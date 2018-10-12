​Рудион по пятницам

«Если дело Мамаева и Кокорина доведут до суда, то это будет первый случай в истории, когда в суде выступят прокурор, защитник, полузащитник и нападающий». Этот анекдот - лучшее из футбольно-гоповского скандала этой недели, который стал главной темой СМИ. Нынешняя известность российских футболистов, наверняка, снится в страшных снах Петрову и Боширову: как они приходят в студию к Андрею Малахову и у них все хором спрашивают про шпиль. Их снам, конечно, сбыться не суждено. Федеральные каналы к их истории интереса так и не проявили.

Ну да ладно. К менее важным новостям.

В начале недели практически одновременно политический Telegram-канал «Незыгарь» и «Российская газета» подняли тему Конституции России. Источник «Незыгаря» осторожно высказал смелое предположение: президент России Владимир Путин может инициировать конституционную реформу и объявить о досрочных выборах главы государства. В газете же была опубликована статья председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, в котором он указал на недостатки главного документа страны. По его словам, в Конституции РФ есть крен в пользу исполнительной ветви власти, а также недостаточно четко распределены полномочия между президентом и правительством.

Ясность в дело, как всегда, внес пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, заявив, что администрация президента не ведет работы по подготовке изменений в Конституцию РФ.

Также на этой неделе «Ведомости» узнали, что правительство нашло применение 114 миллиардам рублей. Их за несколько лет потратят на замену бумажных паспортов россиян на электронные. Эксперты высказали мнение, что для начала мобильный широкополосный интернет должен покрыть всю территорию страны. А тему продолжил директор департамента реализации стратегических проектов минкомсвязи Андрей Черненко. Он рассказал, что в новый документ «зашьют» чип с данными, запишут фотографию, отпечатки пальцев и электронную подпись человека. В общем, все должно хорошо получиться, может, и не сразу. Но технические задания для создания новой формы паспорта россиян уже проработаны, а проект создается на базе системы «Мир».

Тем временем, в Югру может приехать Владимир Путин. А может и не приехать. Новость о том, что глава государства проведет в округе заседание президентского Совета по межнациональным отношениям появилась на сайте «Национальный акцент». Позже место упоминание о месте проведения мероприятия удалили. Но, в любом случае, ждем и готовимся.

Тут, кстати, про межнациональные отношения - выяснилось, что украинцы стали лучше относиться к россиянам. О том, все ли верно в данных опроса «Левада-центра», с корреспондентом siapress.ru порассуждал известный сургутский предприниматель Владимир Самборский. Скоро его мнением мы поделимся с вами.

Еще один вероятный гость округа - чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Его пригласили в Сургут. Приедет или нет - пока тоже неясно. Но с президентом он уже встретился, поговорили о прыжках.

Сургут же теряет элитность. Во-первых, подешевел недострой - здание офиса «Газпром Переработки» продают со скидкой почти в миллиард. Его можно купить за 1,2 миллиарда рублей.

Во-вторых, «Долину нищих» лишили приватности. Шлагбаум убрали, комментаторы siapress.ru предсказывают, что туда потянутся на экскурсии простые горожане. Но это не точно. Точно только то, что содержать и благоустраивать дороги у престижных коттеджей будут за счет бюджета города.

Ну и к новостям самой дорогой прослойки населения - детским. 16 октября депутаты Югры на заседании всерьез будут обсуждать введение тихого часа в округе. «Планируется ввести запрет на проведение в многоквартирных домах с 13.00 до 15.00 часов ремонтных, строительных работ, нарушающих тишину и покой граждан, а также административную ответственность за нарушение данного запрета». Что делать детям, которые привыкли спать с 11.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00 - останется неясным даже после введения этого запрета.

Правда, некоторые сургутяне в целом возмущены этой инициативой. Они справедливо полагают, что что-либо запрещать законом только из-за жалоб людей, гормональный фон которых нарушен после родов, нерационально. Что тут посоветовать? Только лишь напомнить, что рациональность - не основное правило российского законотворчества. Ну и всем этим инициативным жалобщикам отомстит департамент образования - их дети будут учиться шесть дней в неделю, а их самих призовут в «Родительский патруль».

А еще в Сургуте построят новый дороги (здесь) и отремонтируют железнодорожный вокзал.