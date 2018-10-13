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Мамаево побоище

В ситуации с Мамаевым и Кокориным меня больше всего удивила даже не их выходка (спортсменам с миллионами на счетах банально сорвало крышу, не в первый раз уже), а поведение водителя пострадавшего чиновника.

Синопсис: через пару часов после инцидента в кафе, друзья футболистов приехали в заведение с твердым намерением забрать видеозапись, на которой Кокорин с задором разбрасывается стульями. СМИ вроде бы даже называли цену вопроса ­– пять миллионов рублей. Причем, судя по сообщениям очевидцев, товарищей спортсменов не смутили присутствовавшие на месте оперативники, которые проводили следственные мероприятия. Вот только попытка «купить» видео, если она была, уже не имела смысла. Согласно сообщениям в прессе, еще до приезда (!) полиции водитель одного из пострадавших чиновников забрал флешку с записью и сам (!!) отвез ее в отделение.

Еще раз. Водитель руководителя одного из департаментов Минпромторга (явно по распоряжению своего начальника) забирает вещдок с места преступления и отвозит его в полицию. Опережая при этом работу следствия. Я, конечно, могу ошибаться, но все это выглядит так, словно не самый последний чиновник не доверяет работе правоохранительных органов, в чьи прямые обязанности входит сбор этих самых вещдоков. Оставим в стороне вопрос, почему сотрудники кафе просто так отдали человеку со стороны видеозапись происшествия. Тут смыслы открываются куда более интересные.

Если абстрагироваться от персоналий, то вывод может получиться следующий: один представитель системы не доверяет другим представителям системы. Причем не каким-нибудь, а тем, кто должен его лично и всю систему в целом защищать. Какое полезное знание из этого может извлечь читатель siapress.ru, да и просто среднестатистический россиянин? Каждый увидит что-то свое. Может быть, что стоит самому позаботиться о сборе доказательств, если попал в переплет. Или, что не стоит ходить с утра в модное кафе, а то мало ли на кого там нарвешься. А, может быть, что, если система не доверяет сама себе, то почему ей должен доверять я?


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13 октября 2018 в 08:21, просмотров: 1527, комментариев: 15


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Комментарии:
Серж
не нравится
13 октября 2018 в 09:59
Вот так "из муха делают слона". Артём, вы очень хорошо усвоили лукавые приёмы либералов. Никто ничего не знает, а писать уже горазд. Как незабвенная Псаки - Я "факты" беру из компьютера.
Швондер
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13 октября 2018 в 10:01
Серж, а теперь про Солсберецкий шпиль
Аванес
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13 октября 2018 в 12:17
Сам же всё написал, взял флэшку у сотрудников кафе и отвёз сотрудникам полиции. Что за странный вывод, если бы не доверял, не отвёз. А отвёз быстро и сам, пока не выкупили опять же у сотрудников кафе дружки нападавших. Чего непонятно?
444 Аванес
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13 октября 2018 в 13:01
А ничего, что полицаи сами первым делом не изъяли видео избиения? Что терпеливо ждали несколько дней, пока "пацаны" выкупят запись? Ничего, что только после действий Пака дело было все-таки переквалифицировано с безобидных "незначительных побоев" на хулиганство, за которое рискуют пятилетним сроком? Что только после его вмешательства дело было передано из районного ОВД на региональный (Москва это целый регион) уровень? Вам все еще что-то остается не понятным в работе этой "системы"? Да был бы это не директор департамента действительно очень влиятельного российского министерства со связями в ФСБ, все бы уже замяли, как замнут с водилой.
444 Серж
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13 октября 2018 в 13:23
Не знают только уважаемые телезрители, им сказать забыли. Кто и какие дела возбуждал, кто откуда видео забирал, и куда заявления подавал, что полицаи делали, прекрасно известно. Только те, кто носится до сих пор со слепленной лживыми российскими пропагандистами "псакой", знать ничего не хотят. А потом будут нести, как вы, тов. Лагерев, об откровенной лжи Путина про российские войска, которые якобы не вводились на украинский Крым весной 2014-го: "Успокойтесь . Знали мы все, знали. Друзья у нас есть и в Крыму, и в Малороссии."
Вы и сейчас все знаете, только по извращенной своей логике почему-то считаете очень патриотичным отрицать всем очевидные вещи, покрывая властных преступников, лжецов, подлецов.
Ми-Ми-Ми
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13 октября 2018 в 20:19




читаем текст:"....через пару часов (пару часов, Мазурин!) после инцидента в кафе, друзья футболистов приехали в заведение с твердым намерением забрать видеозапись, на которой Кокорин с задором разбрасывается стульями. .... Причем, судя по сообщениям очевидцев, товарищей спортсменов не смутили присутствовавшие на месте оперативники, которые проводили следственные мероприятия.
/Мазурин, через пару часов!!! в кафе- оперативники/
Согласно сообщениям в прессе, еще до приезда (!) полиции водитель одного из пострадавших чиновников забрал флешку с записью и сам (!!) отвез ее в отделение.
/А тут ремарка для автора - если бы не доверял- отвез бы чиновнику, а не в отделение/
Мазурин, откуда вы взяли, что опера ждали несколько суток??

