16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,9751   EUR  76,5047  

​Рудион по пятницам

Ни слова о Мамаеве и Кокорине. Почти

Фото: пресс-служба ОНФ в Югре
Фото: пресс-служба ОНФ в Югре

«Если дело Мамаева и Кокорина доведут до суда, то это будет первый случай в истории, когда в суде выступят прокурор, защитник, полузащитник и нападающий». Этот анекдот - лучшее из футбольно-гоповского скандала этой недели, который стал главной темой СМИ. Нынешняя известность российских футболистов, наверняка, снится в страшных снах Петрову и Боширову: как они приходят в студию к Андрею Малахову и у них все хором спрашивают про шпиль. Их снам, конечно, сбыться не суждено. Федеральные каналы к их истории интереса так и не проявили.

Ну да ладно. К менее важным новостям.

В начале недели практически одновременно политический Telegram-канал «Незыгарь» и «Российская газета» подняли тему Конституции России. Источник «Незыгаря» осторожно высказал смелое предположение: президент России Владимир Путин может инициировать конституционную реформу и объявить о досрочных выборах главы государства. В газете же была опубликована статья председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, в котором он указал на недостатки главного документа страны. По его словам, в Конституции РФ есть крен в пользу исполнительной ветви власти, а также недостаточно четко распределены полномочия между президентом и правительством.

Ясность в дело, как всегда, внес пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, заявив, что администрация президента не ведет работы по подготовке изменений в Конституцию РФ.

Также на этой неделе «Ведомости» узнали, что правительство нашло применение 114 миллиардам рублей. Их за несколько лет потратят на замену бумажных паспортов россиян на электронные. Эксперты высказали мнение, что для начала мобильный широкополосный интернет должен покрыть всю территорию страны. А тему продолжил директор департамента реализации стратегических проектов минкомсвязи Андрей Черненко. Он рассказал, что в новый документ «зашьют» чип с данными, запишут фотографию, отпечатки пальцев и электронную подпись человека. В общем, все должно хорошо получиться, может, и не сразу. Но технические задания для создания новой формы паспорта россиян уже проработаны, а проект создается на базе системы «Мир».

Тем временем, в Югру может приехать Владимир Путин. А может и не приехать. Новость о том, что глава государства проведет в округе заседание президентского Совета по межнациональным отношениям появилась на сайте «Национальный акцент». Позже место упоминание о месте проведения мероприятия удалили. Но, в любом случае, ждем и готовимся.

Тут, кстати, про межнациональные отношения - выяснилось, что украинцы стали лучше относиться к россиянам. О том, все ли верно в данных опроса «Левада-центра», с корреспондентом siapress.ru порассуждал известный сургутский предприниматель Владимир Самборский. Скоро его мнением мы поделимся с вами.

Еще один вероятный гость округа - чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Его пригласили в Сургут. Приедет или нет - пока тоже неясно. Но с президентом он уже встретился, поговорили о прыжках.

Сургут же теряет элитность. Во-первых, подешевел недострой - здание офиса «Газпром Переработки» продают со скидкой почти в миллиард. Его можно купить за 1,2 миллиарда рублей.

Во-вторых, «Долину нищих» лишили приватности. Шлагбаум убрали, комментаторы siapress.ru предсказывают, что туда потянутся на экскурсии простые горожане. Но это не точно. Точно только то, что содержать и благоустраивать дороги у престижных коттеджей будут за счет бюджета города.

Ну и к новостям самой дорогой прослойки населения - детским. 16 октября депутаты Югры на заседании всерьез будут обсуждать введение тихого часа в округе. «Планируется ввести запрет на проведение в многоквартирных домах с 13.00 до 15.00 часов ремонтных, строительных работ, нарушающих тишину и покой граждан, а также административную ответственность за нарушение данного запрета». Что делать детям, которые привыкли спать с 11.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00 - останется неясным даже после введения этого запрета.

Правда, некоторые сургутяне в целом возмущены этой инициативой. Они справедливо полагают, что что-либо запрещать законом только из-за жалоб людей, гормональный фон которых нарушен после родов, нерационально. Что тут посоветовать? Только лишь напомнить, что рациональность - не основное правило российского законотворчества. Ну и всем этим инициативным жалобщикам отомстит департамент образования - их дети будут учиться шесть дней в неделю, а их самих призовут в «Родительский патруль».

