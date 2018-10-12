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Пятёрка по литературе. Что нужно почитать молодёжи? Ответы — в топе книг от доцента кафедры лингвистики и переводоведения СурГУ Татьяны Гришенковой

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали. Чтобы подкрепить эту надежду, мы опрашиваем сургутян об их книжных предпочтениях. Сегодня о своих любимых книгах рассказывает кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики и переводоведения СурГУ Татьяна Гришенкова.

1. Лев Толстой

«Анна Каренина»

    «Моя любимая книга, очень актуальная на сегодняшний день. Почему она актуальна? Потому что в ней происходит пересмотр семейных ценностей, которые на данном этапе существования нашего общества стали измеряться несколько под другим углом. Эта книга учит нравственному и моральному выбору в жизни. Она показывает определенные модели поведения».

    2. Валентин Распутин

    «Последний срок», «Живи и помни»

    «Трудно выбрать одно произведение Валентина Григорьевича. Если говорить о молодых людях, то, наверное, я бы все-таки порекомендовала прочитать повесть «Живи и помни». Это классическое произведение о поведении человека во время военных действий и жизненных испытаниях. В центре этой книги — образ русской женщины и русский национальный характер, оказавшийся в особых условиях Великой Отечественной Войны.
    Проблема памяти — главная в этом произведении. Каждый человек проживает свою жизнь, оставляет след и остается в памяти людей. Эта память может как о предателе Иуде, так и о страдальце Авеле, способном пожертвовать своей жизнью ради других людей. Это замечательная философская книга».

    3. Теодор Драйзер
    «Американская трагедия»

    «Эта книга буквально потрясает всех молодых людей. Она не оставляет равнодушным никого, кто за нее берется. В этой книге поднимается вопрос о цене жизненного самоопределения. Всегда ли цель оправдывает средства? Человек хочет занять определенную нишу в обществе, достичь благополучия, вырваться из среды, в которой он родился, — очень ограниченной в средствах и нравственном плане. Главного героя Клайда Грифитса это страшно унижает и мучает. И вот у него появилась возможность вырваться из этой атмосферы. Но какой ценой он это делает? Совершает преступление и разрушает сам себя. Он делает свой выбор.
    Я считаю, что это очень сильное и нужное произведение для молодых людей».

    4. Эрих Мария Ремарк
    «На Западном фронте без перемен»

    «В этой книге рассматривается проблема стоицизма молодых людей юношей, которые прямо со школьной скамьи уходят на фронт. Это произведение о хрупкости человеческой жизни.
    В нем можно наблюдать переосмысление всех жизненных приоритетов, которые происходят в головах совсем юных созданий. Перед лицом смерти, наверное, открывается истинное понимание правды жизни и то, ради чего вообще стоит умирать.
    Кроме того, в своей книге Ремарк поднимает вопросы ложного и истинного патриотизма».

    5. Уильям Голдинг
    «Шпиль»

    «В этом романе, в отличие от «Повелителя мух» того же автора, поднимается несколько иная проблема. Тут есть религиозный подтекст.
    Это психологический роман-притча о человеческой природе, о вере, об отношениях сакрального и обыденного в жизни человека.
    Главный герой Джослин одержим мечтой о торжестве божественного. Шпиль — это своеобразный символ, означающий устремленность ввысь и недосягаемость божественного духа.
    В этом романе показана сильная психологическая борьба духовного и телесного, мирских страхов и фанатической веры».


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Сегодня в 15:37, просмотров: 149, комментариев: 2


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Комментарии:
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 16:16
Удивительно! Но все эти книги и авторы тоже мои любимые! А мы с Татьяной - люди разного поколения.
Иван Меньшенин
не нравится
Сегодня в 17:02
Ух, Ремарк голову мне взорвал когда-то этой книжкой. Единственная книга, которую я не смог дочитать из-за психологической перегрузки.

Всей бы стране сейчас дать ее почитать, особенно тем, у кого милитари-мышление через край. Ремарк гениален.

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