы знаете, как на бытовом уровне они называют белорусов? Бульбаши. А украинцев? Хохлы. А как они называют всех остальных? Почти всех они называют пренебрежительными кличками: пиндосы, узкоглазые, хачи и т.п. Вот в чем ответ – одинаково пренебрежительное отношение практически ко всем другим народам мира! Так это проблема не в Украине, а в России. Это происходит от особенностей ее исторического развития и с последствиями этого нужно бороться! Кропотливо, постоянно-всегда! Совместными усилиями!

Представьте себе на минутку, какая была бы реакция в России, если бы вооруженные люди в военной форме, купленной в военторге (без знаков различия), на двух «Уралах» вторглись, допустим, в г. Ростов для защиты украиноговорящих граждан и украинского языка? Какие проценты и какое отношение граждан России к украинцам показали бы опросы всех центров?

А я ведь просто пересказал рассказ полковника ГРУ А.Гиркина (Стрелкова), изменив только г. Донецк на г. Ростов и вместо русскоговорящих и русского языка написал украиноговорящие, (которые занимают II– е место по численности) и украинский язык!

Что было бы тогда, если, если… вот уже четыре года тема Украины не сходит с экранов всех центральных телеканалов! А у украинцев, несмотря на все это, отношение к русским улучшилось!

Вы представляете теперь, насколько ментально мы отличаемся? И это, как бы не звучало парадоксально, хорошо! Поскольку, несмотря на глубочайшие исторические драмы, пережитые нашими народами, мы не ненавидим друг друга, что вселяет в меня надежду, что эти проблемы мы решим совместными усилиями, преодолев недоверие!


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Сегодня в 15:55, просмотров: 199, комментариев: 2


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Комментарии:
крокодил
не нравится
Сегодня в 18:05
Зайдите на харьковский форум - мы там в разных транскрипциях изложены, от ваты до (..)уйло.
У меня отец неделю назад приехал из Харькова, наши федеральные каналы просто дети по сравнению с тем, какой трэш там по тв.
444 крокодил
не нравится
Сегодня в 18:46
Российскому уважаемому телезрителю любое другое мнение, естественно, покажется трэшем. 4 года боевой пропаганды даром не проходят.

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