16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,1832   EUR  76,0710  

​Кто такой Бэнкси?

​Почему приключения анонимного художника и его картина-самоубийца будоражат весь мир

«Не могу поверить, что вы, придурки, покупаете это дерьмо», — гласит надпись на картине в золотой раме, выставленной на аукционных торгах. Такую сцену изобразил на одной из своих старых работ ироничный провокатор и граффитист Бэнкси.

Не знаете, кто такой Бэнкси? Ничего страшного — честно говоря, никто по-настоящему не знает. Это, по меткому замечанию одного СМИ, самый известный неизвестный художник современности. Возмутитель спокойствия, бросающий арт-вызов обществу потребителей и милитаристов, на протяжении многих лет скрывает свою личность. Известно лишь, что его очень многое связывает с английским городом Бристолем.

Кадр из фильма «Выход через сувенирную лавку»

Периодически Бэнкси пытаются раскусить и опознать в разных персонажах (например, в одном из основателей группы Massive Attack). Некоторые даже предполагают, что это может быть группа людей. Ни одна версия пока не нашла подтверждения.

Бэнкси — автор лаконичных настенных рисунков, высмеивающих людские пороки и буржуазные причуды. Вы наверняка слышали о его скандальном граффити на стене в Палестине

и, например, об «убитой» британской телефонной будке

или о жутком «Напалме», на котором фигурируют Рональд МакДоналд и Микки Маус, держащие за руки плачущую обнаженную девочку, чье изображение взято со снимка «Напалм», сделанного 8 июня 1972 года фотографом агентства Associated Press во время войны во Вьетнаме.

И вот художник-бунтарь опять заставил говорить о себе весь мир: его картину «Девочка с воздушным шаром» продали на престижнейшем аукционе «Сотбис» за 1, 4 млн долларов. Но в момент продажи в массивной золотой раме запустился механизм со встроенным шредером. В итоге картина самоуничтожилась на глазах у потрясенного и улюлюкающего высокого общества, снимающего все это на телефоны.

Тем временем в Instagram-аккаунте Бэнкси появилось видео с происшествием, подписанное цитатой, якобы принадлежащей Пикассо: «Стремление к разрушению — это тоже творческое стремление». Однако, скорее всего, первоисточник фразы — российский анархист Михаил Бакунин, сказавший: «Радость разрушения есть творческая радость».

Так что же это было? Этим вопросом задаются многие: и эксперты, и обыватели. Самоубийство здравого смысла, загнанного в угол капиталистического абсурда? Ехидная насмешка над всем арт-сообществом и неразборчивыми тугими кошельками, с одинаковым азартом скупающими как Рембрандта, так и какие-нибудь куски туалетной бумаги с «глубоким посылом»?

Говорят, после инцидента картина Бэнкси лишь прибавила в цене, ведь теперь за ней тянется шлейф концептуального события.

Теперь можно ругаться на художника или узреть его гениальность (и того, и другого после случившегося — в избытке). Можно подозревать аукционистов в мистификации и очередной попытке раздуть дорогущего слона из мелкой мухи шедевра (?) современного искусства. В любом случае — акция с самоликвидацией картины заставляет задуматься о реальной ценности некоторых объектов contemporary art.

Кто-то считает, что сыр-бор затеял сам аукционный дом — ради пиара. Согласно другим источникам, главный кукловод — все-таки сам Бэнкси, а цель его заключается — как и всегда — в обличении пустоты и фальши, денежной зацикленности и глупости.

Шутка ли: однажды представитель художника продавал на улице подлинные работы Бэнкси всего по 60 долларов. Но их…почти не покупали, потому что людям показалось, что они слишком дешевые, чтобы быть настоящими. Дело в том, что стоимость работ прославленного граффитиста, по оценкам арт-дилеров, давно перевалила за сотни тысяч долларов.

Борец с худшими плодами поп-культуры, Бэнкси незаметно стал ее составляющей. Его работы — на кружках, футболках, буквально повсюду. И от этого еще более хлесткой кажется фраза художника «Не могу поверить, что вы, придурки, покупаете это дерьмо».

Возможно, в этот момент он попивает чай из кружки именно с такой надписью...


