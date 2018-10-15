Цены на недвижимость в Сургуте пошли в рост

Квартиры одного из крупнейшего застройщиков Сургута – компании «Сибпромстрой» подорожали. С сегодняшнего цены на недвижимость в одном из самых востребованных у покупателя микрорайонов – «Северное сияние» выросли. На однокомнатные квартиры – примерно на 4 процента (минимальная стоимость квартиры без отделки увеличилась с 2 600 тыс рублей до 2 700 тыс), на двухкомнатные – почти на 10: с 3 100 тысяч рублей до 3 400 тыс.
Студии, а также квартиры в ЖК «Дорожный» застройщик пока продает по старым ценам, но по информации отдела продаж компании самого бюджетного жилья (квартир-студий) в продаже почти не осталось. Да и существенная часть квартир в пос. Дорожный уже забронирована, поэтому застройщик решил оставить цены без изменения.
Приводим таблицу актуальных расценок:
|№ п/п
|Адрес
|Тип квартиры
|Общая площадь квартиры с балконом
|Стоимость не менее, руб:
|Стоимость на кв. с готовой отделкой, руб:
|1.
|ул. С. Билецкого д.1
|1комнатная
|48,4
|2 700 000
|2 900 000
|1комнатная
|52,7
|2 800 000
|3 000 000
|1комнатная
|55,3
|2 850 000
|3 050 000
|2 комнатная
|71,3
|3 400 000
|3 700 000
|2.
|ул. Есенина д. 2
|1комнатная
|48,4
|2 700 000
|2 900 000
|1комнатная
|52,7
|2 800 000
|3 000 000
|1комнатная
|55,3
|2 850 000
|3 050 000
|2 комнатная
|71,3
|3 400 000
|3 700 000
|3.
|ул. Есенина д.4
|1 комнатная
|41,2
|2 550 000
|2 750 000
|1 комнатная
|48,4
|2 750 000
|2 950 000
|1 комнатная
|55,1
|3 000 000
|3 200 000
|1 комнатная
|55,3
|3 000 000
|3 200 000
|2 комнатная
|64,1
|3 450 000
|3 750 000
|2 комнатная
|68,1
|3 600 000
|3 900 000
|2 комнатная
|71,3
|3 550 000
|3 850 000
Основное повышение цен на рынке недвижимости специалисты прогнозируют ближе к новому году, примерно к середине 4 квартала.
Это связано, прежде всего, с повышением активности на рынке недвижимости. По информации АН «Этажи», с началом четвертого квартала спрос на квартиры в Сургуте вырос уже на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причины – рекордно низкая ставка по ипотеке и изменение законодательства о долевом строительстве, из-за которого с июля 2019 года стоимость недвижимости покажет значительный рост.
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