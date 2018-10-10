​Школьников не устраивает уникальная рыбка

Родители сургутских учеников рассказали, что их детям не нравится питание в школьных столовых. Такого мнения придерживаются 37,5 процента участвующих в опросе.

Еще 28,2 процента респондентов заявили, что их дети не жалуются на питание в учебных заведениях.

У оставшихся 34,4 процента опрошенных детей-школьников нет.

Напомним, совсем недавно на портале siapress.ru вышел материал о Сургутском комбинате школьного питания: директор КШП Татьяна Свиязова провела экскурсию и рассказала, чем кормят детей в школьных столовых. Подробней об этом читайте по ссылке.