​Петров и Баширов VS Мамаев и Кокорин

Бизнесмены, как они сами себя назвали, Александр Петров и Руслан Боширов, уже несколько недель остаются главной темой новостей. И не только российских.

Лондон утверждает, что эти двое причастны к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии ядом «Новичок». Мужчины дали интервью RT, в котором заявили, что они друзья и ездили в Солсбери с туристическими целями.

Такое объяснение некоторых не устроило. Интернет-издание Bellingcat заявляет, что Руслан Боширов - это полковник ГРУ Анатолий Чепига, а Александр Петров - его коллега Александр Мишкин.

10 октября официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что группа Bellingcat используется западными спецслужбами как инструмент для информационных диверсий. «Речь идет о способе слива информации либо специальными службами, либо представителями силовых структур зарубежных стран, которые с целью дискредитации, информационных диверсий, проведения информационных кампаний используют этот интернет-движок для продвижения нужной информации», - цитирует Захарову «Интерфакс».

И, несмотря на всю загадочность ситуации, российским футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину удалось перетянуть «медийное» одеяло на себя. Уже два дня СМИ каждый час публикуют новости о последствиях празднования спортсменами 10-летия дружбы. Как итог: два избитых человека и уголовное дело по статье «Хулиганство» (плюс, говорят, пострадал даже вагон «Сапсана»).

Первые новости о драках футболистов заставили некоторых интернет-пользователей подумать: а не заговор ли это? Может быть, спортсмены таким поведением отвлекают россиян от пенсионной реформы и размышлений о российской разведке?

В любом случае, обе пары друзей - нещадно рвут новостную повестку. Мы предлагаем выбрать из них «Медийную пару друзей 2018».



Фото: PeterGlaseronUnsplash, salisburycathedral.org.uk, facebook.com/maria.zakharova.167, instagram.com/kokorin9, kremlin.ru, russian.rt.com, REUTERS.