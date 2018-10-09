​Сургутяне освобождают старейший сквер от мусора и недобросовестных предпринимателей

Один из старейших скверов Сургута – Геологоразведчиков – самовольно захватывают недобросовестные предприниматели.

«Они покусились на два участка. Первый это тот, где была установлена стационарная площадка для мусорных контейнеров. На втором участке установлен торговый павильон – ларек. Он пристроен к торговому центру и все это делалось с согласия его владельца», – рассказал порталу siapress.ru депутат от избирательного округа №19 Алексей Кучин.

По его словам, таких ларьков на парковке между торговыми центрами уже около десяти. Все они сплошной стеной закрывают вход в сквер, через который обычно люди ходили к остановкам.

«Задняя часть ларьков выходит на территорию сквера, вот они и скидывают туда все бытовые отходы. Зимой складывают снег, а летом бытовые отходы, здесь же туалет. Кроме того, там выкопали какой-то бункер и сливают в него отходы. А чтобы это реализовать, была уничтожена часть зеленных насаждений, насыпан песок и бетон», – возмущен депутат.

По словам Алексея Кучина, данные нарушения регулярно фиксируются. Обращения по ним направляются в Контрольное управление, Департамент архитектуры и градостроительства, Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности, органы УМВД. На основании чего проводятся проверки и возбуждаются дела об административных правонарушениях. К сожалению, эта работа не всегда бывает эффективной в силу незначительности штрафа, несовершенстве действующего законодательства и значительного времени необходимого для привлечения к ответственности.

«Но есть и позитивные сдвиги, дело по самозахвату территории на данный момент в суде. Кроме того, мы уже разобрались с незаконной мусоркой, сейчас совместно с Администрацией города разрабатываем нормативный акт, регламентирующий установку ларьков на парковках торговых центров, хотя и эта работа ведется недостаточно оперативно и сквер продолжает страдать от нерадивых комерсантов», – пояснил Алексей Кучин.

Пока дело идет к суду, местные жители пытаются самостоятельно поддерживать порядок в своем сквере. «Мы стараемся сделать этот сквер популярной зоной отдыха, организовываем праздники, в том числе детские, наша задача показать, что этот сквер важен для жителей и власти необходимо в самое ближайшее время заняться его благоустройством», – рассказал депутат.

В минувшие выходные около 80 человек, живущих в ближайших домах, в том числе и ученики 45 школы, вышли на генеральную уборку территории. С участка вывезли полный КамАЗ мусора, омолодили парк посадив 20 деревьев и приятно провели время за общением с чашечкой чая и тарелкой ароматной каши.