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В Югре хотят ввести «тихий час» с 13 до 15 часов дня, чтобы у детей был дневной сон. Идея возникла у властей из-за н-ного количества жалоб, поступающих от родителей.

Что за очередная привилегия для тех, кто план государства выполнил — родил? Разве не все мы равноправные люди?

Давайте соберем жалобы тех, у кого есть пожилые мамы и папы, и попросим сделать для них тихий час с 18 до 20? Пусть отдохнут после работы!

Или запретим детям носиться и кричать с 8 до 10 часов утра? Я, может, сплю в это время. И мне не нравится по субботам просыпаться от дикого ора с детской площадки под окном. Или от того, что моей соседке каждый день хочется пылесосить именно в 9 утра.

А те, кто работает в ночную смену, как они справляются? Давайте запретим шуметь не до 8 утра, а до 12! Им же тоже надо поспать в тишине.

Чем такие желания хуже «хотелок» тех, у кого есть дети?

Сейчас и так каждый день в каждом доме идет война за тишину: одному соседу надо, чтобы дитятко спало с 13 часов, другому — с 15. У третьего вообще ребенок болеет, и поэтому целый день желательно не шуметь. Остановите свой ремонт, выключите музыку, отключите стиральную машинку, поставьте звук телевизора на минимум, заткните собаку…

Кстати. Говорят, завел собаку — неси ответственность. Чтоб она не выла и не гавкала по ночам, мешая соседям. И ведь добросовестные хозяева покупают всякие ошейники-антилаи, дрессируют, ругают. А завел ребенка — поднялся на ступень выше над другими, что ли? Все вокруг сразу стали должны? Если твое чадо не может уснуть из-за шумов, может, стоит подумать о хорошей звукоизоляции в его детской?

Пока писала, вспомнился мне один случай. Однажды ко мне пришел пенсионер. Его с женой переселили из ветхой деревяшки в 25-этажку Сибпромстроя. Он требовал от меня ни много ни мало — помочь ему добиться изменения закона: заставить застройщиков продавать все жилье только с хорошим ремонтом. А знаете, зачем? Чтобы люди перестали делать ремонты в квартирах. Потому что пенсионер вместе с женой устали от шума. Устали, а ни одного обращения в полицию при нарушении временных границ так и не написали.


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Сегодня в 11:43, просмотров: 239, комментариев: 4


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 12:34
Власти хотят новые ограничения ввести, а действующие-то не контролируют.
Вольдемар
не нравится
Сегодня в 13:15
Не надо передергивать! Это интервал не с потолка взят - основная масса детей, да и взрослых при возможности тоже, отдыхает именно с 13 до 15. Когда в новостройке жил между соседями договоренность была, не шуметь именно в это время. Все соблюдали
Моби Вольдемар
не нравится
Сегодня в 13:23
ну дык договаривайтесь вживую, а законодательно можно граничивать шум только в ночное время. А то ж яжматери получат ответочку - ребенок будет шуметь с 13 до 15 - штрафик
Вольдемар Моби
не нравится
Сегодня в 13:52
Попадались твердолобые, которым приходилось популярно объяснять что шуметь не надо. А так этим полицаи будут заниматься

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