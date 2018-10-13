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Какие страховки можно оформить людям преклонного возраста? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

На данный момент существует масса различных страховок, которые могут оформить россияне. Но большинство из них доступны молодым людям, а вот для граждан возраста серебряных седин выбор не столь велик, так как это категория входит в группу с повышенным риском. А даже если приобретение полиса возможно, то тарифы на него для пенсионеров повышаются в разы.

Мы решили узнать, какие виды страховок могут оформить сургутяне возраста 65+.

Страхование во время путешествий

В пример возьмем комплексное страхование от Росгосстраха для людей, путешествующих за рубеж или по России.

Оформить полис могут лица, возраст которых на дату окончания срока страховки составит не более 65 лет. Если человек старше, он может быть застрахован при условии оплаты полиса в соответствии с поправочными коэффициентами.

Страховка покрывает следующие риски: «Медицинская и экстренная помощь», «Отмена поездки», «Несчастный случай», «Багаж» и «Гражданская ответственность».

Страхование от укуса клеща

Этот вид страхования имеется у разных компаний. Так, например, в СК «Югория» полис можно оформить на людей в возрасте от одного года до 75 лет.

Документ гарантирует оплату квалифицированной медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической, стационарной) в случаях укуса клеща, заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом, эрлихиозом, анаплазмозом.

Страхование от гепатита В и С

Люди до 75 лет могут оформить в Росгосстрахе полис на случай заболевания острым вирусным гепатитом B или C. Стоимость страховки — 500-1000 рублей.

Пенсионное страхование «Золотая пора»

Компания «Allianz» страхует людей по накопительной программе «Золотая пора» с 18 до 80 лет.

Клиент в течение н-ного срока оплачивает оговоренные суммы, которые затем может получить единовременно, либо в виде пожизненной ренты или ренты в течение определенного срока. В случае смерти застрахованного выплату по взносам и дополнительный инвестиционный доход получает его семья.

Международное медицинское страхование

Эту страховку в Ингосстрахе могут оформить лица любого возраста без ограничений.

Программа предполагает организацию и оплату медицинской помощи по различным заболеваниям и состояниям, в том числе продолжительным или требующим дорогостоящего лечения (онкология, СПИД, психиатрические заболевания и пр.), в лучших клиниках России и мира.

Страховка на конец жизни

СК «Капитал Лайф» предлагает людям от 35 и до 100 лет оформить полис «МАРС», который гарантирует выплату после смерти страхователя или его близким, или ритуальному агентству, которое возьмет на себя организацию похорон.

Оплату за полис можно внести единоразовым платежом, либо более мелкими суммами по графику.

Сумма выплат от СК — от 15 до 300 тысяч рублей.

Отмечается, что страховку могут оформить родственники пожилых людей.

Страхование «Почетный возраст»

Этот вид страховки от Allianz отличается от предыдущих. Ее могут оформить только близкие пенсионера, а не он сам.

Тут страхуются риски, связанные с причинением вреда здоровью застрахованного, а также с его смертью в результате несчастного случая или болезни. Цена вопроса — от пяти тысяч рублей.

По условиям застраховать можно человека от 55 до 74 лет.

Фото: newsgeorgia.ge


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12 октября 2018 в 15:47, просмотров: 588, комментариев: 0


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