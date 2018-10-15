Цены на недвижимость в Сургуте пошли в рост

Квартиры одного из крупнейшего застройщиков Сургута – компании «Сибпромстрой» подорожали. С сегодняшнего цены на недвижимость в одном из самых востребованных у покупателя микрорайонов – «Северное сияние» выросли. На однокомнатные квартиры – примерно на 4 процента (минимальная стоимость квартиры без отделки увеличилась с 2 600 тыс рублей до 2 700 тыс), на двухкомнатные – почти на 10: с 3 100 тысяч рублей до 3 400 тыс.

Студии, а также квартиры в ЖК «Дорожный» застройщик пока продает по старым ценам, но по информации отдела продаж компании самого бюджетного жилья (квартир-студий) в продаже почти не осталось. Да и существенная часть квартир в пос. Дорожный уже забронирована, поэтому застройщик решил оставить цены без изменения.

Приводим таблицу актуальных расценок:

№ п/п Адрес Тип квартиры Общая площадь квартиры с балконом Стоимость не менее, руб: Стоимость на кв. с готовой отделкой, руб: 1. ул. С. Билецкого д.1 1комнатная 48,4 2 700 000 2 900 000 1комнатная 52,7 2 800 000 3 000 000 1комнатная 55,3 2 850 000 3 050 000 2 комнатная 71,3 3 400 000 3 700 000 2. ул. Есенина д. 2 1комнатная 48,4 2 700 000 2 900 000 1комнатная 52,7 2 800 000 3 000 000 1комнатная 55,3 2 850 000 3 050 000 2 комнатная 71,3 3 400 000 3 700 000 3. ул. Есенина д.4 1 комнатная 41,2 2 550 000 2 750 000 1 комнатная 48,4 2 750 000 2 950 000 1 комнатная 55,1 3 000 000 3 200 000 1 комнатная 55,3 3 000 000 3 200 000 2 комнатная 64,1 3 450 000 3 750 000 2 комнатная 68,1 3 600 000 3 900 000 2 комнатная 71,3 3 550 000 3 850 000

Основное повышение цен на рынке недвижимости специалисты прогнозируют ближе к новому году, примерно к середине 4 квартала.

Это связано, прежде всего, с повышением активности на рынке недвижимости. По информации АН «Этажи», с началом четвертого квартала спрос на квартиры в Сургуте вырос уже на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причины – рекордно низкая ставка по ипотеке и изменение законодательства о долевом строительстве, из-за которого с июля 2019 года стоимость недвижимости покажет значительный рост.