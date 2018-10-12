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​У отца за пазухой

Отвечать за безопасность сургутских школьников будут их родители

Фото: И.Швец
Фото: И.Швец

«В сентябре родителям нашего класса стали присылать приглашение принять участие в патрулировании территории школы по вечерам. Просят после работы приходить в школу и примерно час находиться там, чтобы предотвратить какие-то гипотетические опасности, которые могут грозить детям. Могут нас к этому принудить?», — прилетело письмо на электронную почту siapress.ru. По сути своей это вопрос для рубрики «СИА-ПРЕСС отвечает», однако мы решили разобраться, в каких именно учреждениях Сургута пытаются своими силами сформировать такие инициативные группы.

Глаз да глаз

Выяснилось, что речь идет не только о Сургуте. Во многих школах России подобная программа внедрена и реализуется уже пару лет. У нее даже есть название — «Родительский патруль».

(Фото: tvtomsk.ru)

Вот только, насколько стало известно после изучения сайтов образовательных учреждений, единого подхода к формированию патрулей не существует. Да и на их функционал везде смотрят по-разному.

Например, в одной из рязанских школ эти функции выглядят так: «Родительский патруль осуществляет патрулирование в микрорайоне Учреждения <…> контролирует состояние порядка на школьной, спортивной и дворовых игровых площадках <…> выявляет детей, подростков и других лиц, склонных к совершению правонарушений, своим поведением отрицательно влияющих на детей».

А в Нижнем Новгороде пошли еще дальше. Там представители родительского патруля обязаны не только рейдовать, но и проводить профилактическую работу со школьниками, употребляющими алкоголь и наркотики, сообщать в дежурную часть о готовящихся правонарушениях и даже посещать несовершеннолетних из «группы риска» (а также детей из малообеспеченных, многодетных и приемных семей). Еще эти родители должны сообщать о других родителях, которые, на их взгляд, отрицательно влияют своим поведением на несовершеннолетних, и «вносить соответствующие предложения в уполномоченные органы о принятии в отношении них мер».

То есть, на родителей возлагают не только обязанности неоплачиваемой охраны, существующей на чистом энтузиазме, но и работников соцслужбы.

Пост сдал, пост принял

В сургутских школах подобные группировки появились пару лет назад, однако с этого года, судя по всему, такую форму родительской самоорганизации стали использовать более активно. СИА-ПРЕСС пока не получил официального ответа администрации города по этому поводу, а комментарий директора департамента образования Анны Томазовой был кратким: «Есть [в некоторых школах — прим. авт.] оформленные патрули с документами, по остальным продолжается работа. Это инициатива не новая, просто изменились некие подходы к организации родительских патрулей»

Что подразумевается под «некими подходами», не совсем ясно. Возможно, родительские патрули просто сделают обязательными для всех школ. Ну, как обязательными? Правильнее сказать — добровольно-принудительными.

«Родителям тех школьников, которые ходят во вторую смену, уже сказали, что будут создавать этот родительский патруль. Это все по желанию, конечно, но сказано, что группу сформировать все-таки нужно. Это дежурство в вечернее время за пределами школы. Ну сами понимаете, дети если соберутся шалить и хулиганить, то отойдут от школы, и могут кого-то обидеть. Это для их же безопасности», — рассказала СИА-ПРЕСС мама младшеклассника из 45-й школы, пожелавшая остаться инкогнито.

Дирекция этого образовательного учреждения пояснила, что патруль будет помогать в охране общественного порядка на территории школы не каждый вечер и даже не каждый месяц, а скорее раз в четверть: «Особенно патрулирование осуществляется во время проведения массовых школьных мероприятий. У нас получился довольно большой списочный состав родительского патруля, и мы планируем при каждом новом патрулировании составлять график. У нас и в прошлом году так было. Родители выходили, дежурили».