Если я сейчас поздравлю сургутян с наступившей золотой осенью- Мазурин опять про троллей, подлецов и режим выдаст .....
444 Ми-Ми-Ми
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14 октября 2018 в 01:42
Выходит, государственная пропагандистская телекомпания МИР солгала: "Ранее нам удалось пообщаться с охранниками этой кофейни. Они сказали, что никто не приходил ни вчера, ни сегодня. Записи с наружных или внутренних камер наблюдения не изымались..." Не привыкать.
А ольгинским бюджетным троллем я вас назову, потому что вы со своими плюсами-минусами выскакиваете исключительно в комментариях к статьям, в которых авторы говорят правду, отзываются нелицеприятно о путинской системе. Ну, и конечно, потому что близко к тексту повторяете всю телевизионную пропагандистскую чушь строго по методичкам.
Ми-Ми-Ми
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14 октября 2018 в 09:30
Я таки не ошибся))))
однозначно соврал или автор этой статьи, написав о оперативниках, которые были через два часа, или ТВ Мир, со слов охранников озвучившая, что запись не изымалась..
Но в любом случае - вы тут же с крымненашем, бюджетными троллями и методичками.
Мазурин, а сегодня в Сургуте- первый снежок местами лёг...
Слушаем вас внимательно...
444 Ми-Ми-Ми
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14 октября 2018 в 09:56
Безымянный тролль ми-ми, обожающий лично тов. Путина и все, что он творит, молчавший месяца четыре про сургутское лето и осень, но аккурат к первому снегу очнувшийся от спячки. Слушаем вас внимательно про то, какую замечательную систему, которой все-все-все обязаны доверять, построил Путин. Ну, и про погоду в Сургуте. Не про высочайший плевок в лицо всем россиянам циничной пенсионной "реформой" и не про солсберецких убийц - Героев России вам говорить.
Ми-Ми-Ми
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14 октября 2018 в 11:56
Доверять, конечно же нужно Мазурину. Однозначно. Да.
Аргументирую: в качестве доказательства своей точки зрения ссылается на государственный телеканал "МИР"...
А повторив сказанное государственным телеканалом- предъявляет другим - "Ну, и конечно, потому что близко к тексту повторяете всю телевизионную пропагандистскую чушь строго по методичкам."

сама "бесплатная" объективность!
444 Ми-Ми-Ми
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14 октября 2018 в 13:25
Я ссылаюсь на те источники, которым лично вы доверяете, раз уж доверяете путинской системе, бьетесь тут "за родину! за путина!" за бюджетный счет, не щадя ни здравый смысл, ни мозга читателей. Или вы считаете, что тысячу раз обманувшему Путину доверять не стоит, как и его лживым пропагандистам, лгущим просто безостановочно уже который год? Тогда о каком доверии к путинской системе вообще речь?
Ми-Ми-Ми
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14 октября 2018 в 17:47
Мазурин, а зачем вам два аккаунта (а может и не два)? на СИА Пресс?

И да, вопрос к СИА Пресс- я четко понимаю Вашу позицию- право на голос имеет любой человек. Так же как и любое мнение имеет право на существование. Вопрос - а если некоторое или некоторые мнение/мнения тиражировать путем создания нескольких аккаунтов - это для полной объективности? Вы же за объективность?
444 Ми-Ми-Ми
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14 октября 2018 в 18:28
Ну, если мы с вами согласились с автором в том, что доверять путинской системе не стоит, то теперь уж, действительно, можно "объективно" обсуждать все, что угодно, к статье никакого отношение не имеющее. Почему я вас бюджетным троллем и называю. Непонятно только, на что вы обижаетесь?
Ми-Ми-Ми
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15 октября 2018 в 08:33
психология для маленьких))))
с вами, Мазурин, соглашаться- сильно себя не уважать...
444 Ми-Ми-Ми
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15 октября 2018 в 10:36
Сильно себя не уважать это, как вы, циничного Путина защищать и его систему несменяемой власти чиновников-миллиардеров.

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