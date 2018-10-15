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Подготовка к рывку

Фото admhmao.ru
Фото admhmao.ru

В Югре утвердили 25 государственных программ, которые должны стать основой для развития округа до 2024 года. Это произошло на заседании регионального правительства в пятницу, 5 октября. Все госпрограммы укладываются в объявленную президентом Путиным стратегию «рывка», основные пункты которой содержаться в новом майском указе.

Ставим на социалку

На это указывает и то, как авторы стратегии развития округа расставили приоритеты в финансировании каждой программы. На первом месте оказались те аспекты, которые имеют непосредственное отношение к людям и формированию человеческого капитала. Образование, здравоохранение, демография – три главных составляющих стратегии развития Югры до 2024, если судить по уровню их финансирования: 66, 51 и 25 миллиардов рублей соответственно. Такая расстановка приоритетных направлений соответствует заявленному президентом принципу: «В центре всех усилий государства должно быть улучшение качества жизни человека». Для окружной казны подобное распределение финансирования не станет чем-то новым – на социальную сферу и так выделяется до 70 процентов средств регионального бюджета.

Созданию каждой госпрограммы предшествовала длительная работа властей округа и всей заинтересованной общественности. Этому способствовал и выбранный формат взаимодействия: в течение августа во всех муниципалитетах округа проходили открытые форсайт-сессии, на которых искали прорывные идеи, на основе которых разрабатывались конкретные пункты каждой программы.

В них принимали участие представители разных общественных объединений, сотрудники муниципалитетов и представители югорской интеллигенции – всего 2961 человек.

Ключ к «прорыву»

Наибольший интерес представляют инициативы в области образования, которое является ключевым пунктом той самой стратегии «прорыва». Здесь авторы программы отметили важную роль раннего развития ребенка (до трех лет) и связанное с этим создание консультационно-информационных центров, в которых родители смогут узнать об образовательных возможностях для своего ребенка. В этом же ключе стоит рассматривать и будущее таких проектов как «Кванториум», которые служат основой для системы профессиональной ориентации и самоопределения. Таким образом, программа развития образования в округе оказалась одной из самых проработанных в России и соответствует современным тенденциям, о чем заявил начальник отдела развития детских технопарков «Кванториум» Андрей Сакаро:

«Особое важное внимание было уделено обеспечению доступного дошкольного образования для детей до трех лет, педагогическому сопровождению, информационному просвещению родителей и педагогов и погружение их в современное цифровое образование, обеспечение кадрового потенциала, непрерывное профессиональное образование с целью обеспечения экономики региона стало еще более актуальным. Исходя из этого, мне кажется, что наша государственная программа может являться абсолютно народной, открытой и самое главное – современной», – рассказал Андрей Сакаро.

На здоровье

На сферу здравоохранения в майском указе президента возлагалась обязанность повышения продолжительности и качества жизни жителей страны, что должно благоприятно повлиять на человеческий капитал. Исходя из этого, в окружной госпрограмме ставку сделали на системы раннего выявления и профилактику заболеваний. Помочь в этом должны и современные технологии. В частности, в планах создание мобильного приложения «Я здоров» и развитие дистанционного консультирования. Последнее поможет, в первую очередь, жителям удаленных поселений Югры, для которых оперативная медицинская помощь может быть затруднительна.

Агломерация под новым углом

В контексте развития человеческого капитала интересными оказались цели госпрограммы «Культурное пространство» в Югре. Помимо создания музеев под открытым небом и «умных» библиотек в документе прозвучало слово «агломерация». В данном случае авторы программы предложили укрепить единое культурное пространство по всему региону, что, в теории, даст жителям Югры возможность познакомится с музыкой, живописью, театральными постановками и музейными выставками в любом поселении округа. О том, как может выглядеть такая агломерация, рассказал директор Сургутской филармонии Яков Черняк.

«Те идеи, которые лежат в основе культурных агломераций, нужно безусловно воплощать. Если осуществить их в Югре, то это будет невероятный прорыв на мировом уровне. Мы ставим перед собой задачу создания пяти агломераций с крупными городами в центре. Не надо в каждом из них делать филармонию, у нас есть прекрасные дороги, по которым можно приехать в крупный город. Один из проектов, — культурная агломерация с Сургутом в центре, обретает вполне ясные очертания. Надо ее воплощать», – поделился своим мнением Яков Черняк.

Экономическая база

Выполнение всех этих задач невозможно без экономического развития округа, которое обеспечило бы рост доходной части регионального бюджета. В качестве главных направлений работы авторы госпрограммы «Развитие экономического потенциала» видят развитие малого и среднего бизнеса в округе, снижение административных барьеров для предпринимателей и индивидуальный подход к их проблемам. Исходя из этой философии, разработаны и все меры госпрограммы. Так, главным нововведением должно стать появление институтов персональных менеджеров и открытых пространств для бизнеса – мульти-точек кипения. О том, что прописанные в программе меры не останутся на бумаге, а будут реально работать, уверен генеральный директор индустриального парка «Ява-Югорск Андрей Станкин:

«Самое важное, что произошло во время подготовки госпрограммы, это то, что мы заглянули в 2024 год, и сейчас, в 2018 году, определились с теми шагами, которые необходимы для реализации наших планов. Очень радует, что эти документы не являются только документами государственных органов власти, но и неким общественным договором, который позволяет увидеть себя в этих делах и выполнить их».

В случае выполнения к 2024 году всех поставленных в программах задач, Югра сможет выйти в лидеры по реализации майского указа президента. Учитывая, что для этого бюджет округа готов выделять значительные суммы и использовать лучшие кадры, то амбициозная цель кажется выполнимой. В успехе уверена и губернатор Югры Наталья Комарова:

Позитивные изменения должны прийти в жизнь каждого человека. Их источники – сами люди. Проводниками прорывных решений стали вы, уважаемые югорчане, работая на стратегических сессиях. 346 часов ушло на эту кропотливую и важную работу. Эти решения объединены главной целью – повышение качества жизни в автономном округе и в России.


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Сегодня в 09:28, просмотров: 125, комментариев: 1


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Комментарии:
Вольдемар Швондер
не нравится
Сегодня в 11:09
По бодрости он многим молодым еще фору даст

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