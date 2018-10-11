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Дума Сургутского района приняла отчет о подготовке к зиме и судьбе долгостроя в Белом Яре

Фото И. Швец
Фото И. Швец

В Сургутском районе подготовка к зиме проходит в штатном режиме и будет завершена в срок. Об этом стало известно во время депутатских слушаний, которые прошли в думе Сургутского района. Подача тепла в социальные объекты началась 3 сентября, а в жилые дома – 12 сентября, рассказала заместитель главы Сургутского района Дина Кузьмина.

«До 15 сентября мы выдали 24 паспорта готовности к отопительному периоду управляющим компаниям и ТСЖ, а также 1430 паспортов на жилые дома под их управлением. Помимо этого, документы получили 111 социальных объектов», – отчиталась перед депутатами Дина Кузьмина.

Как отметил председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк: «Каждый депутат по своему поселению ведет контроль подготовки к зимнему периоду. По прошлому году были вопросы по утеплению теплотрасс. Надеюсь, в этом году таких вопросов не будет. И если где-то выполнялся ремонт, то он выполнен качественно».

Помимо готовности Сургутского района к зиме, районная Дума услышала отчет чиновников и о переселении жителей из ветхого и аварийного жилья. Вокруг одной из самых острых проблем для муниципалитета ситуация продолжает оставаться сложной. Так по словам директора департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района Вячеслава Шагина, муниципалитет продолжает занимать первое место в Югре по количеству аварийных и ветхих домов.

На данный момент в Сургутском районе аварийными признаны 457 тысяч квадратных метров жилья. Несмотря на ежегодную работу в нашем муниципалитете по переселению из таких домов, цифры растут. Сейчас в аварийных и ветхих домах района живут больше 30 тысяч человек, – рассказал Вячеслав Шагин.

Интерес у депутатов вызвал вопрос со строительством инфраструктурных и социальных объектов в Сургутском районе. В первую очередь это касается проектов водоочистных (ВОС) и канализационных (КОС) сооружений в Нижнесортымском, а также ВОС в Лянторе. На последнем объекте планируется провести масштабную реконструкцию, которая должна завершиться в 2020 году.

Нижнесортымские КОС были сданы в июле этого года. Как отметил в своем отчете директор департамента строительства и земельных отношений администрации Сургутского района Арсений Рянский, вся документация по объекту готова, он введен в эксплуатацию. Сейчас идет процедура его передачи в ведение администрации поселения. В течение месяца принимающая сторона может направить замечания по объекту, но Арсений Рянский уверен, что их не будет.

Одним из самых важных вопросов слушаний оказалась судьба долгостроя в Белом Яре – культурно-досугового центра. Анатолий Сименяк выразил надежду, что к концу 2019 году объект будет закончен:

«Мы выезжали на объект, проверяли на какой стадии он сейчас находится, и как там ведутся работы. Контракт с подрядчиком был заключен в конце мая и, как мы надеемся, в следующем году жители поселка наконец получат культурно-досуговый центр».

Не обошлось, однако, и без претензий. Так у депутатов возникли вопросы к качеству ремонта в детском саду «Аист» в Солнечном. По словам Анатолия Сименяка, новая крыша в учреждении снова дала течь.

«Капитальный ремонт в детском саду был проведен некачественно, к сожалению. Мы вынуждены сейчас возвращаться к этому вопросу и вновь обращаться к подрядчику, чтобы он устранил те дефекты, которые остались в конструкции кровли. Мы планируем и дальше выезжать в поселения для контроля качества работ на наших объектах социальной сферы», – прокомментировал ситуацию Анатолий Сименяк.


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Сегодня в 11:26, просмотров: 130, комментариев: 0


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