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​Студенты года Югры учатся в Педагогическом

Именно они будут представлять наш регион на Всероссийском «Студенте года-2018»

Фото членов команды
Фото членов команды

6 и 7 октября, на базе МБУ ЦСП «Сибирский легион» проходил региональный этап Российской премии «Студент года-2018» - окружной конкурс «Студент года Югры-2018».

Конкурс реализуется в целях выявления, поддержки и признания заслуг обучающихся вузов и сузов автономного округа, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодёжной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.

На этих выходных в «Сибирском легионе» встретились более 60 ребят и девушек в возрасте от 16 до 25 лет. Студенты высших учебных учреждений соревновались за победу в 9 номинациях. Конкурсные испытания включали в себя задания, направленные на развитие интеллекта, креативность, способность приспосабливаться к сложившимся условиям и стрессоустойчивость.

По итогам двух конкурсных дней победителями в пяти номинациях стали студенты СурГПУ: «Интеллект года» - Моника Аветисян (многократный призёр всероссийских конкурсов и олимпиад); «Спортсмен года» - Анастасия Щелкунова (мастер спорта России, чемпионка первенства Мира по гиревому спорту 2017 г., серебряный призёр 3 Этапа Кубка Мира); «Творческая личность года» - Артур Морозов (серебряный призёр окружной «Студенческой весны-2018» в направлении «Вокал»); «Общественник года» - Анна Баландина (координатор всероссийского молодёжного физкультурного проекта «От студзачета к знаку отличия ГТО» по ХМАО-Югре); и «Староста года» - Валерия Сафина (постоянный участник и организатор факультетских мероприятий, призёр всероссийских конкурсов и олимпиад).

Все ребята – победители конкурса «Элита СурГПУ».

- Когда мы проводили отбор претендентов для участия в «Студенте года Югры», то рассуждали стратегически – с прицелом на национальную премию, - рассказывает наставник ребят Ольга Власова, декан факультета управления СурГПУ. – Участниками от нашего университета стали пятеро победителей конкурса «Элита СурГПУ». Уже второй год мы отбираем только тех, кто прошли в нашу «Элиту», потому что обязательным условием участия в конкурсе «Студент года» является наличие портфолио, отражающее достижения студента в той номинации, которую он представляет. И лучшим способом отбора является наш внутренний конкурс.

По номинациям «Журналист года», «Доброволец года», «Иностранный студент года» и «Гран-при» на окружном «Студенте года» первые места не присуждали. Так что наши ребята стали абсолютными победителями Югры. Через несколько дней они начнут готовиться к Российской премии «Студент года-2018», которая пройдёт с 14 по 18 ноября в Казани.

Фото членов команды


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Сегодня в 15:20, просмотров: 188, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 16:07
Вероятно, лишение лицензии этой шарашки как-то связано с этими выдающимися событиями

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