В ответе за тех, кого научили

В отличие от 45 школы, в школе №19 подобная работа давно поставлена на более широкие рельсы. Там, по словам директора Светланы Шириной, родительские патрули организуются уже третий год. Причиной этому стали ученики второй смены, которые вместо того, чтобы сразу отправляться после уроков домой, шли на поиски приключений и устраивали местные разборки с детьми из других школ. «Приходилось приглашать родителей, чтобы они своих детей забирали, — говорит Светлана Ширина. — А теперь дети знают, что на территории работает патруль. То есть звенит звонок с последнего урока, — родители уже на первом этаже школы. Они наблюдают за окончанием учебного дня, смотрят, как дети одеваются. Когда ученики выходят на крыльцо, родители выходят вместе с ними. Они дежурят не только на территории образовательного учреждения, но и есть у нас тут злосчастная «помидорка» [магазин «Глобус», раньше назывался «Помидор», — прим. автора]. Поэтому родители берут и эту территорию на заметку. Никогда не было никаких нареканий, потому что они сами изъявляют желание».

На вопрос о том, почему охраной порядка не занимается непосредственно охранник, работающий в школе, Светлана Ширина поясняет: провожать детей за пределы образовательного учреждения в его обязанности не входит. Он отвечает за здание и за осмотр территории трижды в день — не более того.

«У нас это все уже отработано. Но я понимаю, что если в других образовательных учреждениях родительских патрулей не было, то родители могут воспринимать это в штыки», — комментирует директор.

Таким образовательным учреждением оказалась, например, школа №20. Там, по словам директора Нины Бауэр, инициатива только внедряется: «Сейчас разрабатываются документы, мы ведем работу с родителями. Они заинтересованы в происходящем, но мы никого не принуждаем. Все пишут добровольное согласие».

Инициатива наказуема

Ситуация с родительскими патрулями, которая наблюдается в Сургуте, очень напоминает ту, что сложилась вокруг «Бессмертного полка». Когда эта акция только-только появилась несколько лет назад, то очень многим россиянам она совершенно искренне пришлась по душе. Но общественникам, депутатам и чиновникам во многих городах России стало мало, и уже на следующий год они довели акцию до абсурда. Например, стали принудительно сгонять на нее студентов или выдавать школьникам таблички с фотографиями случайных ветеранов (чтобы дети не с голыми руками шли в процессии).

Вот и с родительским патрулем та же история. Сама по себе эта инициатива хорошая, но лишь в том случае, если это и правда инициатива (как в 19 школе), а не поголовное безразборное принуждение. Разумеется, никто не тащит родителей на дежурства за шиворот (в конце концов, действительно есть те, кто готовы в свое свободное время постоять на страже). Однако не стоит забывать, что за безопасность детей в школе отвечает именно школа, а за ее пределами — полиция. Если эту функцию в обязательном порядке перекладывают на родительские плечи, то что это: признак гражданского общества или все-таки упадка системы?


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Сегодня в 11:03, просмотров: 232, комментариев: 4
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Комментарии:
Моби
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Сегодня в 12:37
что мешает любому школьнику послать подальше этих патрулей? За своими пусть следят.
Моби
не нравится
Сегодня в 12:43
"Есть [в некоторых школах — прим. авт.] оформленные патрули с документами" - есть только одни документы, позволяющие подходить к ребенку законно, документы сотрудника правоохранительных органов. Все остальные пусть друг дружку патрулируют.
Вольдемар
не нравится
Сегодня в 13:21
Щас детишки прошаренные)) Пошлет патруль подальше, а затрещину дашь-тут же окажешься героем ютюба со всеми вытекающими. Кароч, это обязаловка для тех кто авдок на помощь школе с ремонтом, подарки учителям и прочие вымогательства. Скоро и учить своих щеглов будете в школе по очереди
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 14:05
Может подушками обложить детей? Что шли они, а то споткнется, упадет, поцарапается еще... А что такого? Забота о подрастающем поколении. Они же маленькие, они же дети....
А измените меня, как они дальше жить будут? Как они они будут социализироваться во враждебной для них среде: обществе? Где не всегда толерантно относятся люди по отношению к другим соплеменникам.

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