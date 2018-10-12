Пока рак на горе не свистнул

Рак является одной из основных причин смерти на Земле. По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно от последствий онкологических заболеваний умирает более восьми миллионов человек.

О том, как находят и лечат злокачественные опухоли, существует ли профилактика раковых заболеваний, и на какой стадии исцеление составляет почти 100 процентов, рассказали специалисты Сургутской окружной клинической больницы: руководитель Межрайонного онкологического центра Алексей Аксарин, заведующий онкологическим отделением №2 Сергей Копейка и врач-онколог первой категории Юлия Видющенко.

У жителей города чаще всего обнаруживают рак молочной железы, легкого и колоректальный рак, у которого есть второе название — рак толстой кишки. Тенденция не уникальна — во всем мире превалируют эти виды опухолей.

Онкологические заболевания делятся на четыре стадии, первая и вторая из них — ранние. В Сургуте у 53 процентов пациентов выявляют новообразования на ранних стадиях, примерно у 18 процентов на третьей стадии и у 22 процентов на последней. Эти цифры почти не отличаются от общероссийских показателей, однако в стране число пациентов, у которых обнаружили онкологическое заболевание на четвертой стадии, составляет около 25 процентов. Отметим, что в странах, где развиты скрининговые программы, ранняя выявляемость составляет более 60 процентов.

Суть скрининговых программ заключается в первичном обследовании населения с целью выявления заболевания на ранней стадии, когда симптомы еще не проявились, и человек чувствует себя здоровым. В югорских поликлиниках действует четыре такие программы:

скрининг на рак молочной железы, он рекомендуется всем пациенткам, начиная с 20 лет;

исследование кала на скрытую кровь, которое позволяет выявить рак толстой кишки — оно проводится с 47 лет;

скрининг на рак предстательной железы — мужчины старше 40 лет сдают кровь на простатоспецифический антиген;

скрининг на рак шейки матки, который проводится практически каждый раз при обращении женщины к гинекологу.

Помимо скринингов, которые периодически устраивают и окружные больницы, выявить онкологическое заболевание на ранней стадии помогают диспансеризация и профилактические осмотры.

Врачи СОКБ заметили, что когда исследования проводятся в государственных учреждениях, качество услуг, как правило, выше, чем в частных медорганизациях.

В Югре достаточно высокий уровень развития сферы здравоохранения. Смертность от онкологических заболеваний в округе почти в два раза ниже, чем в целом по России. В Сургуте из-за потребности населения было открыто уже пятое онкологическое отделение в обновленном после капремонта хирургическом корпусе. «В прошлое годы около 700-800 человек были вынуждены уехать из города, чтобы получить специализированное лечение. Теперь с открытием нового отделения увеличилась мощность, и мы можем принять их», — пояснил Алексей Аксарин.

Важнейшая часть борьбы с большим количеством раковых заболеваний — это профилактика. Она представлена тремя видами: скрининги и медосмотры, где могут выявить, в том числе предонкологические болезни, приводящие к злокачественным опухолям, далее следует их вылечивание, а после наблюдение, с целью предотвратить рецидив.

Кроме того, стоит заметить, что

основными причинами развития рака в мире является употребление табака, алкоголя, нездоровое питание и отсутствие физической активности.

Устранение этих факторов позволит предотвратить возникновение 30-50 процентов раковых заболеваний.

Фото И. Швец