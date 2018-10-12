Уже сегодня, 12 октября, состоится последний концерт сургутской группы «The Living Stones».

Специально для siapress.ru участники группы – Данил Карпенко, Максим Грязнов и Антон Луценко рассказали, как она была создана, как развивалась, и чем в итоге все закончится.

– Когда была создана ваша группа, и кто был ее основателем?

Максим Грязнов: Изначально основателями были Владислав Паршин и Игорь Мандрыка. Дуэт назывался «LivingStone». Потом к ним присоединился я и Артем Бровенко. После чего появилось рабочее название: «TheLivingStones».

– Как это произошло?

М.Г.: В один хороший вечер мы с Артемом рассуждали о музыке. Нам нравилось одно направление – пост-рок. Мы с ним договорились о встрече на следующий день в Veganbar. Это был самый обычный среднестатистический бар. Он тогда находился напротив СИА-ПРЕСС. Сейчас его уже снесли. Так вот на следующий день мы собрались и просто начали играть мелодию, а в этот момент в баре находились Игорь и Влад. Они подключились к нам. Вместе мы обсудили дальнейшие планы, выступления. Так все и получилось.

Антон Луценко: Расскажу, как я попал в эту компанию. Я раньше играл в другой группе, у нас была своя реп-точка. Так вот, пацаны к нам приехали на репетицию. Я услышал, как они играют, и был впечатлен, но им не хватало напора, импульса, драйва. У себя в голове я прикинул, как бы это могло здорово звучать с барабанами. И в шутку сел просто подыграть им. Они меня пригласили выступить вместе с ними на арт-пикнике. Мы немного порепетировали, и я остался с ними насовсем.

– У вас была какая-то цель?

М.Г.: Изначально у нас не было какой-то конкретной цели. Мы, как и все рок-группы, просто хотели добиться успеха. Хотели, чтобы люди о нас говорили.

Данил Карпенко: Да, мы хотели играть что-то свое, что-то уникальное. Естественно, хотели развлечься и при случае — заработать.

– У вас часто менялся состав?

М.Г.: Мы нечасто меняли состав, но каждый раз он постепенно уменьшался. Причиной тому было банальное недопонимание между участниками, либо утрата какого-то личного интереса.

Д.К.: Нас было пятеро. Но с течением времени остались только те, кому группа и музыка были действительно нужны.

А.Л.: Я думаю, что, в основном, все проблемы были связаны с бытовухой. Мы пытались поговорить с пацанами, встретиться. В общем, найти взаимопонимание. Но не удалось. А семеро одного не ждут, как говорится.

– Кто уходил, кто остался?

Д.К: Ушел Влад Паршин (ударник), Игорь Мандрыка (гитара), Артем Бровенко (гитара), пришел Антон Луценко (Барабаны) и я (бас гитара).

– У вас есть лидер, или вы все на равных?

Д.К.: Второе. Просто каждый хорош в разных сферах. Так что конкретного лидера нет.

А.Л.: Басист у нас клеит всех девочек, а я за всех пью. Шутка, конечно. Если серьезно, то мы все делаем вместе. Если говорить о музыке, то обычно кто-то приносит идею, и мы ее развиваем. Иногда это может занять пять минут, а иногда целый месяц.

М.Г.: Как уже сказали ребята, мы правда все делаем вместе, но при этом у каждого что-то получается лучше, чем у других. Я, например, занимаюсь организационной работой.

– Где вы обычно выступаете?

М.Г.: Выступали практически везде, куда только позовут. Первая раз был в Vegenbar, а на следующий день сбора группы мы выступили уже в другом баре, уже и не помню в каком.

Д.К.: На самом деле, в городе не так много площадок, где можно выступить. Вот и не приходилось выбирать. Чаще всего мы выступали в КЦ «Порт». Нас хорошо знают в Камертоне, еще выступали в клубе «102дб», ресторане «Joint», на площади СурГУ и различных мероприятиях в тайм-кафе.

А.Л.: Бывало такое, что выступали для прохожих, например, на улице Ленина или в парке за Саймой, но этот эксперимент был не очень удачным.

– В другие города выезжали?

М.Г.: Да, в Ханты-Мансийск и Курган. Еще были варианты поехать в Новосибирск и Тюмень, но не срослось. Самую большую аудиторию мы собирали в КЦ «Порт». Тогда к нам на концерт пришло более 150 человек. Сложно сказать точней, но в тот день все было забито.

– Вы зарабатывали своим творчеством?

Д.К.: Да. Сумм называть не будем. Скажем лишь, что все шло на развитие группы: новый инструмент, запись на студии и т.д. Можно с чистым сердцем сказать, что такой музыкой не заработаешь, это всегда будет около-андерграундом.

– Максим я знаю, что ты уезжаешь в другой город. Группа распадется из-за этого?

М.Г.: Группа распадается по жизненным обстоятельствам, и объяснить, конечно, все не удастся. Да, я уезжаю в другой город. Поеду учиться и дальше развиваться в сфере музыки, да и в других творческих сферах. Скажу так: у каждого свои дела.

– Какие планы у остальных?

А.Л.: Остальные будут делать новый проект. Лично я всегда играл в нескольких группах. С барабанщиками-то в городе дефицит.

Д.К.: Музыку бросать не собираемся, найдем себя в других проектах, либо сделаем свой новый.

– Напоследок расскажите самый интересный, глупый или крутой случай, который произошел с вашей группой.

М.Г.: Забавный случай произошёл с группой, когда мы ездили с изначальным составом в Ханты-Мансийск. Состав был раскидан на две машины. Был поздний вечер. Мы остановились подышать воздухом после длительной поездки и поговорить о дальнейших планах, а когда закончили, все уселись по машинам и двинули в путь. Спустя две-три минуты я осознал, что в автомобиле отсутствует пара человек. Позвонив ребятам из другой машины, я понял, что и там их нет. Пришлось развернуться и поехать за пропавшими. После этого случая ребята не разговаривали с нами еще неделю.

А.Л.: Мне вспоминается только поездка в Курган. Я сам оттуда. Поэтому понимал, что нас там ждёт, а вот остальные, мне кажется, удивились. Началось все с того, что нам обещали обеспечить место, где остановиться. Как оказалось, это была сауна в какой-то промзоне. В Кургане много таких мест. По приезду утром она была закрыта, мы недолго ждали, пока нам откроют. Вроде бы там было вполне цивильно, но парням не понравилось, и мы решили ехать в гостиницу, тем более там они дешевые. А в гостинице нас ждала пьяная компания у ресепшена, которая пыталась уговорить сотрудницу впустить их всех в одноместный номер, при этом размахивая корочками ФСБ. Ну, и, конечно же, началось: «О, а вы что музыканты? О, а что играете? О, здорово, а я тоже умею на баяне». И все в этом духе.

Д.К.: Как по мне, это наше первое крупное сольное выступление. Не знаю, как и почему, но тогда на выступление пришло просто гигантское для нас количество людей. Зал был набит под завязку. Да и вообще, лично меня удивляет факт, что на наши концерты ходит кто-то кроме участников группы (смеется). Я несказанно рад, что наша музыка нравится людям. Готов лично поблагодарить каждого, кто нас поддерживает.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/5125501'>Waves</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/5713546'>The Living Stones</a> на Яндекс.Музыке