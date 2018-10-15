​Шувалов - с бревном, Барсов - на стройке

Художник из Сургута Закир Сагитов создал серию шаржей на известных в городе людей. По закону жанра, герои на рисунках вполне узнаваемы, но некоторым их чертам уделено особое внимание.

Закир Сагитов «взял на карандаш» сразу трех сургутских градоначальников - Александра Сидорова, Дмитрия Попова и Вадима Шувалова, губернатора округа Наталью Комарову, сургутских бизнесменов и чиновников.

В беседе с корреспондентом siapress.ruхудожник признался, что ему просто захотелось изобразить чиновников. «Наброски - черновые, - рассказал Сагитов. - Друзьям понравилась идея и они попросили опубликовать».

Стоит отметить, что глава Сургута Вадим Шувалов уже отреагировал на свой портрет в соцсети. «Друзья, смотрите, что мне прислал один из подписчиков — мой портрет) Видимо, у сургутского художника Закира Сагитова я ассоциируюсь с субботниками. Скажите, похож?», - написал, выложив шарж на личной странице во «ВКонтакте».

Закир Сагитов объяснил, что Шувалов с бревном был изображен по случаю: «Он всех призывал выйти на субботник, но тогда рисунок остался незамеченным».