А еще в Сургуте построят новый дороги (здесь) и отремонтируют железнодорожный вокзал.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:47, просмотров: 188, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 20:27
Класс!
Предложу Швондер нашего дурдома по субботам

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Мы, как и все рок-группы, просто хотели добиться успеха. Хотели, чтобы люди о нас говорили

Мы, как и все рок-группы, просто хотели добиться успеха. Хотели, чтобы люди о нас говорили
Интервью с участниками сургутской группы «The Living Stones». 12 октября состоится прощальный концерт.
Константин Шперлинг Сегодня в 18:07
151 1
​Рудион по пятницам

​Рудион по пятницам
Ни слова о Мамаеве и Кокорине. Почти
Ева Рудион Сегодня в 17:47
187 1
Пока рак на горе не свистнул

Пока рак на горе не свистнул

Риск возникновения онкозаболеваний можно уменьшить вполовину, если проверять свое здоровье и отказаться от вредных привычек
Анастасия Якупова Сегодня в 17:04
201 0
Цена национального вопроса

Цена национального вопроса
Как изменилась муниципальная программа Сургута по профилактике экстремизма в 2018 году и к каким результатам привела
Марина Романова Сегодня в 15:30
165 0
Пятёрка по литературе. Что нужно почитать молодёжи? Ответы — в топе книг от доцента кафедры лингвистики и переводоведения СурГУ Татьяны Гришенковой

Пятёрка по литературе. Что нужно почитать молодёжи? Ответы — в топе книг от доцента кафедры лингвистики и переводоведения СурГУ Татьяны Гришенковой
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 15:37
207 3
​У отца за пазухой

​У отца за пазухой
Отвечать за безопасность сургутских школьников будут их родители
Анастасия Семихатских Сегодня в 13:03
345 4
Сургутянин стал чемпионом мира по парашютному спорту//ИНТЕРВЬЮ, ФОТО

Сургутянин стал чемпионом мира по парашютному спорту//ИНТЕРВЬЮ, ФОТО
Команда российских парашютистов «Югра», в которую входит преподаватель СурГПУ Иван Мыльченко, выиграла Чемпионат мира в Австралии
Елена Курилова, Центр информации и связи с общественностью СурГПУ Сегодня в 11:54
280 2
​Прививкам от гриппа – нет // ИНФОГРАФИКА

​Прививкам от гриппа – нет // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru высказалась против вакцинации
Константин Шперлинг 11 октября в 18:01
396 0
​Сургутский волейбольный клуб «Газпром-Югра» готов к Суперлиге. Первая игра состоится 14 октября

​Сургутский волейбольный клуб «Газпром-Югра» готов к Суперлиге. Первая игра состоится 14 октября
Константин Шперлинг 11 октября в 17:13
590 0
​Студенты года Югры учатся в Педагогическом

​Студенты года Югры учатся в Педагогическом
Именно они будут представлять наш регион на Всероссийском «Студенте года-2018»
Елена Курилова, центр информации и связи с общественностью СурГПУ 11 октября в 15:20
395 1
Дума Сургутского района приняла отчет о подготовке к зиме и судьбе долгостроя в Белом Яре

Дума Сургутского района приняла отчет о подготовке к зиме и судьбе долгостроя в Белом Яре
Иван Назаров 11 октября в 11:26
268 0
Какие дороги построят в Сургуте в ближайшие годы?

Какие дороги построят в Сургуте в ближайшие годы?
Трасса через стадион, развязки за миллиарды и улица Маяковского
Артем Мазнев 11 октября в 07:24
901 14
​Петров и Баширов VS Мамаев и Кокорин

​Петров и Баширов VS Мамаев и Кокорин
siapress.ru предлагает выбрать медийную пару друзей года
Ева Рудион 10 октября в 21:25
643 7
​Школьников не устраивает уникальная рыбка

​Школьников не устраивает уникальная рыбка
Треть голосующей аудитории siapress.ru рассказала, что их детям не нравится питание, которое предлагают в столовых
Константин Шперлинг 10 октября в 16:27
544 1
Сплошное расстройство! // ТЕСТ

Сплошное расстройство! // ТЕСТ
Сегодня отмечается Всемирный день психического здоровья. Попробуйте определить различные душевные заболевания по характерным симптомам
Редакция СИА-ПРЕСС 10 октября в 15:01
609 5
​В зоне психологического комфорта

​В зоне психологического комфорта
Кто и как следит за душевным состоянием заключенных и сотрудников сургутского ЛИУ-17
Лилия Сулейманова 10 октября в 11:48
415 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика