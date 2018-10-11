​Прививкам от гриппа – нет // ИНФОГРАФИКА

Большая часть голосующей аудитории siapress.ru (72,7 процента) заявили, что не будут прививаться от гриппа. Оставшиеся 27,3 процента респондентов согласились на вакцинацию.





Прививать своих детей опрошенные тоже не торопятся. От вакцины отказались 52 процента. Еще 25 процентов заявили, что все-таки поставят прививки детям. У оставшихся 23 процентов, участвующих в опросе, детей нет.