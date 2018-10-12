Цена национального вопроса

Почти 20 миллионов рублей потратит Сургут в этом году на противодействие экстремизму и поддержке дружбы между народами. Это в 35 раз больше, чем в прошлом году. Количество мероприятий, соответственно, тоже выросло.

Более 250 образовательных, культурных и спортивных мероприятий состоялось в Сургуте с начала года. В них принимали участие представители общественных, религиозных организаций, национально-культурных центров и автономий города.

Вероятность конфликтов на межнациональной почве теперь исключают 57,8 процентов сургутян, принявших участие в опросе, проведенном по заказу администрации МКУ «Наш город». В прошлом году в их количество было меньше на 14,2 процента.

Но изменились не только количество, но и наполнение. О работе, проделанной за девять месяцев в рамках обновленной муниципальной программы, отчитались со-администраторы программы – руководители «социальных» департаментов и комитетов городской администрации. О самых свежих и значимых (по мнению чиновников) проектах – в материале siapress.ru.

Новые слова о главном

Самый свежий проект департамента образования – «Главные слова». Он рассчитан прежде всего на подростков – именно эта аудитория, по мнению педагогов, нуждается в помощи выстроить общение.

«О его содержании говорит само название, - считает директор департамента Анна Томазова. – Мы планируем привлекать к участию в нем наше библиотеки, театры и другие учреждения культуры, благочиние. В этом году главными словами, которые мы выбрали вместе с детьми, это «счастье», «семья», «отечество», «ответственность», «долг».

Старт проекту дал театр актера и куклы «Петрушка» спектаклем «Птица счастья». После просмотра восьмиклассники сформулировали 20 определений слову «счастье», привела пример Томазова.

«Мы считаем, что с помощью таких мероприятий мы совместно с родителями и партнерами сможем помочь подросткам в формировании настоящих жизненных ценностей, которые помогут детям развиваться, принимать ответственные решения, а также – предупреждать целый ряд проблемных ситуаций, на противодействие которым направлена программа профилактики правонарушений и экстремизма».

Языком дружбы

Фестиваль национальных культур «Соцветие» - самое яркое культурное событие в Сургуте в области межнациональных отношений. В этом году оно проходило уже в 21-й раз, в нем приняли участие 17 национально-культурных автономий.

«За основу в этот раз взяли уже подтвержденный историками факт, что среди первых служивых людей Сургута и основателей Сургутского острога в 16 веке были представители множества национальностей – русские, белорусы, украинцы, татары, ханты, манси, литовцы и даже турки. Этот факт стал основой и прологовой части мероприятия, и всей его концепции», - рассказала заместитель председателя комитета по культуре и туризму администрации Сургута Ирина Верченко.

Новый проект, направленный, в том числе, на укрепление мира между народами, проживающими в Сургуте, - «Государственная граница. История в лицах и судьбах». Эта выставка Сургутского краеведческого музея из трех тысяч экспонатов была посвящена столетию пограничной службы Российской Федерации. Экспозиция работала с 20 марта по 28 сентября.

Проект «Сургут – наш общий дом», который реализуется городским культурным центром, реализуется в течение года и включает в себя восемь разных по формату мероприятий – концерты, театрализованные встречи, и арт-десант, к проведению которого коллектив готовится сегодня.

«Проект существует не один год. Но после включения его в программу по противодействию экстремизму, его содержание изменилось. В частности, появились встречи с лидерами национальных автономий, связанных с творчеством», - пояснила Верченко.

Новым мероприятием 2018 станет Фестиваль национальных литератур, которое пройдет в Центральной городской библиотеке им. Пушкина 2 и 3 ноября.

«Запланированы встречи с писателями разных национальностей, выставка книг. Старт фестивалю даст всероссийская акция «Этнографический диктант» и выставка «На языке дружбы народов», где будут представлены произведения писателей народов России и народов Югры», - рассказала Верченко.

3 ноября запланированы обширная программа для детей «Сказки народов России», литературный час «Легенды северной земли», где ребята узнают мифы коренных народов Севера.

Борьба за мир

Главным событием года руководитель спорткомитета сургутской администрации Шамиль Лукманов назвал спартакиаду национально-культурных объединений. Это уже традиционное событие – в этом году оно состоялось в городе уже в пятый раз.

«Это мероприятие выиграло президентский грант. В нем традиционно принимают участие более 15 объединений. В этом году мы постарались вовлечь в спартакиаду не только спортсменов-участников, но и всех их болельщиков», - рассказал журналистам Шамиль Лукманов.

Популярен и у спорстменов, и у болельщиков и городской чемпионат по мини-футболу.

Фестиваль ГТО, по мнению городского спорткомитета, также способствует укреплению дружбы между народами на отдельно взятой территории. И тоже набирает популярность.

Новинкой этого года стал фестиваль национальных единоборств.

«Мы его составили таким образом, чтобы принять участие могли не только спортсмены, занимающиеся вольной либо классической греко-римской борьбой. Мы включили в программу поясную борьбу Куреш, а также единоборства коренных малочисленных народов Севера, в этих соревнованиях могут принимать участие люди и без специальной спортивной подготовки», - уточнил Шамиль Лукманов.

Все мероприятия, кроме фестиваля по сдаче норм ГТО, проводят некоммерческие общественные организации – спортивные федерации и национально-культурные объединения.

«Спартакиаду национально-культурных объединений, к примеру, организовал Давид Егшатян. Это наш тренер, кроме того – он активный житель нашего города, лидер национально-культурного объединения. Он часто выходит с инициативами, которые мы всегда поддерживаем. Автором идеи студенческого спортивного фестиваля стало, соответственно, студенческое сообщество. Главный критерий, по которому мы принимаем решение, поддерживать мероприятие или нет, его эффективность. Но это не результат классических соревнований, который измеряется в количестве завоеванных медалей и быстрых секундах. Мы нацеливаемся на то, чтобы объединять студентов, чтобы у них стало больше площадок, где они могли бы взаимодействовать», - уточнил руководитель городского спорткомитета.

Справка: Сургут – самый крупный город Югры, Численность населения – более 365 тысяч человек, и она постоянно растет, главным образом – за счет мигрантов из Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Украины, Узбекистана, Казахстана, Армении и Грузии. По официальным данным, в муниципалитете проживают более ста этносов.