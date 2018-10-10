«Не могу поверить, что вы, придурки, покупаете это дерьмо», — гласит надпись на картине в золотой раме, выставленной на аукционных торгах. Такую сцену изобразил на одной из своих старых работ ироничный провокатор и граффитист Бэнкси.

Не знаете, кто такой Бэнкси? Ничего страшного — честно говоря, никто по-настоящему не знает. Это, по меткому замечанию одного СМИ, самый известный неизвестный художник современности. Возмутитель спокойствия, бросающий арт-вызов обществу потребителей и милитаристов, на протяжении многих лет скрывает свою личность. Известно лишь, что его очень многое связывает с английским городом Бристолем.

Кадр из фильма «Выход через сувенирную лавку»

Периодически Бэнкси пытаются раскусить и опознать в разных персонажах (например, в одном из основателей группы Massive Attack). Некоторые даже предполагают, что это может быть группа людей. Ни одна версия пока не нашла подтверждения.

Бэнкси — автор лаконичных настенных рисунков, высмеивающих людские пороки и буржуазные причуды. Вы наверняка слышали о его скандальном граффити на стене в Палестине

и, например, об «убитой» британской телефонной будке

или о жутком «Напалме», на котором фигурируют Рональд МакДоналд и Микки Маус, держащие за руки плачущую обнаженную девочку, чье изображение взято со снимка «Напалм», сделанного 8 июня 1972 года фотографом агентства Associated Press во время войны во Вьетнаме.

И вот художник-бунтарь опять заставил говорить о себе весь мир: его картину «Девочка с воздушным шаром» продали на престижнейшем аукционе «Сотбис» за 1, 4 млн долларов. Но в момент продажи в массивной золотой раме запустился механизм со встроенным шредером. В итоге картина самоуничтожилась на глазах у потрясенного и улюлюкающего высокого общества, снимающего все это на телефоны.

Тем временем в Instagram-аккаунте Бэнкси появилось видео с происшествием, подписанное цитатой, якобы принадлежащей Пикассо: «Стремление к разрушению — это тоже творческое стремление». Однако, скорее всего, первоисточник фразы — российский анархист Михаил Бакунин, сказавший: «Радость разрушения есть творческая радость».

Так что же это было? Этим вопросом задаются многие: и эксперты, и обыватели. Самоубийство здравого смысла, загнанного в угол капиталистического абсурда? Ехидная насмешка над всем арт-сообществом и неразборчивыми тугими кошельками, с одинаковым азартом скупающими как Рембрандта, так и какие-нибудь куски туалетной бумаги с «глубоким посылом»?

Говорят, после инцидента картина Бэнкси лишь прибавила в цене, ведь теперь за ней тянется шлейф концептуального события.

Теперь можно ругаться на художника или узреть его гениальность (и того, и другого после случившегося — в избытке). Можно подозревать аукционистов в мистификации и очередной попытке раздуть дорогущего слона из мелкой мухи шедевра (?) современного искусства. В любом случае — акция с самоликвидацией картины заставляет задуматься о реальной ценности некоторых объектов contemporary art.

Кто-то считает, что сыр-бор затеял сам аукционный дом — ради пиара. Согласно другим источникам, главный кукловод — все-таки сам Бэнкси, а цель его заключается — как и всегда — в обличении пустоты и фальши, денежной зацикленности и глупости.

Шутка ли: однажды представитель художника продавал на улице подлинные работы Бэнкси всего по 60 долларов. Но их…почти не покупали, потому что людям показалось, что они слишком дешевые, чтобы быть настоящими. Дело в том, что стоимость работ прославленного граффитиста, по оценкам арт-дилеров, давно перевалила за сотни тысяч долларов.

Борец с худшими плодами поп-культуры, Бэнкси незаметно стал ее составляющей. Его работы — на кружках, футболках, буквально повсюду. И от этого еще более хлесткой кажется фраза художника «Не могу поверить, что вы, придурки, покупаете это дерьмо».

Возможно, в этот момент он попивает чай из кружки именно с такой надписью...