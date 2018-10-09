«То, что такой объект городу нужен — безусловно»

Месяц назад корреспонденты информационного портала siapress.ru посетили заброшенное здание, которое в 1998 году начали строить под бюро судмедэкспертизы.

О том, какая судьба ждет этот разрушающийся недострой, рассказал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Департамент строительства и департамент здравоохранения изучают вопрос возможности достройки этого объекта. Более двух десятков лет назад началось строительство, поэтому сегодня встает вопрос о необходимости изучения состояния строительных конструкций. Администрация Сургута активно этим занимается. Нужно принять решение, оценить, возможно ли достроить здание при том состоянии строительных конструкций, которое есть сегодня.

То, что такой объект Сургуту все равно нужен — это безусловно. Вопрос в следующем: можно ли достроить тот объект, который есть, или нужно возводить новый. Поэтому строительная экспертная организация в течение ближайшего месяца должна дать ответ на этот вопрос. И дальше от этого будет зависеть порядок наших действий.

В независимости от того, что объект находится на балансе города, а полномочия все-таки у округа, это наша общая проблема – найти решение, которое будет правильным.