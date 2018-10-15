​Почему засыхают деревья в сквере напротив Центральной библиотеки Сургута? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

«Добрый день! Через дорогу от библиотеки им. Пушкина был прекрасный кусочек зеленого соснового леса и несколько нежилых одноэтажных домов. Дома недавно снесли, территорию огородили высоким строительным забором, а вот с деревьями из этого леса стало происходить что-то удивительное и неприятное. Из прекрасных, пышных сосен они начали превращаться в засохшие и мертвые. Буквально по дереву в неделю. Считаю, что естественным путем такое происходить не может, земля то хорошая, в хорошем месте, только вот лес там кому-то мешает. Кто должен следить за экологией и незаконными методами борьбы с зелеными насаждениями? А методы такие и такие растворы давно существуют. Спилить-то засохшее не грешно, видимо. Хорошо бы ошибиться в своих догадках», — написала в редакцию сургутянка Надежда Дятлова.

В администрации города нам сообщили, что собственником земельного участка, расположенного по улице Республики, 75/2 и 75/4, является некий Бшоян Д.И.

Он не подавал заявление на получение разрешения на строительство какого-либо объекта, а демонтаж домов производился без ограждения территории. После нашего запроса специалисты ДАиГ проверили информацию, в результате чего мужчине был выписан штраф.

За погибшие деревья ответственности никто не понесет. Вот что ответили чиновники: «Усыхающие деревья произрастают на прилегающей территории к огороженному земельному участку. Причиной усыхания шести деревьев породы сосна возможно является засыпка напочвенного покрова у корневой системы деревьев песко-соляной смесью».

В ДАиГ отмечают, что если снос деревьев осуществляется на земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также принадлежащих на праве постоянного пользования или на праве пожизненного наследуемого владения, то оформление разрешения на это не требуется, и оплата восстановительной стоимости с собственника не взимается.

Читайте предыдущий материал этой рубрики «Что построят на месте снесенных деревяшек в районе улицы Юности?»

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