​Большинство читателей портала siapress.ru не озабочены утилизацией батареек // ИНФОГРАФИКА

Абсолютное большинство голосующей аудитории портала siapress.ru не утруждаются утилизацией батареек: 87,1 процента участвующих в опросе заявили, что просто выкидывают их.

Лишь 9,6 процента опрошенных собирают их и сдают в специализированные пункты приема, что очень важно. Еще 3,2 процента респондентов рассказали, что вовсе не используют батарейки.

Напомним, что одна выброшенная батарейка при разложении может загрязнить тяжелыми металлами до 20 метров почвы и около 400 л воды. О том, как и где в Сургуте можно утилизировать батарейки, читайте в спец-рубрике СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ.