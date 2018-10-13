Мамаево побоище

В ситуации с Мамаевым и Кокориным меня больше всего удивила даже не их выходка (спортсменам с миллионами на счетах банально сорвало крышу, не в первый раз уже), а поведение водителя пострадавшего чиновника.

Синопсис: через пару часов после инцидента в кафе, друзья футболистов приехали в заведение с твердым намерением забрать видеозапись, на которой Кокорин с задором разбрасывается стульями. СМИ вроде бы даже называли цену вопроса ­– пять миллионов рублей. Причем, судя по сообщениям очевидцев, товарищей спортсменов не смутили присутствовавшие на месте оперативники, которые проводили следственные мероприятия. Вот только попытка «купить» видео, если она была, уже не имела смысла. Согласно сообщениям в прессе, еще до приезда (!) полиции водитель одного из пострадавших чиновников забрал флешку с записью и сам (!!) отвез ее в отделение.

Еще раз. Водитель руководителя одного из департаментов Минпромторга (явно по распоряжению своего начальника) забирает вещдок с места преступления и отвозит его в полицию. Опережая при этом работу следствия. Я, конечно, могу ошибаться, но все это выглядит так, словно не самый последний чиновник не доверяет работе правоохранительных органов, в чьи прямые обязанности входит сбор этих самых вещдоков. Оставим в стороне вопрос, почему сотрудники кафе просто так отдали человеку со стороны видеозапись происшествия. Тут смыслы открываются куда более интересные.

Если абстрагироваться от персоналий, то вывод может получиться следующий: один представитель системы не доверяет другим представителям системы. Причем не каким-нибудь, а тем, кто должен его лично и всю систему в целом защищать. Какое полезное знание из этого может извлечь читатель siapress.ru, да и просто среднестатистический россиянин? Каждый увидит что-то свое. Может быть, что стоит самому позаботиться о сборе доказательств, если попал в переплет. Или, что не стоит ходить с утра в модное кафе, а то мало ли на кого там нарвешься. А, может быть, что, если система не доверяет сама себе, то почему ей должен доверять я?