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​Хотите об этом поговорить?

Если чувствуете опустошенность, усталость или осеннюю хандру — не бойтесь посетить психолога

Сегодня, 10 октября, отмечается Всемирный день психического здоровья. В Сургутской психоневрологической больнице проходит День открытых дверей, когда любой желающий без записи и бесплатно может проконсультироваться с врачом-психотерапевтом или психологом. И я стала одной из таких желающих.

Вопреки стереотипу, приходя сюда, не рассчитывайте наткнуться на неадекватных людей, бросающихся на каждого встречного.

Здание, расположенное на Каролинского, 11, вмещает только кабинеты платных услуг и амбулаторное психотерапевтическое отделение. Как позже мне пояснит врач — здесь лечат неврозы и беспокойство, помогают людям снять тревогу.

Кстати, помещения просторные и светлые. Проходящий мимо по коридорам персонал улыбается. В гардеробе, принимая верхнюю одежду, желают доброго здоровья. Попадаю на прием к врачу-психиатру высшей категории Майе Машко. Объясняю, что пришла не только поговорить, но и из профессионального интереса.

Наша беседа длится около полутора часов. За это время я успеваю рассказать о своих переживаниях и страхах, отношениях на работе и в семье. Врач внимательно выслушивает меня, направляет вопросами беседу. «Долгие приемы — нормальная практика для нашей специализации, — объясняет специалист. — Сейчас мы познакомились, но чтобы делать какие-либо выводы нам нужно около десяти таких бесед». Рефлексия психиатра понятна — невозможно разобраться в голове человека за полтора часа.

В кабинете мало предметов, глазу практически не за что зацепиться — предполагаю, чтобы пациенты не отвлекались. В помещении светлые бежевые стены, и здесь очнь спокойно. Я заметила, что на столе стоит пачка салфеток — действительно необходимый атрибут.

Спрашиваю врача о симптомах невроза. Она поясняет, что эта болезнь, как и другие расстройства, проявляется индивидуально. У пациентов даже могут возникать проблемы с внутренними органами, например, сердцем или кишечником. Их работа тесно связана с центральной нервной системой. Часто пациентам необходимо обследование нескольких профильных специалистов.

Это правда, что все болезни от нервов,

— подводит к выводу психиатр.

Обсуждаем зарубежный опыт. Врач отмечает, что в Америке поход к психологу —нормальная ежемесячная процедура, которой уделяет время каждый успешный человек. «Наш менталитет совершенно другой. Многие считают, что обращение к психологу, или тем более к психиатру, говорит о том, что ты сумасшедший или не можешь самостоятельно справиться с жизненными проблемами.

Мы, в свою очередь, можем помочь человеку изменить в себе то, что его не устраивает, скорректировать характер и поведение с окружающими»,

— рассказывает врач.

Еще полгода назад невролог сказал, что мне необходимо менять отношение к жизни. В окончании нашей встречи спрашиваю у психиатра: могут ли специалисты ПНД помочь в таком вопросе? «Для этого и существуют психологи, групповые и индивидуальные терапии, а также медикаментозные препараты», — отвечает врач. — Это как научиться писать букву «а» в первом классе. Сначала ребенок прописывает кружок и петельку, а потом саму букву. На приеме у психолога пациент пробует решить проблему новым способом, тренирует разные поведенческие модели и применяет на практике в жизни».

Теперь уже по личному опыту могу сказать, что в посещении врача не было ничего страшного. Никто не планирует «упрятать меня в психушку» и даже с осуждением никто не взглянул. При желании разговор может быть анонимным, а в вашу медкнижку не сделают никаких записей.

Важная идея, которой поделилась врач, заключается в том, что

психологи могут научить лучше понимать себя.

Думаю, в этом и заключается залог крепкого психического здоровья, которому как раз и посвящен сегодняшний день.


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10 октября в 19:42, просмотров: 298, комментариев: 2


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Комментарии:
Флудер
не нравится
10 октября в 20:56
Стоимость приёма?
Margarita Prokopenko Флудер
не нравится
10 октября в 22:27
В клинике психогигиены - филиал ПНД напротив Джуманджи - по полису ОМС все услуги. И индивидуальные приемы, и групповая терапия.

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