Какие дороги построят в Сургуте в ближайшие годы?

На фоне обострения транспортных проблем в Сургуте в последние недели (особенно для тех, кто живет в районе железнодорожного вокзала) в очередной раз актуален стал вопрос о строительстве новых дорог в городе. Добраться утром до работы и вернуться вечером домой для многих становится все сложнее – люди могут простаивать в многокилометровых пробках по 1-,15 часа. Портал siapress.ru решил выяснить, какие новые автомагистрали появятся в Сургуте в ближайшие годы и решат ли транспортные проблемы. Мы разделили проекты на две части: те, что имеют хоть какие-то перспективы воплощения в жизнь и те, что выглядят нереализуемыми.

Планы

1. Продолжение улицы Маяковского

Многострадальное продолжение улицы Маяковского никак не могут достроить, хотя разговоры о завершении проекта идут последние несколько лет. В следующем году дело, похоже сдвинется с мертвой точки – по предварительной оценке на этот участок дороги, который соединится с улицей Университетской, уйдет около 300 миллионов рублей, из которых 70 миллионов выделит округ, а остальное – городской бюджет. По идее, завершение проекта должно разгрузить Пролетарский проспект и улицу Ленина, особенно с учетом с ростом автомобильного трафика после ввода в эксплуатацию нового перинатального центра и жилых комплексов по улице Университетской.

2. Продолжение улицы Киртбая

Перегруженность Югорского тракта в западной части города приводит к постоянным пробкам на въезде в Сургут. Продолжение улицы Киртбая, которая должна соединится с Югорским трактом в районе поселка Снежный с стать дублером Тюменского тракта, может снять нагрузку с въезда в город. В этом году прошло строительство первой очереди продолжения улицы Киртбая, на что потратили больше 500 миллионов рублей. Вторую очередь должны закончить в 2020-2023 годах, когда улицу наконец соединят с Югорским трактом.





3. Развязка на пересечении Нефтеюганского шоссе и улицы Островского

Вообще в планах строительство трех развязок: двух на пересечении Нефтеюганского шоссе с улицами Островского и Маяковского и одну – на пересечении улиц Аэрофлотской и Крылова. Однако какая-то определенность есть по первому объекту. Во всяком случае, в этом году должны были пройти проектно-изыскательные работы, но их результаты до сих пор неизвестны. Примерная стоимость развязки составляет два миллиарда рублей, но у проекта нет даже предварительных сроков реализации. О необходимости строительства развязок говорили на протяжении многих лет, но от разговоров перешли к делу только в августе прошлого года после урбанистического форума прошедшего в День строителя. Тогда специалисты из Высшей школы экономики заверили городские власти, что это поможет снизить транспортную нагрузку с Нефтеюганского шоссе.

4. Продолжение улицы Геологической до Югорского тракта

Строительство участка дороги от улицы Геологической до Югорского тракта создаст дополнительный выезд для жителей восточных районов города на объездную трассу. В перспективе это должно снизить автомобильный трафик с улицы Мелик-Карамова, которая будет испытывать все большую транспортную нагрузку с вводом новых жилых комплексов в этой части Сургута. Сейчас проектно-сметная документация на улицу Геологическая находится в администрации города, однако ни сроки проекта, ни его стоимость все еще не озвучены.

5. Дорога на Белый Яр

Всерьез о строительстве дороги от Сургута до Белого Яра заговорили в августе этого года, когда администрация города представила проект журналистам. По словам чиновников, транспортная магистраль протяженностью четыре километра, которая должна стать еще одним дублером Тюменского тракта, будет проходить по территории стадиона Спортивное ядро, а точнее – через лыжероллерную трассу. Последнюю собираются спрятать в туннель под дорогой, чтобы не нарушать работу спортивного объекта. На строительство планируется потратить около 1,5 миллиардов рублей. Таких денег у города нет, поэтому администрация Сургута будет обращаться за помощью в округ и надеяться на сотрудничество с Сургутским районом, который может начать строительство дороги со стороны Белого Яра. Вокруг этого вопроса уже возникла напряженная ситуация во время заседания городской думы, где часть депутатов отказалась выделять 18 миллионов рублей на следующий год на создание проектной документации. Несмотря на эти возражения, чиновники получили необходимое финансирование.





Фантазии

Продолжение Югорского тракта через Восточный жилой район

Согласно Генплану Сургута, Югорский тракт должен проходить через Восточный жилой района города и соединяться с Нефтеюганским шоссе в районе кольца ГРЭС. Там тоже должна появиться развязка, но перспективы у нее такие же туманные, как и у всего проекта продолжения Югорского тракта. Ни сроков, ни примерной суммы затрат, ни технических характеристик транспортной магистрали у администрации Сургута нет. Ясно только, что дорогу будет финансировать округ, но все будет зависеть от реализации другого важного регионального проекта – нового моста через Обь.





Дорога из района железнодорожного вокзала на аэропорт

Эта дорога есть на генплане города, но о ней нет информации в открытых источниках. В теории она могла бы разгрузить улицу Аэрофлотскую и дать возможность жителям микрорайона ПИКС и ж/д быстро доехать до аэропорта.