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:22, просмотров: 325, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
СургуT
не нравится
Сегодня в 10:52
То, что это сделано с ведома аукционного дома - очевидно. Перед тем как выставить лот на торги его эксперты наверняка проверяли его подлинность, а сделать это , не вскрывая раму, Надежда, вы сами понимаете, невозможно
Dochimacho СургуT
не нравится
Сегодня в 16:28
мне вот тоже так подумалось

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Школьников не устраивает уникальная рыбка

​Школьников не устраивает уникальная рыбка
Треть голосующей аудитории siapress.ru рассказала, что их детям не нравится питание, которое предлагают в столовых
Константин Шперлинг Сегодня в 16:27
111 1
Финансовый омбудсмен защитит права потребителей

Финансовый омбудсмен защитит права потребителей
Интервью с управляющим Отделением по Тюменской области Банка России Сергеем Поповым
Пресс-служба Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сегодня в 12:36
89 0
Сплошное расстройство! // ТЕСТ

Сплошное расстройство! // ТЕСТ
Сегодня отмечается Всемирный день психического здоровья. Попробуйте определить различные душевные заболевания по характерным симптомам
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 15:01
228 3
​В зоне психологического комфорта

​В зоне психологического комфорта
Кто и как следит за душевным состоянием заключенных и сотрудников сургутского ЛИУ-17
Лилия Сулейманова Сегодня в 11:48
255 2
​Большинство читателей портала siapress.ru не озабочены утилизацией батареек // ИНФОГРАФИКА

​Большинство читателей портала siapress.ru не озабочены утилизацией батареек // ИНФОГРАФИКА
Константин Шперлинг 09 октября в 18:17
457 2
Сургутский район будет выделять гранты по 5 миллионов рублей начинающим предпринимателям

Сургутский район будет выделять гранты по 5 миллионов рублей начинающим предпринимателям
Какие проекты могут рассчитывать на беспрецедентную меру поддержки siapress рассказала начальник управления инвестиционной политики администрации Сургутского района Елена Мельникова
Маргарита Стройнова 09 октября в 14:07
449 0
«То, что такой объект городу нужен — безусловно»

«То, что такой объект городу нужен — безусловно»
О строительстве бюро судмедэкспертизы в Сургуте
Алексей Добровольский, директор департамента здравоохранения ХМАО-Югры 09 октября в 11:12
384 0
​Сургутяне освобождают старейший сквер от мусора и недобросовестных предпринимателей

​Сургутяне освобождают старейший сквер от мусора и недобросовестных предпринимателей
На общественной территории расположились несанкционированные объекты торговли
Константин Шперлинг 09 октября в 10:10
635 7
​Идеальный человек профессора Шаймарданова

​Идеальный человек профессора Шаймарданова
Елена Курилова 09 октября в 10:09
450 0
Новый филиал поликлиники №1 будет работать без выходных

Новый филиал поликлиники №1 будет работать без выходных
Его открытие проинспектировала лично губернатор Наталья Комарова
Анастасия Семихатских 08 октября в 16:02
883 3
​Как принять участие в конкурсе по благоустройству Сургута?

​Как принять участие в конкурсе по благоустройству Сургута?

Заявку нужно успеть подать до 15 октября. Время еще есть!
Лилия Сулейманова 08 октября в 11:59
543 4
​Рота патриотов

​Рота патриотов
Участники проекта «Три ратных поля России» рассказали о поездке в места легендарных сражений
Ариадна Костюкова 07 октября в 15:24
508 0
​История должна показывать нам не только наше прекрасное прошлое, но и все остальные страницы

​История должна показывать нам не только наше прекрасное прошлое, но и все остальные страницы
Интервью с учителем истории из Лянтора Анатолием Дмитриевым
Андрей Маркин 06 октября в 17:10
876 1
​Гор Ванян: «Коллеги зовут меня Аль Капоне нашей барной мафии»

​Гор Ванян: «Коллеги зовут меня Аль Капоне нашей барной мафии»
Интервью с сургутским барменом о тайнах гостей, любимых коктейлях и алкогольных предпочтениях местных посетителей
Анастасия Якупова 06 октября в 15:11
1438 1
Послушайте! Топ-5 русских рок-шедевров от участника сургутского объединения ROCK CLUB Евгения Лопарёва // АУДИО

Послушайте! Топ-5 русских рок-шедевров от участника сургутского объединения ROCK CLUB Евгения Лопарёва // АУДИО
Редакция СИА-ПРЕСС 06 октября в 12:33
843 13
​За обучение – по полену дров

​За обучение – по полену дров
К 125-летию со дня рождения педагога и музыканта Петра Кучкова
Людмила Захарова 06 октября в 09:14
1689 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика